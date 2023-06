6b85733091

6ed46e7bd2

Deportes Judith González, judoka nacional: “Me siento mucho más preparada que en los Panamericanos anteriores” La judoka abordó su preparación, la recuperación de una lesión reciente y su linaje familiar, íntimamente vinculado al tatami y a los deportes de contacto. Diario UChile Martes 20 de junio 2023 11:40 hrs.

Compartir en

Cuando Judith González (29) llegó al mundo, parecía que su destino deportivo ya estaba escrito en piedra. Hija de Judith Jaque y de Carlos González, ambos exseleccionados nacionales de judo, su desarrollo deportivo iba inevitablemente en la misma dirección. Al igual que sus cinco hermanos -María Loreto, Robert, Danae, Óscar y Camilo-, fue vestida con el cinturón negro, lo que los condecora como judokas de excelencia. Sin embargo, Judith ha logrado sobresalir con el paso de los años, convirtiéndose en una de las grandes exponentes de este deporte en Chile, liderando el ránking nacional en la categoría -52 kilos en la actualidad. Regresando de una participación en el Open Panamericano en Córdoba, Argentina, donde se llevó la medalla de plata, la judoka conocida en su entorno como ‘JudiJudo’ conversó con nosotros para proyectar este año, en el que vislumbra Santiago 2023 en el horizonte. ¿LA PASIÓN POR EL JUDO EMPEZÓ POR TUS PAPÁS O VIENE AÚN DE ANTES?

Inició con ellos. Mi mamá partió en su colegio, el Liceo 7, mientras que mi papá empezó en la Escuela de Carabineros. Su padre era policía y lo llevó a hacer judo. Mis papás se conocieron en un viaje de judo, siendo seleccionados nacionales. También fueron profesores de judo. No había cómo escapar, no teníamos muchas opciones (RISAS). ¿TANTO TÚ COMO TUS HERMANOS DESARROLLARON UNA CARRERA PARALELA A LA DE JUDOKAS?

Todos tuvimos que estudiar algo. Nuestros papás siempre nos exigieron como mínimo terminar el colegio y entrar a la universidad. Yo me dediqué un poco más al judo, pero todos los demás tienen sus carreras y les va súper bien. En mi caso, soy técnico en enfermería y espero terminar pronto la carrera profesional. ¿A QUIÉN SE LE OCURRIÓ EL APODO DE ‘JUDIJUDO’? ¿O NACIÓ ESPONTÁNEAMENTE?

Es mi nickname desde que tengo memoria. Me dicen así desde el colegio. Incluso mi nombre de Fotolog era ese. Es algo fácil, ya que todo el mundo sabe que JudiJudo es Judith González. SANTIAGO 2023 AL FINAL DEL CAMINO Al estar al tope del ránking nacional en su categoría, Judith González cuenta con todas las papeletas para poder ser seleccionada como representante chilena en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Sin embargo, recién en septiembre tendrá la confirmación sobre su cupo en la Fiesta Multideportiva de las Américas. No obstante, su preparación para esta temporada ha sido pensando siempre en esa competencia, en una temporada que no ha estado exenta de problemas. En marzo, la judoka sufrió una grave lesión que la mantuvo alejada del tatami hasta su regreso en Córdoba a inicios de junio. “Casi me corté el medial del codo izquierdo y me fracturé la cúpula del radio”, detalla. ¿TU PUESTA A PUNTO HA SIDO MUY LENTA?

Ha sido lento, aún estoy trabajando con kinesiólogo. Creo que esto me va a llevar bastante tiempo, aunque creo que llegaré bien a los Juegos. Me faltan algunos meses de kinesiología, pero vamos bien. TOMANDO EN CUENTA LA LESIÓN, ¿CÓMO CALIFICARÍAS TU TEMPORADA HASTA AHORA?

Ha sido un poco desafortunada, pero me siento cómoda compitiendo. Creo que me estoy recuperando súper rápido y que viene un buen segundo semestre. ¿TIENES UN CALENDARIO DEFINIDO SOBRE LAS COMPETENCIAS QUE VIENEN?

