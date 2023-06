6c43884c98

Justicia Nacional Madre de Romario Veloz sobre reprogramación del juicio oral: “Están haciendo de todo para ralentizar el juicio” El joven ecuatoriano falleció en 2019 tras un impacto de fusil en medio de manifestaciones en La Serena al inicio del estallido social. La mujer expresó su extrañeza por la causa del retraso: los dos peritos están con licencia médica. Diario UChile Lunes 5 de junio 2023 19:21 hrs.

Este lunes era la fecha para el inicio del juicio oral por el crimen de Romario Veloz, joven ecuatoriano asesinado en el marco del estallido social por el disparo de un militar que era parte de una patrulla que según se justificó, llegó a custodiar el Mall Plaza La Serena de eventuales saqueos en ese sector de la comuna costera. Sin embargo, el proceso fue reprogramado a solicitud de la Fiscalía y los querellantes ya que dos peritos criminalísticos que iban a testificar se encuentran con licencia médica. La familia de Veloz calificó este hecho como “insólito” y aseguran que cada vez que se acerca el juicio “aparece algo”. “Ellos están haciendo de todo para ralentizar el juicio, ellos quieren sacar provecho de esto que siempre piden algo”, afirma Mery Cortez, madre de Veloz. “Es todo tan raro. Se sabía que venía ahora el juicio oral, el 5 de junio y ahora, casualmente, los dos peritos, no uno, los dos peritos criminalísticos están con licencia médica y no por un mes, por tres meses, que se cumplen en julio”, agrega Cortez. La madre de Romario Veloz señala que asistir a la audiencia y ver la cara de los imputados por el crimen de su hijo “fue como regresar al día uno cuando le pasó eso a Romario, entonces eso me tiene con un poco de miedo y me dio por pensar que aquí hay algo que no está bien”. Cabe destacar que el joven fue abatido por uniformados en el marco de las manifestaciones de 2019 ocurridas en la ciudad de La Serena. Según la evidencia entregada por el Ministerio Público, los disparos se realizaron para dispersar una multitud cerca del Mall Plaza La Serena, sin embargo, los militares volvieron a realizar una segunda ronda de disparos aún cuando la aglomeración ya se había dispersado, en ese momento Romario Veloz fue alcanzado por las balas falleciendo en el lugar. A lo anterior, se debe señalar que en la calidad de imputados se encuentran tres efectivos del Ejército, entre ellos un capitán, que actuaron mientras La Serena se encontraba bajo estado de excepción constitucional decretado por el entonces presidente Sebastián Piñera. También, es preciso señalar que las armas que participaron en el hecho, señaladas como fusiles SIG calibre 7.62 y Galil calibre 5.56, portaban en mayor proporción munición de guerra. Ahora, la próxima fecha para el comienzo del juicio oral quedó agendada para el 31 de julio a las 8:30hrs y tendrá una extensión de 20 días. “Espero que de una vez por todas se sepa la verdad, juicio y castigo para los asesinos y responsables de la muerte de Romario Veloz, espero que paguen con cárcel civil, eso me dejaría tranquila“, declara Mery Cortez, quien además acusó “persecución” pues señala que al salir de la audiencia en dirección al memorial de Romario fueron seguidos por patrullas.

