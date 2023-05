0f63b4016f

Derechos Humanos Nacional Política Marta Lagos y encuesta CERC-MORI: “Los chilenos estamos a la sombra de Pinochet y esta se activa, se agranda, se achica según los acontecimientos” La encargada de la medición advirtió que la imagen del dictador es volátil y depende de los acontecimientos. Y aunque más del 60 por ciento lo considera un dictador, más de un tercio cree que el golpe de Estado de 1973 se justifica. Fernanda Araneda Martes 30 de mayo 2023 16:30 hrs.

Este martes, en las dependencias de la Fundación Chile 21, se realizó el lanzamiento de la encuesta CERC-MORI, “Chile a la sombra de Pinochet”, que evaluó la percepción que las personas tienen sobre la dictadura. Entre los principales resultados de esta mediación, se encuentra el que 36% de los chilenos considera que los militares “tenían razón” en dar el Golpe de Estado 1973. Justamente, la analista política y encargada de la encuesta, Marta Lagos, puso énfasis en lo preocupante de este dato y comparó los resultados de esta mediación con los obtenidos en el plebiscito de 1988. “Aquí tenemos al único dictador de occidente, de la historia contemporánea, que 50 años después de haber dado un golpe de Estado, tiene un tercio de la población a su favor. Él sacó 44% el 5 de octubre del 88 y hoy día tienen un 36% de la población a su favor. Ha perdido nada más que ocho puntos”, indicó. Por su parte, la académica de la Universidad de Chile y encargada de audiencias públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana, Claudia Heiss, relaciono el considerable apoyo a la dictadura militar con los sentimientos anti política que han cobrado fuerza en nuestro país. “Esta evaluación que se hace de la dictadura tiene que ver con esta división que vemos hoy día a nivel global, entre élites y ciudadanía, con este espacio fértil al populismo con un discurso anti político y con la dificultad para generar proyectos políticos constructivos. Hoy día el voto rechazo, el voto negativo, el voto ‘que se vayan todos’, se identifica más con el pinochetismo que con la democracia, que es la que ha estado tratando de construir alternativas”, aseguró. En tanto, el exconvencional y actual asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del Golpe, Patricio Fernández, vinculó estos resultados con el hecho de que, por muchos años, los crímenes de la dictadura han sido debatidos. “Tengo la impresión de que hay algo que también explica estos números y que tiene que ver con que esto ha permanecido como en una situación de debate contingente. Es decir, como si manifestarse a favor o no fuera a favor de la Unidad Popular o de la dictadura militar y creo que los 50 años nos invitan justamente a dar un paso respecto de eso. Esto no es estar a favor de la Unidad Popular o la dictadura militar, sino que consiste en un acuerdo comunitario hacia futuro que dice: esto no, esto no, que se llama violación a los derechos humanos, esto no que se llama ruptura con la democracia”, afirmó. Los otros resultados Otro dato que también dejó en evidencia la falta de condena categórica de los chilenos a la dictadura, es que el 47% de los encuestados considerara que el régimen militar fue “en parte bueno, en parte malo”. Esto último, contrasta con la opción de que fue “solo malo”, que únicamente tuvo un 25% de apoyo. En cuanto a la figura de Augusto Pinochet, 64% lo calificó como un dictador, 39% como “el hombre que impulsó y modernizó la economía chilena” y 20% como “uno de los mejores gobernantes que tuvo Chile en el siglo XX”. De todas maneras, la encargada del estudio, Marta Lagos, aclaró que la valoración de la dictadura no ha sido constante a lo largo del tiempo. Mediaciones de años anteriores, que también son parte del informe “Chile a la sombra de Pinochet”, dan cuenta de que en determinados momentos la percepción del régimen militar ha sido más negativa. “Aquí hay una volatilidad de la opinión sobre Pinochet. Hay una opinión cuando muere, otra cuando lo detienen, otra cuando hay un estallido social. Es decir, los chilenos estamos a la sombra de Pinochet y esta se activa, se agranda, se achica según los acontecimientos. Ese es un motivo de esperanza”, opinó Lagos. Erika Hennings: “Las personas ven los crímenes de la dictadura muy lejos de ellos y ellas” Consultada respecto al considerable porcentaje de chilenos que, de acuerdo a la encuesta CERC-MORI, justifican la dictadura, Erika Hennings, fundadora del espacio de memorias Londres 38, señaló no estar sorprendida con el resultado. A juicio de Hennings, este último se condice con la alta votación conseguida por el Partido Republicano en la elección de consejeros constitucionales y también con la falta de trabajo en las áreas de memoria, justicia y garantías de no repetición. “Yo lo que creo es que la sociedad civil no organizada, las personas que pueden opinar en estas encuestas, ven los crímenes de la dictadura muy lejos de ellos y ellas. Lo ven como un tema que es responsabilidad de los gobiernos sucesivos después de la dictadura y como algo exclusivo de los familiares”, estimó. Asimismo, Hennings expresó sus deseos de que las conmemoraciones de los 50 años del Golpe de Estado, sirvan para que las personas hagan un nexo entre el pasado dictatorial y el presente. “Ojalá seamos capaces, a los 50 años de dar cuenta de las consecuencias que ha tenido el golpe de Estado en la sociedad completa y ojalá que el Gobierno no se quede solo en la conmemoración. Espero que sepan dar cuenta del vínculo que hay de los 50 años con todos los desafíos que tenemos hoy en la justicia, respecto al Plan Nacional de Búsqueda y respecto de los derechos humanos en general”, aseveró.