Voy al Open de Guayaquil a principios de julio y luego a un torneo en Brasil. Después de eso tengo un Sudamericano específico. Tras ello, nos vamos a un concentrado en Europa y terminamos con el Panamericano específico previo a los Juegos. Entre agosto y septiembre también tengo pensado ir a prepararme afuera para bajar un poco la presión. Prefiero restarme de la expectación del evento y enfocarme en entrenar. Siempre nos vamos a España. El Centro de Alto Rendimiento de Valencia nos ha recibido súper bien. ¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS EN CASO DE PODER PARTICIPAR EN SANTIAGO 2023?

Estos son mis terceros Juegos Panamericanos, así que me los tomo muy en serio. Sé que es un torneo muy especial. En el judo siempre decimos que en los Juegos todo puede pasar. Depende de cómo te levantes, de cuáles sean tus expectativas y de la presión del público, ya que en este caso estaremos peleando en Chile. Yo tengo un buen desempeño peleando en casa. Confío en que todo el abrigo y el apoyo que me entrega Chile lo podré tener para los Juegos. No puedo prometer que voy a ganar una medalla segura, pero sí puedo prometer que daré un buen show y que voy a tratar de llegar lo más arriba posible. ¿TE SIENTES MÁS PREPARADA QUE EN TUS DOS JUEGOS PANAMERICANOS ANTERIORES?

Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. La primera vez, clasifiqué a Toronto el 2015 porque tuve una buena temporada juvenil, donde lo hice super bien, pero era muy pequeña. A Lima también llegaba bien, pero ahora me siento mucho mejor y tengo resultados que me dan confianza. Siento que estoy mucho mejor preparada psicológicamente, que es lo más importante. ¿CUÁLES SON LOS PAÍSES A VENCER?

Con los que siempre hay que tener ojo son los brasileños, que tienen historia mundial y olímpica en judo. También con Canadá, que ha exportado a muchos judokas, y Estados Unidos, que es fuerte en todos los deportes. “ME PARECE GENIAL QUE EL LEGADO DEPORTIVO DE LOS JUEGOS SEA UN CENTRO DESTINADO AL COMBATE” Judith también tuvo palabras respecto al Centro de Deportes de Contacto que se está construyendo dentro del Parque Estadio Nacional, infraestructura que albergará todas las competencias de combate durante Santiago 2023. En ese sentido, la atleta del Club Kodokan, medallista de bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, valoró positivamente la infraestructura, apuntando a que una construcción de este tipo le puede dar un impulso mayor a un grupo de deportes que ha cosechado grandes éxitos para nuestro país. ¿CUÁL ES TU OPINIÓN RESPECTO AL CENTRO DE DEPORTES DE CONTACTO?

Me parece genial que el legado deportivo sea un Centro exclusivo para el combate, ya que hacía falta. La gente del combate hablamos más o menos en el mismo idioma, ya sea sobre las bajadas de peso, las preparaciones o los puntos que no deben estar fríos. Así que encuentro muy positivo que hayan destinado un Centro solamente para el combate. ¿CON ESTA INFRAESTRUCTURA CREES QUE SE PUEDE DAR UN REALCE AL DEPORTE DE CONTACTO EN UN FUTURO?

Por supuesto. Además, los deportes de contacto en Juegos Panamericanos solemos ser los que más medallas traemos, entendiendo también que contamos con muchas más categorías. ¿CÓMO VES EL PRESENTE DEL JUDO NACIONAL?

Va súper bien. De a poco se van abriendo puertas para todos. Mi compañera Mary Dee ha hecho historia en el judo. El judo femenino ha avanzado muy rápido con nuevas generaciones, así que creo que podemos dar una sorpresa muy positiva en los Juegos. ¿LA CORRELACIÓN DE MUJERES VERSUS HOMBRES QUE PRACTICAN JUDO EN CHILE ESTÁ CARGADA A ALGÚN GÉNERO?

