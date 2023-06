fd904f4e69

Derechos Humanos Entrevista Alicia Lira, sobre declaraciones de consejero republicano: “La entrevista del Señor (Luis) Silva es realmente atentatoria” La Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se refirió a las palabras de admiración al dictador Augusto Pinochet de parte del consejero republicano, Luis Silva, y al acompañamiento que han recibido desde el Estado. Diario UChile Jueves 1 de junio 2023 15:23 hrs.

Tras las declaraciones de Luis Silva, consejero electo y jefe de bancada del Partido Republicano, Alicia Lira mencionó que para la agrupación es algo de no entender que en el marco de los 50 años de conmemoración del golpe Civil-Militar existan “personajes que uno no entiende que puedan estar investido en un cargo democráticamente, cuando sus ideas, sus acciones, son anti demócratas”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Lira afirma que el consejero republicano relativiza el golpe y a los exiliados políticos, que destruyó el tejido social de nuestra patria, cuando habla de una economía que, a su juicio, se forzó a “fuego y sangre”. “Nos parece horroroso escuchar a un personaje recientemente electo en algo tan trascendental como es la Constitución”, dice la dirigente y agrega en nombre de todas las agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que “es una situación realmente terrible lo que estamos viviendo”. Ante lo que se está haciendo en materia de educación de Derechos Humanos y a propósito de la última encuesta CERC-MORI que dio cuenta de un más de un tercio de chilenos que justifica el golpe de Estado por parte de las fuerzas armadas, Lira apuntó a la labor del Estado y de los presidentes y gobiernos post-dictadura que, para ella, no buscaron los mecanismos jurídicos y sociales para encontrar la verdad y hacer justicia por los crímenes que se cometieron por 17 años durante la dictadura. Desde la agrupación que encabeza, dijo que han subido la petición de incluir en la malla curricular, incluso de las policías y fuerzas armadas, que no solo se respete los Derechos Humanos, sino que cuente la historia de nuestro país “porque es la única forma de hacer conciencia, de empatizar, de sensibilizar, y es la única forma de dar garantía de no repetición”. Lira además fue crítica ante los proyectos de ley que duermen en el Congreso en cuanto a la condena de crímenes de lesa humanidad, proyectos que degradan a militares condenados en este tipo de crímenes y la mantención del decreto de Ley de Amnistía. Ante esto, indicó que cuando se aprueban leyes que van en contra de los movimientos sociales, como la Ley Naín-Retamal, es un “atentado” a los logros que han tenido como agrupación y también a los tratados y convenios internacionales. Respecto del acompañamiento del Estado, Lira mencionó que una vez asumido el Presidente Gabriel Boric le presentaron un plan nacional y un proyecto de Comisión de Verdad permanente, para personas que todavía no se han atrevido a denunciar, para darle un respeto y dignidad a familiares y víctimas porque a su juicio hubo una utilización de los familiares a lo largo de los años. “Hoy día el panorama para nosotros no es bueno, tenemos un negacionismo que ha crecido, la entrevista del señor Silva es realmente atentatoria”, afirmó y agregó que “los familiares no pueden seguir esperando”. Añadió que “aquí el Presidente, el Gobierno, tiene que golpear más la mesa a la derecha y a Carabineros, que hablemos de nuestros Carabineros, pero el señor Ricardo Yáñez utilizó el dolor de la familia de Carabineros para levantar consignas, que acompañó muy bien la derecha, para sacar proyectos de ley que van más allá de la justicia sino de la persecución y estigmatización a los dirigentes sociales y movimientos”. Por último, declaró que “mientras no haya verdad y justicia, mientras no aparezcan los detenidos desaparecidos, ejecutados y sin entrega de los restos, las familias puedan ir, tener un sitio donde puedan dejar una flor o llorar, no puede ser esto una democracia realmente democrática y eso nos tiene que preocupar cuando se repite las violaciones de Derechos Humanos en 2019 bajo la doctrina de la Seguridad Nacional que va dirigido a los movimientos sociales, no a la delincuencia”. Revise la entrevista completa acá:

