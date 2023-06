430ccd2cb0

Economía Nacional Política Gael Yeomans: “Si la propuesta que trae la oposición mejora las pensiones de los jubilados hoy, podemos conversar” La diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda se refirió a la compleja tramitación tanto de la reforma previsional como la tributaria. A su juicio, esta última debería incluir medidas de eficiencia fiscal y de combate a la evasión. Diario UChile Viernes 16 de junio 2023 10:50 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión de Hacienda, Gael Yeomans, se refirió al avance en la tramitación de las reformas tributaria y de pensiones. Respecto al nuevo pacto fiscal, la diputada reconoció lo complejo del debate, pero afirmó que: “hemos logrado sortear dificultades”. “De manera sorprendente logramos avanzar en proyectos que en un principio se veían con alta dificultad, como fue el royalty minero o incluso el aumento del salario mínimo (…) En el caso del royalty tuvimos un papel muy relevante de los alcaldes, que asistieron al Congreso, que interlocutaron con sus parlamentarios y lograron visibilizar cuáles eran los beneficios con los que se podía contar”. En esa misma línea, Yeomans relevó los eventuales beneficios de la reforma tributaria, desde el efecto que podría tener para el mundo empresarial, hasta el impacto en la población general. “Ese es el punto que me parece preponderante, el cómo la población se va a ver beneficiada con un pacto fiscal y, por lo mismo, también se ha puesto mucho énfasis en que este acuerdo incorpore en qué se va a gastar”. En cuanto a las conversaciones que se llevarán a cabo con la oposición, y las posibles concesiones desde el oficialismo, Yeomans se mostró dispuesta a avanzar en una de las principales propuestas de la derecha: la eficiencia en el gasto público. “En la medida que el pacto agrupe tanto eficiencia en el gasto, el principio de combatir la evasión, hacernos cargo de los grados de elusión que tiene nuestra norma y, por otra parte, lograr que todo ese pacto fiscal vaya a financiar prioridades que además concordemos, es un excelente acuerdo al que podríamos lograr”. Consultada respecto al debate por la reforma de pensiones, la presidenta de la Comisión de Hacienda, aseguró que en el Congreso hay un acuerdo para aumentar la Pensión Garantizada Universal, pero que persisten las desavenencias ante un posible seguro social. “Este seguro social es un 6% de cotización adicional del empleador y lo que se ha cuestionado es que vaya bajo la lógica de seguridad social. Más bien se quiere, y eso es lo que ha dicho la derecha, que vaya a capitalización individual”. De acuerdo a la diputada Yeomans, esta última propuesta “no mejora las pensiones de los jubilados hoy, sino que lo postergan a 20 o 40 años más y eso, para nosotros, es una dificultad en el diálogo parlamentario”. “Acá hay objetivos que se plantea esta reforma, objetivos de aumentar pensiones de los jubilados hoy y si la propuesta que trae la oposición mejora las pensiones de los jubilados hoy, tal como lo hace nuestro proyecto, podemos conversar cómo interlocutan ambas propuestas para llegar a un acuerdo”. Asimismo, Yeomans calificó de “línea roja” el aumento en las pensiones de los actuales jubilados: “Hemos demorado más de diez años en este debate, la gente ha recibido durante este tiempo pensiones que no le alcanzan para vivir y que después de este debate, saquemos un proyecto de ley que siga teniendo pensiones que no alcanzan para vivir, no es admisible y no es legítimo”. Escucha la entrevista completa aquí:

