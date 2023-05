313e6e9f63

9b85d9df18

Nacional Política Proceso Constituyente Claudia Heiss: “Es importante devolver a esta discusión constitucional su naturaleza” La académica y encargada de audiencias públicas de la secretaría de participación ciudadana se refirió al nuevo proceso constitucional y a la importancia que la ciudadanía se involucre en este debate. Diario UChile Lunes 29 de mayo 2023 13:36 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica de la Universidad de Chile y encargada de audiencias públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana del proceso constitucional, Claudia Heiss, se refirió al proceso de redacción de una nueva Constitución y a la futura instalación del Consejo Constitucional. Respecto de las comparaciones que se han hecho con el anterior proceso constituyente, la académica afirmó que “el primero tenía un gran impulso reformista en muchos sentidos y este, por el contrario, es un proceso mucho más conservador que tiene que ver con el rechazo del anterior y con el triunfo de la derecha y esta particularidad de que las personas que tienen mayoría son las personas que no querían cambiar la Constitución”. En ese sentido, Claudia Heiss agrega que “lo modesto de este esfuerzo de cambio constitucional versus lo ambicioso de lo anterior yo creo que es un contraste bien claro“. La profesora de la Facultad de Gobierno de nuestra casa de estudios sostuvo además que “es un error pensar que hoy hay más consenso que antes, las diferencias políticas siguen existiendo. Lo que hay son correlaciones de resultados electorales distintos. Y sí, yo creo que también es posible que haya un aprendizaje de que la sociedad chilena es compleja y que la construcción de una Constitución debe buscar más convergencias que imponer un programa político muy diferenciado”. “Al sistema político le conviene resolver el problema constitucional. No solo a la izquierda o quienes han sido impugnadores de la Constitución del 80, le conviene al país, le conviene a todo el sistema político que se vio en peligro con el estallido social, le conviene a los empresarios para calmar la situación política y poder prosperar en los negocios, o sea, hay suficientes incentivos para pensar de que se puede avanzar en esa dirección”, agregó la profesora Heiss. Respecto del trabajo que realizará la Secretaría de Participación Ciudadana, la encargada de audiencias públicas de esta repartición señaló que “es importante devolver a esta discusión constitucional su naturaleza, o sea, que la gente sepa lo que se está discutiendo en este proceso constituyente, que sepa que viene un plebiscito en diciembre donde se va a votar un texto de nueva Constitución y que tenemos que conocerlo y que se reactiven los espacios de participación ciudadana que tuvimos en el proceso anterior”. La académica profundizó en el sentido de la participación y sostuvo que “muchas veces se critica que no es vinculante. Yo creo que es un error, pero muchas veces se entiende que la participación es la vía de salida a las crisis democráticas, pero la democracia no funciona así, dado que la democracia funciona dando espacios a voces que son muy diversas. A veces creemos que estamos de acuerdo en cosas en las que no estamos de acuerdo y yo creo que los últimos hechos políticos muestran que no estamos de acuerdo en muchas cosas“. “Es importante desmitificar las consultas o los plebiscitos como oposición a la representación. Donde han funcionado los mecanismos representativos es donde se produce una relación virtuosa entre órganos representativos democráticos y mecanismos de participación directa como foros, asambleas o consultas ciudadanas. Las dos son formas de participación democrática que tienen que estar en combinación”, recalcó Heiss. Respecto de lo que pueda ocurrir en el Consejo Constitucional, Claudia Heiss afirmó que “Republicanos va a tratar de buscar acuerdos que abran un poco el sistema político para tratar de posicionarse como una alternativa viable de poder y como el grupo hegemónico de la derecha. Si se mantiene en sus posiciones recalcitrantes no tiene posibilidad de viabilizar esa opción política“. Revisa la entrevista completa acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica de la Universidad de Chile y encargada de audiencias públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana del proceso constitucional, Claudia Heiss, se refirió al proceso de redacción de una nueva Constitución y a la futura instalación del Consejo Constitucional. Respecto de las comparaciones que se han hecho con el anterior proceso constituyente, la académica afirmó que “el primero tenía un gran impulso reformista en muchos sentidos y este, por el contrario, es un proceso mucho más conservador que tiene que ver con el rechazo del anterior y con el triunfo de la derecha y esta particularidad de que las personas que tienen mayoría son las personas que no querían cambiar la Constitución”. En ese sentido, Claudia Heiss agrega que “lo modesto de este esfuerzo de cambio constitucional versus lo ambicioso de lo anterior yo creo que es un contraste bien claro“. La profesora de la Facultad de Gobierno de nuestra casa de estudios sostuvo además que “es un error pensar que hoy hay más consenso que antes, las diferencias políticas siguen existiendo. Lo que hay son correlaciones de resultados electorales distintos. Y sí, yo creo que también es posible que haya un aprendizaje de que la sociedad chilena es compleja y que la construcción de una Constitución debe buscar más convergencias que imponer un programa político muy diferenciado”. “Al sistema político le conviene resolver el problema constitucional. No solo a la izquierda o quienes han sido impugnadores de la Constitución del 80, le conviene al país, le conviene a todo el sistema político que se vio en peligro con el estallido social, le conviene a los empresarios para calmar la situación política y poder prosperar en los negocios, o sea, hay suficientes incentivos para pensar de que se puede avanzar en esa dirección”, agregó la profesora Heiss. Respecto del trabajo que realizará la Secretaría de Participación Ciudadana, la encargada de audiencias públicas de esta repartición señaló que “es importante devolver a esta discusión constitucional su naturaleza, o sea, que la gente sepa lo que se está discutiendo en este proceso constituyente, que sepa que viene un plebiscito en diciembre donde se va a votar un texto de nueva Constitución y que tenemos que conocerlo y que se reactiven los espacios de participación ciudadana que tuvimos en el proceso anterior”. La académica profundizó en el sentido de la participación y sostuvo que “muchas veces se critica que no es vinculante. Yo creo que es un error, pero muchas veces se entiende que la participación es la vía de salida a las crisis democráticas, pero la democracia no funciona así, dado que la democracia funciona dando espacios a voces que son muy diversas. A veces creemos que estamos de acuerdo en cosas en las que no estamos de acuerdo y yo creo que los últimos hechos políticos muestran que no estamos de acuerdo en muchas cosas“. “Es importante desmitificar las consultas o los plebiscitos como oposición a la representación. Donde han funcionado los mecanismos representativos es donde se produce una relación virtuosa entre órganos representativos democráticos y mecanismos de participación directa como foros, asambleas o consultas ciudadanas. Las dos son formas de participación democrática que tienen que estar en combinación”, recalcó Heiss. Respecto de lo que pueda ocurrir en el Consejo Constitucional, Claudia Heiss afirmó que “Republicanos va a tratar de buscar acuerdos que abran un poco el sistema político para tratar de posicionarse como una alternativa viable de poder y como el grupo hegemónico de la derecha. Si se mantiene en sus posiciones recalcitrantes no tiene posibilidad de viabilizar esa opción política“. Revisa la entrevista completa acá: