Nacional Política Máximo Pacheco advierte que Codelco sería “una empresa extraordinariamente miope” si no participa en el negocio del Litio El presidente de la minera estatal destacó la capacidad que tiene la compañía para participar en la explotación de este recurso. Además, señaló que se debe abordar con una disposición de diálogo y apertura con las comunidades indígenas. Diario UChile Jueves 8 de junio 2023 10:46 hrs.

En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, el presidente de la Corporación Nacional del Cobre, Máximo Pacheco, expuso el rol a jugar de la empresa estatal en esta política frente a la Comisión de Minería y Energía. El presidente del directorio señaló que “Codelco es vista a nivel internacional con admiración. Es una empresa reputada, prestigiada, reconocida como líder en la producción de cobre y ahora, además, le muestra al mundo que quiere ser aún más robusta, con una contribución mayor aún a la transición energética, de la mano del litio y el cobre”. En la comisión de Minería se presentaron reparos frente a la capacidad de la compañía de enfrentar y asumir una política del litio. Ante esto, Pacheco fue enfático en destacar que Codelco puede hacerlo bien como anteriormente lo ha demostrado con otras asociaciones. Destacó que la compañía adquiere sin impuestos utilidades por US$16 millones, lo que se traduce a US$1 millón por hora y que es una empresa atractiva para el mercado internacional. “Seríamos una empresa extraordinariamente miope si, como la mayor productora de cobre del mundo y una de las compañías mineras más respetadas, dejáramos pasar esta oportunidad que significa el litio para Chile y para Codelco”, enfatizó Pacheco. Pacheco, además, recordó que durante años el Estado retiró el 100% de las utilidades de Codelco. Esto, señaló, cambió con la medida del gobierno actual que les permitió quedarse con el 30% de estas ganancias. Por otro lado, Codelco inició conversaciones con SQM para pactar su participación en las operaciones en el Salar de Atacama. Ante esto, Pacheco afirmó estar recibiendo asesoría de los grandes bancos de inversión y estudios de abogados tanto de Chile como internacionales. “Vamos a sentarnos a la mesa en muy buenas condiciones para negociar algo que le haga muy bien a Codelco y a Chile. ¿En qué plazos? Creo que vamos a saber lueguito si esto vuela o no vuela. Aquí no nos vamos a empantanar durante años a ver si hay espacio o no para un acuerdo”, describió. En la misma línea, el presidente de Codelco informó que ya se ha reunido con representantes del Consejo de Pueblos Atacameños, las comunidades de Alto Loa y anteriormente con comunidades colla de Maricunga. Señaló que hay “una relación de diálogo abierto” y que tiene la intención de corregir lo que se ha hecho mal. “Todos los estudios de imagen dicen que Codelco es por lejos la empresa más valorada y respetada por la opinión pública. Pero algo pasa que eso no es lo que sienten las comunidades donde estamos. Perciben que hay mucha deuda pendiente, que no hemos hecho bien ese trabajo, y eso tenemos que corregirlo y lo vamos a corregir, porque lo merecen ellos y también Codelco. Esta es una oportunidad para hacer una minería distinta, con respeto al medioambiente y amigable con las comunidades”, reflexionó Pacheco.

