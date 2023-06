204072306d

Derechos Humanos Nacional Política Corte Suprema da inicio a alegatos por homicidio del ex Presidente Frei Montalva El máximo tribunal está revisando un recurso de nulidad que pretende dejar sin efecto el fallo que concluyó que el ex mandatario murió por causas naturales. En 2019 el juez Madrid condenó a seis personas por el crimen y luego resultaron absueltos. Fernanda Araneda Viernes 9 de junio 2023 14:16 hrs.

Este martes la Segunda Sala de la Corte Suprema comenzó a revisar el recurso de nulidad que busca dejar sin efecto la sentencia que concluyó que el ex Presidente Eduardo Frei Montalva falleció por causas naturales. Recordemos que en enero de 2019 el juez Alejandro Madrid determinó que hubo participación de terceros en la muerte del ex mandatario, condenando al médico Patricio Silva Garín como autor del delito de homicidio y a otras cinco personas, como coautores, cómplices y encubridores. Sin embargo, en 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió a todos los acusados y desestimó el fallo en primera instancia. El timonel de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, asistió a la sesión de la Segunda Sala para acompañar a la hija del ex jefe de Estado, Carmen Frei, y expresó su convicción de que el mandatario fue asesinado. “Han sido muchos años, y hoy día se inician los alegatos finales por la causa del asesinato del Presidente Frei Montalva. Nosotros tenemos la convicción de que él fue asesinado durante la dictadura y nuestros abogados, los abogados de la familia y los abogados del Consejo de Defensa del Estado van a dar los distintos argumentos en el proceso que finaliza con estos alegatos en el día de hoy y las semanas que siguen”, indicó. Por su parte, el abogado experto en derechos humanos y representante de la familia Frei, Nelson Caucoto, calificó como “etéreo” el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que descartó la implicación de terceros en la muerte del mandatario, y acusó que los ministros no consideraron el contexto de la época. “Yo encuentro que este fallo, con todo el respeto que me merecen los sentenciadores, es un fallo que no tiene sustancia. Es un fallo que se dicta en el aire, es un fallo etéreo, es un fallo que no tiene de dónde tomarse ¿Saben por qué? Porque contiene un gran error: No se fija en el contexto. Estamos hablando de un crimen cometido en 1981. Un crimen cometido por una dictadura salvaje, una dictadura que mataba todos los días, a cargo de un dictador que no permitía que nadie se pusiera en el lugar de protagonismo como el que tuvo el Presidente Frei”. Cabe mencionar que el principal acusado del homicidio de Frei Montalva, el médico Patricio Silva Garín, murió en mayo de 2019. Justamente, este es uno de los argumentos de los querellantes para asegurar que el fallo de la Corte de Apelaciones está mal dictado, ya que de acuerdo al abogado Nelson Caucoto no se puede absolver a personas que ya fallecieron.

