Consejero Edmundo Eluchans (UDI): “Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es facilitar que las instituciones funcionen”

Ya definiéndose la composición de las cuatro comisiones del Consejo Constitucional, serán estas instancias las que deberán abordar por temáticas específicas el anteproyecto entregado por los expertos para elaborar la propuesta final de la nueva constitución.

En concreto, la totalidad de estas comisiones se encuentran presididas por la oposición, quedando las correspondientes a Función Jurisdiccional y la de Principios en manos de los republicanos Antonio Barchiesi y Ángeles López, respectivamente, mientras la comisión de Derecho estará encabezada por el RN Germán Becker y la de Sistema Político por el UDI Edmundo Eluchans.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Eluchans dijo que sobre el trabajo que convoca su comisión tiene por propósito tratar materias contenidas en capítulos, tales como Representación Política y Participación; Congreso Nacional; Gobierno y Administración del Estado; Gobierno y Administración Local; Procedimientos de Cambio Constitucional; y algunas normas transitorias.

En esa línea, afirmó que entre las disposiciones más destacadas -tras la exposición respectiva que hicieron los expertos durante la presentación del anteproyecto-, se encuentran las iniciativas derogatorias de ley y el umbral del 5% para que partidos políticos puedan acceder a la representación en el Parlamento.

Sobre la última, comentó que “creo que es una muy sana medida. Hoy día tenemos en el Congreso Nacional, concretamente en la Cámara de Diputados, más de 20 partidos con representación y eso es una cosa absolutamente desproporcionada e inconveniente para nuestro país. La dispersión de votos que hay es tremenda y gobernar Chile es muy difícil, porque es difícil llegar a acuerdos”, por lo que consideró como un “aporte significativo” lo resuelto por la Comisión Experta.

Por lo mismo, planteó que “tengo la idea en que respecto a esta materia no va a ser demasiado debate. Yo sé que hay algunos que no les gusta, pero tengo la impresión de que esa posición es bastante minoritaria. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es facilitar que las instituciones funcionen y el Congreso Nacional funciona cuando es capaz de llegar a acuerdos, de hacer cosas constructivas y positivas y no estarse quedando pegado permanentemente en los debates porque no hay acuerdo y no hay ningún acuerdo porque tampoco hay orden, no hay disciplina”.

En lo que respecta a las órdenes de partido, mencionó que “aquí hay un nudo importante que hay que ver que quede bien armado, tiene que haber los suficientes equilibrios para que esto funcione. Distinto es que una persona pierda el escaño porque renuncia al partido, pero por ser expulsado, en mi opinión, no me parece razonable”.

En cuanto al arribo de la exministra vocera de Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, como asesora de RN en el Consejo Constitucional, en particular de la consejera Ivonne Mangelsdoff, el gremialista desdramatizó la situación y expresó que “me parece que cada partido político, cada coalición política y cada consejero tiene el derecho y la libertad para tener como asesor a la persona que más le guste o que la crea más competente o con la que crea pueda tener mayor afinidad”.

“Yo me he cruzado con la exministra Pérez en los pasillos del Congreso y yo no me siento en el derecho de criticar porque Renovación Nacional la haya traído. Me parece que están en la entera libertad de traer a los asesores que estimen adecuados. La exministra Pérez es una persona que tiene experiencia, que ha estado en el Ejecutivo y me imagino que puede ser un aporte y así como no critico a RN, tampoco critico a gente de izquierda que pueda traer a personas que puedan haber estado vinculadas con el gobierno de la expresidenta Bachelet, me parece que es perfectamente legítimo”, manifestó.

Por otra parte, ante las críticas que generó la designación de las presidencias de las cuatro comisiones en favor de la oposición sostuvo que “yo creo que se les ha querido atribuir una importancia que en la realidad no tienen. Yo soy presidente de la comisión de Sistema Político y como tal, tengo la obligación de ordenar, de dirigir el debate, de abrir y de poner término a las sesiones, de ofrecer la palabra, de hacer sugerencias, pero todos los consejeros pueden hacer sugerencias”.

En ese sentido, enfatizó en que “la presidencia no significa nada en términos de voto, un presidente en este tipo de comisiones o de cuerpos colegiados no tiene voto dirimente, su opinión vale igual que el del consejero. Creo que esta es una cuestión estrictamente formal, de manera que no le atribuyo a que esto se haya producido porque haya habido el ánimo de pasar por encima, como un torrente, de la gente de izquierda. No ha habido de parte de ningún grupo respecto de otro alguna actitud que uno pueda decir ‘mire aquí hay alguien que quiere pasarse por encima de los demás, aprovechándose de una mayoría’”.

Finalmente, sobre las bajas expectativas que ha expresado la población en torno al proceso constitucional, el consejero Edmundo Eluchans destacó la necesidad de reencantar a la ciudadanía. “Para que se vuelva a entusiasmar creo que es muy importante la actitud, la conducta, el comportamiento que tengamos nosotros en el Consejo, en la forma en que nos desempeñamos, en la forma en que nos tratamos y hacemos las propuestas, las aprobamos o las rechazamos. Creo que lo que hay que transmitir es que estamos tratando de hacer un trabajo serio, constructivo, estamos cumpliendo una labor de Estado que yo le atribuyo la máxima importancia”.

Con todo, manifestó que “no porque tenga esa máxima importancia, nos vamos a haber ganado el respeto de la gente. El respeto de la gente, a nosotros mismos por la tarea que hacemos, lo vamos a obtener en la medida de que sepamos comportarnos en la forma que corresponde y que respecto de los temas lo hagamos con altura de miras y buenos fundamentos que se requieren para hacer una buena Constitución Política”.

Imagen de portada: Agencia Aton