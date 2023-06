5c4a80f000

Isapres Justicia Nacional Política Iván Flores y declaraciones de ministra Vivanco: “Hay que preguntarle a ella, si está defendiendo a las isapres o quiere hacer carrera política” El senador demócrata cristiano cuestionó la entrevista que dio a la ahora exvocera de la Corte Suprema donde dijo reinterpretó el fallo del máximo tribunal. “La Corte Suprema no puede confundir a la ciudadanía”, subrayó el parlamentario. Diario UChile Miércoles 7 de junio 2023 16:35 hrs.

El fallo de las isapres buscaba terminar con la judicialización que cada año realizaban miles de afiliados por alza de los planes que hacen de manera unilateral las aseguradoras. Así lo indicó el senador Iván Flores, quien señaló que eso fue lo que se conoció luego que en noviembre del año pasado la Corte Suprema diera a conocer su decisión. Pero todo se enredó a juicio del parlamentario, a raíz de las declaraciones que hizo en una entrevista la entonces vocera del máximo tribunal donde planteó que el cobro de los excesos cobrados durante años por las entidades de salud privadas se haría sólo a quienes hubieran presentado un recurso judicial y no para todos los afiliados. “Lo interpreta de una manera novedosa. Al final de cuentas, la Corte Suprema es la que genera la duda, porque quien habló no es un ministro cualquiera, fue la vocera. Me parece que ha sido un error supremo”, señaló Flores en conversación con el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Para el parlamentario demócrata cristiano, lo hecho por Vivanco “tiene más una connotación de un acto político que de una vocería en derecho a lo que corresponde hacer a quien representa ante la ciudadanía al máximo organismo judicial. Y eso a mí me parece que no solamente enreda, desilusiona, genera más desafección de la ciudadanía, sino que además lo que está haciendo es sentar un precedente inaceptable”. Flores recordó que “el 80 por ciento de los casos que resolvió la Corte Suprema el año pasado tenían que ver con problemas con las isapres”, por lo que el fallo de noviembre de 2022 venía a terminar con ese gran volumen de reclamos y establecer un precedente. Sin embargo, “lo que hace la ministra vocera es acotar el alcance del fallo, ella lo interpreta y dice ‘no, a nosotros solo nos compete pronunciarnos de aquellas personas que recurrieron al tribunal’”, señaló. “Imagínese si los tribunales estaban saturados con las 100 mil personas que judicializaron y se presentan las otras 500 mil o 600 que identificó la Superintendencia de Salud”, agregó el legislador que además subrayó que las entidades públicas como la propia superintendencia y el Gobierno han preguntado a las isapres respecto de los alcances que tiene este problema. Por eso estimó que Vivanco “desde el cargo de vocera, se equivocó, la embarró”. “Hay que preguntarle a ella, si está defendiendo a las isapres o quiere hacer carrera política, no tengo idea cuál podría ser la motivación”, puntualizó Flores, quien además consideró que “si ella ya ha defendido a las isapres en su vida profesional, lo que está haciendo es ni más ni menos que lo mismo”. El parlamentario por la Región de Los Lagos estimó que “la Corte Suprema, el máximo tribunal no puede confundir a la ciudadanía diciendo ‘mire, nosotros fallamos tal cosa para evitar judicialización y aquí las isapres cometieron una falta que van a tener que responder’. Y resulta que después quien está presidiendo accidentalmente la sala y que además es la vocera de la Corte Suprema diga algo bastante distinto (…) genera un efecto de desazón al sistema”. Consultado por la fórmula que deberá aplicar la Corte Suprema, Flores indicó que a su juicio “la Tercera Sala va a tener que ratificar lo que ya ha dicho una y otra vez y durante cuántos meses ya desde que se dictó el fallo”. Iván Flores precisó que “tenemos toda una cadena de efectos producto de lo que hicieron mal las isapres y de lo cual se defienden como gatos de espalda”. Entre las consecuencias que enfrentan los usuarios, indicó que “hay algunas isapres que no están pagando las clínicas, aunque algunas están emparentadas entre sí, entre clínicas e isapres. Tampoco todos los médicos que estén aceptando los bonos de las isapres, entonces de pronto los pacientes no saben qué hacer si su isapre no es recibida por el médico que los ve”. Por eso recalcó que es imposible avanzar con cualquier tipo de acomodo o perdonazo para la industria. “Cómo la ciudadanía podría entender que le sacaron plata del bolsillo y ahora producto de que las isapres se sienten mal y crujen ya no se las van a devolver o las van a dejar ancladas pagando las prestaciones quién sabe hasta cuándo si la gente dice ‘yo no quiero estar en esta isapre’”, precisó. Revise la entrevista completa acá:

