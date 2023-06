a212031993

Alex Anwandter sobre su nuevo álbum: “En vez de hacer algo bien ‘hitero’ pensé respetar el proceso artístico” El compositor de "Tatuaje" y "Siempre es viernes en mi corazón" sinceró su parte favorita de "El diablo en el cuerpo", su quinto disco como solista. Además, comentó que la contingencia nacional esta impregnada de un clima "contra-revolución". Joana Carvalho Jueves 1 de junio 2023 20:28 hrs.

Convertir en canciones sus sentimientos y experiencias le resulta fácil al destacado cantautor nacional, Alex Anwandter. “Lo difícil es aguantarme y no poner nombre y apellido”, dijo entre risas en una entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile. Desde el lanzamiento de su quinto disco como solista “El diablo en el cuerpo”, los buenos comentarios hacia el trabajo del compositor no han parado. Sus cinco singles ya estrenados: “Mi vida en llamas (feat. Buscabulla)”, “Unx de nosotrxs (feat. Javiera Mena)”, “Precipicio”, “Qué piensas hacer sin mi amor?” y “Maricoteca”, obtuvieron elogios de la crítica a través de Billboard (Mejores canciones latinas de la semana), Rolling Stone.com (Canciones que necesitas conocer), NPR Music Alt.Latino, Remezcla, them., KCRW, WXPN y más. El artista expuso que ciertos acordes de la canción “Tienen una idea muy antigua del amor”, son el orgullo más grande de su recién estrenado trabajo discográfico. La pieza es una colaboración con la artista mexicana Julieta Venegas. “Después del segundo coro y antes del final, esa canción tiene una parte que creo que es lo mejor que he hecho en mi vida musicalmente. Más que la letra, que me gusta harto, son unos acordes que no sé de donde vinieron, son super raros y los encontré buenísimos”, explicó. “Es cuando dice, ‘Soy un objeto amor, encadenado a esta selva absurda y me siento sola amor’. Esa parte esta re buena”, agregó. “El diablo en el cuerpo”, definitivamente destaca por los ritmos bailables que ofrece. “Prediciendo la ruina”, “Ahora somos dos” y aquellas que recibieron elogios de la crítica internacional son parte de ese repertorio que seguramente pronto estarán sonando en las discos y fiestas alternativas del país. Sin embargo, temas como “Balada de la impunidad” y “Nuestra vida juntos” te llevan a un momento más relajado y quizás melancólico. El también productor musical en un momento pensó en realizar un disco corto y bailable, pero comenzó a componer “otras canciones que estilísticamente eran un poco más variadas”. “Tocaban temas que se entrecruzaban con las otras, hablaban de lo mismo y yo no tengo un espíritu muy comercial, entonces en vez de hacer algo bien ‘hitero’ pensé respetar el proceso artístico de lo que estaba haciendo y hacer un disco largo. Este disco, más que para escucharlo de una vez, está pensado para revisitarlo,”, sinceró. Autograbado y producido en los últimos años desde que se mudó a Nueva York, “El diablo en el cuerpo” ofrece la visión de Anwandter de la cultura bailable como un “mundo donde puedes convertirte en quien realmente quieres ser”. El cantautor ha sido señalado como una persona apasionada, que dice lo que siente y que impulsa a que el resto también haga lo mismo, ha logrado conectar con aquella juventud que cada vez más busca reflexionar sobre su sexualidad de distintas maneras. Para Anwandter, sus canciones no siempre tienen un propósito muy concreto, pero con el tiempo ha “descubierto que sí sirven para cosas medio intangibles, que son una especie de compañía. Si te llegan en un determinado momento te pueden llevar de la mano por una época de tu vida “. “Para mí, escribir una canción es como estirar la mano a ver si alguien me la toma. Es un gesto de ver quién esta ahí y si alguien está sintiendo algo parecido”, detalló. Por otro lado, el autor de “Tatuaje” y “Siempre es viernes en mi corazón”, se refirió a la contingencia nacional y al espacio que han ganado los posturas más conservadoras dentro de la esfera política. “No me sorprende que ahora el clima sea como una contra-revolución, así funciona la historia. Me parece que no porque sea predecible hay que dejar de combatir, porque estamos hablando de la extrema derecha y el fascismo. Al fascismo no se le discute, hay que controlarlo”, opinó.

