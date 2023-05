05b300af09

Nacional Política Vlado Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados: “La peleas entre políticos a la gente no le importan” El parlamentario dijo esperar que en la próxima Cuenta Pública el Presidente Boric ofrezca "un camino concreto" a la ciudadanía y que el discurso no esté centrado en los partidos. Una postura que fue compartida con matices por la oposición. Diario UChile Domingo 28 de mayo 2023 15:08 hrs.

En la antesala de lo que será la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric el próximo 1 de junio, el líder de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevic, dijo esperar que el mandatario aproveche esta ocasión para “ofrecer un camino concreto, con cosas concretas la clase media, que hay que fortalecerla, hay que ayudarles a aliviar el bolsillo y creo que el Gobierno tiene que concentrarse en eso”. Todo esto, en un escenario marcado por las tensiones entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, tras los dichos de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien, luego de pedirle al oficialismo a dejar de dirigirse a los “monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres”, tuvo que salir a pedir disculpas. Bajo ese contexto, Mirosevic señaló que la seguridad pública “sigue siendo y tiene que ser una de las ideas centrales, pero yo lo acompañaría también con alivio de las familias, sobre todo en el bolsillo. Ahí es donde creo que el Gobierno tiene que ayudar”. Consultado sobre la idea de efectuar autocrítica, el parlamentario sostuvo que “creo que las peleas entre políticos a la gente no le importan, lo que la gente quiere es que el Gobierno los proteja, los ayude y quiere cosas concretas. No me quedaría en la pelea política, no creo que tenga que ser una Cuenta Pública excesivamente centrada ni en los partidos ni mucho menos, tiene que ser centrada en las cosas que le vamos a ofrecer para mejorar y aliviar la vida a la gente”. “Entiendo que la oposición pueda estar interesada en intentar siempre de producirle un daño al Presidente, pero la verdad es que lo que a la gente le va a terminar importando es cuáles son las acciones concretas del Gobierno en favor de la gente”, expresó, apuntando, por ejemplo, a la reforma de pensiones. “El Gobierno tiene que ser mucho más generoso” Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, mencionó que el Ejecutivo en esta Cuenta Pública “tiene que dejar de hablarle al 25% de apoyo y gobernar para todos los chilenos, tiene que ser mucho más generoso”. En ese sentido, el legislador de oposición instó a la actual administración a “intepretar a la gran mayoría de los chilenos, que pide que dejemos atrás las consignas del octubrismo y nos concentremos en los problemas cotidianos que hoy día enfrentan, los problemas de delincuencia, la situación económica gravísima, las listas de espera y la situación caótica que hoy día tenemos en migración”. “Necesitamos volver a reencontrarnos, hacemos un llamado al Gobierno a tender la mano que le ha prestado la oposición para mejorar sus proyectos, cuando el Gobierno no conversa no tiene apoyo y simplemente fracasa. Por lo tanto, esperamos que aprenda la lección de que a través de la conversación, la negociación vamos a poder avanzar, que es lo que los chilenos esperan de nosotros, que son soluciones concretas”, aseveró.

