Isapres Nacional Política Jorge Contesse y fallo de la Corte Suprema sobre la isapres: “Señala claramente que la resolución alcanza a todos los afiliados” A juicio de académico de la Universidad Diego Portales, la sentencia es inequívoca y debería beneficiar a cada uno de los usuarios. Además, advirtió que las aclaraciones de la Corte Suprema solo pueden ser acerca de "errores de forma". Fernanda Araneda Martes 6 de junio 2023 19:37 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Jorge Contesse, se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre la isapres y a la posibilidad de que la sentencia solo sea aplicable para los usuarios que demandaron a las aseguradoras. Dicho debate se generó luego de unas polémicas declaraciones de la ministra vocera Ángela Vivanco, quien en conversación con La Tercera, aseguró que los pagos que deben realizar las isapres, únicamente le corresponden a quienes iniciaron acciones legales en contra de ellas. En contraste, Contesse planteó que el fallo de la Suprema es “inequívoco” y que “señala claramente que la resolución alcanza a todos los afiliados”. “Incluso, la ministra Ángela Vivanco, en una explicación grabada que le hace el canal del poder judicial, dice, frente a la pregunta de si este es un fallo que solo beneficia a quienes han demandado, que no, que este es un fallo que beneficia a todos los afiliados de las isapres”, indicó. Contesse además apuntó a quienes han planteado que para este caso se debe considerar el artículo tercero del Código Civil, el cual ha sido invocado para señalar que los efectos de las sentencias solo alcanzarían a las personas que son parte del juicio. “Eso tiene todo sentido para un caso civil, es decir, si una persona demanda a otra, por ejemplo, porque no le ha pagado el precio de una compra venta, ahí es evidente que lo que se resuelva en un caso como ese, va a alcanzar a quien fue el comprador y el vendedor de esa compraventa y no a terceros. Sin embargo, cuando hablamos de temas que son constitucionales, como es el caso de las isapres, que a pesar de que se trata de contratos privados, cumplen una función pública, es inapropiado”, argumentó. Por otra parte, consultado respecto a los recursos de aclaración presentados por el Gobierno, Contesse advirtió que las aclaraciones de la Corte Suprema solo pueden hacerse en relación a “errores de forma”. “En el caso de la sentencias definitivas de la Corte Suprema en materia de isapres, no hay ni errores de cálculo ni tampoco pasajes oscuros. La sentencia, como he dicho, es muy clara y dice inequívocamente que alcanza a todas las personas afectadas. Tanto es así, que la Corte ordena, entre otras cosas, poner en conocimiento de esta sentencia a todas las cortes de apelaciones del país. Eso es evidentemente una sentencia con alcance general y la Corte Suprema no tiene la facultad de modificar esa decisión, porque eso sería ir contra la ley”. Asimismo, Contesse señaló que es muy improbable que el resto de la Tercera Sala de la Corte Suprema adhiera al nuevo criterio planteado por la vocera Ángela Vivanco, pero, en caso de que eso ocurriera, “sería extremadamente delicado desde el punto de vista institucional”. “El daño que se haría a la manera en cómo los procesos están articulados en el derecho chileno sería enorme, por lo tanto, lo que corresponde en un caso como éste, es lo que la Corte ha hecho hasta ahora, que es exhortar a los poderes políticos, al Congreso, el Ejecutivo, para que sean ellos los que resuelvan un problema que es esencialmente político”. Por último, el académico de la Universidad Diego Portales, relevó la labor que ha desarrollado la ministra Ángela Vivanco como vocera, pero al mismo tiempo, cuestionó el que haya hecho declaraciones a título personal a través de la prensa. “Yo pienso que la vocería de la Corte Suprema es importante como una forma de acercar el mundo de los tribunales de justicia, que a veces utiliza un lenguaje que es inhóspito para las personas. Es útil que alguien pueda acercar esas cosas que son difíciles de entender, al público general, y la ministra Ángela Vivanco, hay que decirlo, en eso ha cumplido un rol muy importante y muy destacable”. “Sin embargo, lo que no puede suceder, a mi juicio, es que una persona que oficia como vocera de un tribunal, mucho menos de la Corte Suprema, despliegue opiniones personales, porque luego hace difícil distinguir cuando está hablando en su calidad de persona, de ciudadana, de jueza, o cuando lo hace a nombre de la Corte Suprema. Eso es delicado”, aseveró.

