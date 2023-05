def7378bc9

Cultura Teatro Ictus reestrena “Primavera con una esquina rota” en su histórica sala La Comedia Luego de 40 años la compañía reestrena la obra en conmemoración de los 50 años del Golpe Civil y Militar en Chile. Las funciones comenzarán este viernes 2 de junio, a las 20:00 horas. Diario UChile Miércoles 31 de mayo 2023 17:19 hrs.

En 1984 se estrenaba “Primavera con una esquina rota” en la emblemática Sala La Comedia de Teatro Ictus. El montaje constituyó un hito en la historia del teatro nacional por representar la historia de muchos que nadie se atrevía a escenificar, pero también por una triste coincidencia. El actor Roberto Parada era el protagonista de la obra, representando a un padre cuyo hijo está detenido. La obra había comenzado cuando llegó al teatro la noticia del hallazgo del cadáver de José Manuel, su hijo. Nissim Sharim, director de Ictus en ese momento, decidió suspender la función, pero Parada se opuso manifestando que la presentación debía continuar. Finalizada la obra, se dirigió a los asistentes que repletaron el teatro y sus pasillos, dedicando la función a José Manuel Parada, una de las personas asesinadas en lo que se conoció como el “Caso degollados”. Este 2023, “Primavera con una esquina rota” vuelve como un homenaje a las y los artistas que sufrieron duramente las consecuencias de la dictadura militar en Chile. “Nuestra intención no es volver al pasado, sino que dejar registro de la memoria frágil. Quienes no saben lo que pasó, pueden fácilmente traer lo abominable al presente. Y, al parecer, hoy en día eso que llamamos ‘lo abominable’ está volviendo, como si nos hubiéramos olvidado de lo que sucedió en este país. Creo que esta obra de teatro es la lucha que damos, desde nuestra pequeña trinchera, para la no repetición en Chile”, explica Paula Sharim, directora de Teatro Ictus. “Primavera con una esquina rota” es una coproducción de Teatro Ictus con la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, organización conformada por ex prisioneras y prisioneros políticos de la dictadura cívico militar en Chile. “Estamos retornando a una época a la que no queremos volver. Por lo mismo, las nuevas generaciones deben venir a ver esta obra con la que se van a empapar de una realidad que es pasada, pero muy presente. Debemos entender que la memoria no es sólo hablar del pasado, sino que también del futuro. En ese sentido, esta obra permite, efectivamente, traer el recuerdo de una memoria que no debemos olvidar”, comenta Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y Coordinador de la Red de sitios de Memoria de todo el país. La obra que en 1984 protagonizaron Nissim Sharim, Delfina Guzmán, Héctor Noguera y Roberto Parada, este 2023 tiene su elenco conformado por Daniel Muñoz, María Elena Duvauchelle, Paula Sharim, Roberto Poblete, Nicolás Zárate y Camila Oliva, y es dirigida por Jesús Urqueta. Su esperado estreno será este jueves 1 de junio, a las 20:00 horas en la Sala La Comedia de Teatro Ictus, y tendrá funciones hasta agosto, todos los jueves, viernes y sábados en el mismo horario. La venta de entradas ya está disponible a través del sistema Ticketplus. *”Primavera con una esquina rota” Cuenta con la colaboración de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, a través de su Unidad de Públicos y Territorios, en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. Reseña “Primavera con una esquina rota” “Primavera con una esquina rota”, montaje de Teatro Ictus basado en la obra estrenada por el grupo en 1984, narra la historia de una familia que sufre duramente las consecuencias del exilio y la prisión en el Uruguay de 1973. La trama se desarrolla paralelamente entre una cárcel uruguaya, donde está recluido el protagonista, y México, donde su familia y amigos sobreviven al exilio. Con este montaje, Teatro Ictus rinde homenaje a los artistas chilenos que tuvieron la valentía de resistir el período más negro de nuestra historia, así como también a todos quienes padecieron la época. Coordenadas “Primavera con una esquina rota”: Funciones: todos los jueves, viernes y sábados, a las 20:00 horas. Venta de entradas a través de Ticketplus y en la Boletería de Teatro ICTUS (Merced 349, Barrio Lastarria, Santiago). Ficha artística “Primavera con una esquina rota” Elenco: Daniel Muñoz Bravo, Paula Sharim Kovalskys, Roberto Poblete Zapata, María Elena Duvauchelle Concha, Nicolás Zárate Zavala, Camila Oliva Olivos

Daniel Muñoz Bravo, Paula Sharim Kovalskys, Roberto Poblete Zapata, María Elena Duvauchelle Concha, Nicolás Zárate Zavala, Camila Oliva Olivos Dirección: Jesús Urqueta Cazaudehore

Jesús Urqueta Cazaudehore Asistencia de dirección: Emilia Noguera Berger

Emilia Noguera Berger Adaptación: Emilia Noguera con fragmento de “Autobiografía de mi padre” de Damián Noguera

Emilia Noguera con fragmento de “Autobiografía de mi padre” de Damián Noguera Música: Marcello Martínez Zuñiga

Marcello Martínez Zuñiga Diseño integral: Tamara Figueroa AS

Tamara Figueroa AS Producción: Inés Bascuñán Perez

Inés Bascuñán Perez Gestión cultural: Catalina Tapia Dias

Catalina Tapia Dias Diseño de sonoro: Marcello Martínez Zuñiga y Lenin Silva Briones

Marcello Martínez Zuñiga y Lenin Silva Briones Grabación Guitarras: Simón Poblete Tapia

Simón Poblete Tapia Grabación voces: Emilia Noguera Berger

Emilia Noguera Berger Realización de escenografía: Nicolás Felipe Muñoz Alfaro

Nicolás Felipe Muñoz Alfaro Realización de vestuario: Julio San Martín Cortés

Julio San Martín Cortés Diseño de Afiche: Mono Gonzalez

Mono Gonzalez Diseñador Gráfico: Manuel Olate Cespedes

Manuel Olate Cespedes Fotografía: Bastián Yurisch Cancino

Bastián Yurisch Cancino Realización Audiovisual: Diego Aravena Gatica

Diego Aravena Gatica Sonido: Lenin Silva Briones

Lenin Silva Briones Iluminación: Ignacio Trujillo García

Ignacio Trujillo García Encargado de sala: Nelson Vargas Valencia

Nelson Vargas Valencia Difusión: Nathaly Arancibia Vergara

Nathaly Arancibia Vergara Administración: Mauricio Almuna Esparza y Francisca Inostroza Césped

Mauricio Almuna Esparza y Francisca Inostroza Césped Coproducción: Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional

Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Colaboradores: La Libre Arte / Cesar Padilla, Galería Taller del Mono, Recuerda Chile, Bombón Oriental.

