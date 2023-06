d2ee907b9d

Ciudad y territorio Salud Dirigentes y organizaciones piden a SEREMI de Salud fiscalizar basural ilegal cercano a Américo Vespucio: “No somos patio trasero” Los solicitantes afirman que hace años están pidiendo una solución para la insalubridad que afecta a los vecinos de Huechuraba y Conchalí. Diario UChile Domingo 11 de junio 2023 7:48 hrs.

Autoridades, juntas de vecinos y agrupaciones sociales, culturales y deportivas de Conchalí y Huechuraba, organizadas en torno a un basural ilegal que se encuentra en un sitio privado en Calle G, entre Pedro Fontova y General Gambino, cerca de Américo Vespucio; entregaron una carta a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud Metropolitana, para que fiscalice el lugar y se tomen medidas, tras años denunciando condiciones insalubres e inseguras para las comunas de Conchalí y Huechuraba. El diputado independiente del distrito 9, Andrés Giordano, sostuvo que “la realidad de Conchalí es la más precaria en términos de áreas verdes, y por eso mismo nos parece fundamental que situaciones como ésta, donde un privado ha dejado en total abandono una zona que se ha convertido en un basural ilegal en el que se está lucrando, responda, porque los problemas que han generado son, por un lado, de salubridad; los vecinos y vecinas han denunciado que no se puede respirar porque se queman de gomas y cables. Y por otro lado, también es un problema de seguridad pública porque hay narcotráfico, prostitución y actos delictivos de diversa naturaleza”. Asimismo, precisó que esta es “una de las tantas gestiones y acciones que hemos venido realizando en conjunto, también antes oficiamos al Ministerio de Obras Públicas, al Seremi del Medio Ambiente, y a los municipios de Huechuraba y Conchalí, que ambos debiesen tener algún rol en este problema, porque son vecinos y vecinas de ambas comunas que se ven afectados. Nos vamos con la tranquilidad de que se ha comprometido a la fiscalización, que creemos es un paso muy relevante para recuperar el buen vivir y recuperar espacios que debiesen ser públicos, pero que hoy día se encuentran tomados; precisamente para recuperar la vida digna”. La presidenta de la Junta de Vecinos N°24 Teresa Meneses, afirmó que “fuimos bien acogidos, nos recibieron la carta. Esperamos soluciones prontas ante la necesidad inmediata que tenemos del tema del basural y de la toma de un terreno privado”. Ingrid Violante, de la agrupación “16 de Abril”, pidió a las autoridades “ponerse la mano en el corazón y pensar que aquí hay muchos niños y personas mayores que también quieren un lugar de esparcimiento y no lo tenemos. Estamos tapados de ratones, hay incivilidades, hay droga, hay prostitución, o sea ahí se está moviendo un montón de cosas y esto a nadie le importa. ¿Acaso uno tiene que hacer escándalo para esto? Yo creo que es injusto para nosotros, vivimos ahí hace años y nada han hecho. No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo nuestro derecho para nuestra comuna, no somos patio trasero”. El consejero regional Leonardo Jofré, aseguró que “la seguridad no es solamente mayor dotación policial, también es entregar espacios dignos, habitables, que podamos recuperar colectivamente y no estar como estamos lamentablemente viviendo hoy, con inseguridad, incendios, robos, delincuencia, narcotráfico, lo que afecta directamente la calidad de vida, la salud mental y la dignidad de las personas que habitan y transitan ahí, que no pueden hacer uso digno del derecho a la ciudad. Nunca más podemos dar espacio para que la ausencia y la omisión del Estado permita lo que ha permitido que ocurra hoy”. Igualmente, la concejala de Conchalí Marjorie Melo indicó que “venimos a exigir que la SEREMI cumpla con su rol fiscalizador, que vaya a Conchalí y vea cómo en un espacio que es privado, se está lucrando de la manera más egoísta que existe, perjudicando a los vecinos y vecinas que viven alrededor. Las comunas más pobres tenemos estos espacios donde personas que tienen más plata, compran terrenos y dejan ahí que se amase la fortuna, que vaya aumentando la plusvalía, mientras son perjudicados los vecinos y vecinas que viven con abandono, con focos donde se esconden los delincuentes, donde hay basura y hay enfermedad. Este es el espacio eriazo que nos trae más problemas en Conchalí, pero hay un sinfín de otros espacios que también están perjudicándonos, es mucho más amplia la problemática”. También estuvieron presentes en la entrega de la carta las juntas de vecinos N° 24 16 de Abril y Los Minerales U.V N°23; la agrupación social, cultural y deportiva “16 de Abril”; la agrupación social y cultural “Antileo” de Conchalí; la agrupación de mujeres “Unidad y Bienestar”; la agrupación social, cultural y deportiva “Fitdance”; la agrupación social, cultural y deportiva “Presente y Futuro”; la agrupación social, cultural y deportiva “Traful”; el Club adulto mayor “Espíritu Joven”; el centro de padres “Esther Castillo” y la Comisión Ambiental de Convergencia Social de Conchalí.

