Proceso Constituyente Si Aldo Sanhueza no llega a la ceremonia, Consejo quedará formado por 50 miembros La secretaria relatora del TRICEL, Carmen Gloria Valladares, explicó que de no asistir a la ceremonia de investidura de hoy, Aldo Sanhueza no podrá ser parte del organismo. Diario UChile Miércoles 7 de junio 2023 9:42 hrs.

La ceremonia de instalación del Consejo Constitucional estará marcada por dos hechos que tienen como protagonista al Partido Republicano, bancada mayoritaria con 22 consejeros. En el primero, uno de sus militantes electos, Aldo Sanhueza, quien renunció al partido, no llegaría a la ceremonia ni asumiría el cargo, con lo cual el Consejo quedaría formado por 50 integrantes y no 51. El segundo hecho es la renuncia de la consejera electa por Tarapacá, Ninoska Payauna, a la postulación como presidenta del Consejo, como fue la primera intención del partido. Anoche, Payauna declinó la candidatura y la bancada propuso a la consejera Beatriz Hevia. Su elección se da como un hecho. Al justificar su decisión, Payauna sostuvo que “ante la eventualidad que algunos quieran seguir cuestionando mi integridad o capacidades para asumir como presidenta del consejo, he resuelto no aceptar esa candidatura”. La consejera de origen aymara fue detenida en 2007 por hurto y en un video dijo que fue un error de juventud. En cuanto a Sanhueza, el 26 de mayo pasado renunció al cargo que ganó en la Región del Biobío como candidato del Partido Republicano y acusó a la “izquierda radical” de usar su caso de ofensas al pudor para deslegitimar el proceso constituyente. El hecho ocurrió en 2019 a bordo de un bus interprovincial, donde habría realizado “tocaciones” a una pasajera. El 30 de mayo pasado, el Tribunal Calificador de Elecciones declaró inadmisible la solicitud de renuncia de Sanhueza, debido a que aún no asumía su cargo. Y el lunes pasado, en la proclamación de los consejeros electos, la secretaria relatora del TRICEL, Carmen Gloria Valladares, explicó que de no asistir a la ceremonia de investidura de hoy, Aldo Sanhueza no podrá ser parte del organismo. De esta forma, el Consejo Constitucional quedaría conformado con 50 miembros, pues el eventual reemplazo de uno de los candidatos “no está previsto en la ley”. En la elección del 7 de mayo pasado, a los 50 electos se sumó Alihuen Antileo, representante de los pueblos originarios, con los cual el número total de miembros de la instancia iba a ser de 51.

