Cultura Mary Grueso, poeta afrocolombiana: “Los migrantes venimos a buscar mejores posibilidades” En cuanto a los estereotipos y prejuicios de la sociedad chilena sobre las mujeres colombianas, y en particular aquellas de piel negra, la maestra mencionó que tiene la idea de que Chile es un país racista. Diario UChile Jueves 15 de junio 2023 15:36 hrs.

En conversación con Radioanálisis la maestra, poeta afrocolombiana y narradora oral, Mary Grueso Romero, comentó acerca de su visita en Chile y su participación en las jornadas “Mujeres colombianas: derribando estereotipos de género en Chile” organizado por la Embajada de Colombia, Fundación PRODEMU y el Proyecto La Belleza Diversa. La creadora destacó que el encuentro permitió que sean las mujeres colombianas quienes expliquen sus motivos para migrar al territorio nacional. “Generalmente venimos buscando un mejor estar, mejores formas de vida. La economía muchas veces nos es esquiva en nuestro país y no es fácil salir del país para venirse a otro en el que no conoces la forma, la idiosincrasia es totalmente diferente. Es como arrancar un mata -planta- y sembrarla en otra parte, al principio las hojas están como tristes y hay que echarles mucha agua. Hay que echarle muchas ganas para que las cosas se den. Entonces, los migrantes venimos a buscar mejores posibilidades”, detalló. La maestra señaló que “el problema migratorio es un problema mundial porque siempre la gente migra y siempre ha sucedido así, no es una cuestión de ahora”. Esto debido a que la sociedad siempre está en busca de mejores oportunidades educativas, laborales o económicas. Lo que ocurre en el caso colombiano es que el trabajo de un mes en pesos chilenos puede llegar a valer, en términos monetarios, incluso el doble. Grueso planteó que los choques culturales son naturales dado que las culturas, en este caso de Chile y Colombia, son diferentes. “Cuando uno llega, el otro lo ve diferente y diferente somos. Lo que pasa es que uno se tiene que acoplar a donde llega y el otro tiene que tratar de entendernos. Ahí está el problema, que el otro no entiende a uno”, dijo. Consultada por el director de nuestro medio, Patricio López, respecto a la hegemonía de la élite latinoamericana y la visión que tienen las mismas de ser herederas de la tradición europea -y por ende personas de piel blanca-, la poeta indicó que se ha ido avanzado en que otros grupos disidentes a ese pensamiento ocupen un lugar en aquellos espacios. “Hemos demostrado que la piel no tiene nada que ver con el ser, ni con el hacer. La piel es la envoltura que nosotros tenemos, usted me tiene que conocer a mí para darse cuenta de la calidad humana que yo tengo. Pero la gente no se da esa tarea”, indicó. Por otro lado, en cuanto a los estereotipos y prejuicios de la sociedad chilena sobre las mujeres colombianas, y en particular aquellas de piel negra, la maestra mencionó que tiene la idea de que Chile es un país racista. “El aspecto sexual de las mujeres es el que más se ha mostrado y que somos buena para la cama, como se diría vulgarmente. Los hombres empiezan a mirar esa parte y no ven la capacidad intelectual ni lo que uno puede aportar desde su cultura, al ser de otro país. Uno recibe pero también trae cosas nuevas que se pueden aplicar aquí”, declaró. Escucha la entrevista completa aquí:

