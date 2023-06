492c95dd6b

Nacional Política Paulina Vodanovic: “Si tenemos que hacer protocolos para la decencia, para la responsabilidad política y el sentido común, estamos en un muy mal momento como país” La presidenta del PS criticó la actitud del diputado Miguel Mellado luego que justificara la grabación de parte del encuentro que junto a otros parlamentarios sostuvo con el Presidente Gabriel Boric. Diario UChile Sábado 17 de junio 2023 11:09 hrs.

No se puede estar normando la decencia señaló la senadora y presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic, al ser consultada por la idea de establecer un mecanismo que impida que se graben encuentros con el Presidente de la República como ocurrió el martes cuando sostuvo una reunión con parlamentarios de las regiones del Biobío y la Araucanía. Parte del encuentro fue grabado por el diputado Miguel Mellado y luego lo filtró a medios de comunicación, causando amplias repercusiones entre los dirigentes y partidos políticos. Mientras participaba del pleno del comité central del PS, Vodanovic sostuvo que “si tenemos que hacer protocolos para la decencia, para la responsabilidad política y el sentido común, estamos en un muy mal momento como país”. La parlamentaria agregó que “es evidente que ni el Presidente de la República ni en ninguna otra circunstancia se puede grabar conversaciones privadas. Si se rompe la confianza de esa manera, qué podemos esperar”. Por otra parte consideró que “es complejo para un partido, de un sector hacerse cargo del problema de un solo diputado. Yo esperaría que el propio diputado tuviera autocrítica, saliera a pedirle disculpas al Presidente y a Chile. Porque la verdad es que las autoridades somos los que debemos tener un más alto estándar frente a la ciudadanía”. Vodanovic recalcó que “no podemos exigir aquello que no somos capaces de cumplir”. Mientras, la diputada Daniela Ciccardini, criticó la actitud de Chile Vamos que si bien inicialmente cuestionó duramente la filtración, luego incluso pidieron que se levantara la denuncia presentada por el Ministerio del Interior ante el Ministerio Público. “Es absolutamente absurdo. Cuando vemos a personeros de la oposición condenando de manera muy dura el actuar de esta filtración y luego cuando se enteran de que es un militante de sus filas le bajan el perfil, es una voltereta de carnero evidente y que deja en evidencia la poca seriedad que se debe tomar en estos casos”. Respecto a la actitud del diputado responsable de la filtración, Ciccardini puntualizó que “es justamente lo que no debe suceder cuando vemos a Mellado dando declaraciones, incluso raya en el infantilismo. La verdad es que no vale la pena seguir ahondando, sólo que deja en evidencia de que no quiere asumir su responsabilidad”. Consultada por el camino que debe adoptar el Presidente Gabriel Boric en este caso, la legisladora sostuvo que es el mandatario quien debe tomar esas decisiones. Imagen de portada: Agencia Aton

