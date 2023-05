f8d37e8914

Derechos Humanos Nacional Política Proceso Constituyente Luis Silva sobre Pinochet: “Debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno” Aunque el consejero del Partido Republicano no se considera como pinochetista, sí reconoció que tiene una admiración por el dictador y que lo considera un "estadista". Desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo, lamentó el negacionismo. Diario UChile Miércoles 31 de mayo 2023 11:11 hrs.

En entrevista con Icare TV, el consejero constitucional del Partido Republicano, Luis Silva, se refirió a la figura del dictador Augusto Pinochet, sosteniendo que tiene “un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista”. “Fue un hombre que supo conducir el Estado, que supo rearmar un Estado que estaba hecho trizas”, agregó. Asimismo, Silva calificó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura como una “mancha” en el legado de Pinochet. “En su tiempo a cargo del gobierno ocurrieron cosas que él no podía no conocer, que habría justificado y son atroces. Eso mancha lo que hizo por el país, pero a 50 años desde el ’73 debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno”, sostuvo. “No se debe simplificar o reducir, con toda la gravedad que tiene, esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos porque creo que nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia”, añadió. En esa misma línea, Silva planteó que existe “un desafío de superar esa lectura dicotómica del gobierno de Pinochet” y que no se considera a sí mismo como pinochetista: “No me voy a casar con una figura histórica”, aseveró. Ministra Camila Vallejo: “Nos preocupa que exista negacionismo” Pese a que evitó referirse a las declaraciones del consejero Luis Silva, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sí manifestó preocupación por una fuerza política con “varios representantes que se han reconocido como pinochetistas” “Evidentemente que a 50 años del golpe cívico-militar nos preocupa que exista negacionismo, que se pretenda aún justificar o validar un golpe de Estado, una dictadura que violó derechos humanos, que masacró a parte de nuestro pueblo, que persiguió políticamente, que torturó y que generó heridas hasta el día de hoy”, señaló. Según Vallejo, el ejercicio desde el Gobierno “es de memoria, de reconocer lo que sucedió en nuestra historia, de no negarlo, de reparar, de señalar la verdad y hacer justicia, pero también de pensar en nuestro presente y futuro”. “Yo soy de una generación que nació el ’88 y hay mucha gente de esa generación que no conoce lo que sucedió, que no conoce nuestra historia y hay un dicho: uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde (…) Hay mucha gente que no logra valorar lo que es la democracia, porque no la ha perdido, pero cuando se pierde la democracia, cuando se violan los derechos humanos, todos podemos salir dañados de eso”, agregó. Finalmente, la ministra vocera indicó que “por eso es muy importante que en los 50 años del golpe no solo valoremos la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino que trabajemos en el presente por fortalecerla”, concluyó.