Está cargado a lo masculino al ser un deporte de combate, pero el nivel de resultados es mayor en el femenino que en el masculino, aunque tiene que ver con un tema de oportunidades. Al haber mayor cantidad de hombres practicando judo en el mundo, hay menos oportunidades que en mujeres. Cuando viajamos, normalmente somos tres mujeres y cinco hombres en la delegación. Fuente: Prensa Santiago 2023.

Foto: COCh.

Cuando Judith González (29) llegó al mundo, parecía que su destino deportivo ya estaba escrito en piedra. Hija de Judith Jaque y de Carlos González, ambos exseleccionados nacionales de judo, su desarrollo deportivo iba inevitablemente en la misma dirección. Al igual que sus cinco hermanos -María Loreto, Robert, Danae, Óscar y Camilo-, fue vestida con el cinturón negro, lo que los condecora como judokas de excelencia. Sin embargo, Judith ha logrado sobresalir con el paso de los años, convirtiéndose en una de las grandes exponentes de este deporte en Chile, liderando el ránking nacional en la categoría -52 kilos en la actualidad. Regresando de una participación en el Open Panamericano en Córdoba, Argentina, donde se llevó la medalla de plata, la judoka conocida en su entorno como ‘JudiJudo’ conversó con nosotros para proyectar este año, en el que vislumbra Santiago 2023 en el horizonte. ¿LA PASIÓN POR EL JUDO EMPEZÓ POR TUS PAPÁS O VIENE AÚN DE ANTES?

Inició con ellos. Mi mamá partió en su colegio, el Liceo 7, mientras que mi papá empezó en la Escuela de Carabineros. Su padre era policía y lo llevó a hacer judo. Mis papás se conocieron en un viaje de judo, siendo seleccionados nacionales. También fueron profesores de judo. No había cómo escapar, no teníamos muchas opciones (RISAS). ¿TANTO TÚ COMO TUS HERMANOS DESARROLLARON UNA CARRERA PARALELA A LA DE JUDOKAS?

Todos tuvimos que estudiar algo. Nuestros papás siempre nos exigieron como mínimo terminar el colegio y entrar a la universidad. Yo me dediqué un poco más al judo, pero todos los demás tienen sus carreras y les va súper bien. En mi caso, soy técnico en enfermería y espero terminar pronto la carrera profesional. ¿A QUIÉN SE LE OCURRIÓ EL APODO DE ‘JUDIJUDO’? ¿O NACIÓ ESPONTÁNEAMENTE?

Es mi nickname desde que tengo memoria. Me dicen así desde el colegio. Incluso mi nombre de Fotolog era ese. Es algo fácil, ya que todo el mundo sabe que JudiJudo es Judith González. SANTIAGO 2023 AL FINAL DEL CAMINO Al estar al tope del ránking nacional en su categoría, Judith González cuenta con todas las papeletas para poder ser seleccionada como representante chilena en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Sin embargo, recién en septiembre tendrá la confirmación sobre su cupo en la Fiesta Multideportiva de las Américas. No obstante, su preparación para esta temporada ha sido pensando siempre en esa competencia, en una temporada que no ha estado exenta de problemas. En marzo, la judoka sufrió una grave lesión que la mantuvo alejada del tatami hasta su regreso en Córdoba a inicios de junio. “Casi me corté el medial del codo izquierdo y me fracturé la cúpula del radio”, detalla. ¿TU PUESTA A PUNTO HA SIDO MUY LENTA?

Ha sido lento, aún estoy trabajando con kinesiólogo. Creo que esto me va a llevar bastante tiempo, aunque creo que llegaré bien a los Juegos. Me faltan algunos meses de kinesiología, pero vamos bien. TOMANDO EN CUENTA LA LESIÓN, ¿CÓMO CALIFICARÍAS TU TEMPORADA HASTA AHORA?

Ha sido un poco desafortunada, pero me siento cómoda compitiendo. Creo que me estoy recuperando súper rápido y que viene un buen segundo semestre. ¿TIENES UN CALENDARIO DEFINIDO SOBRE LAS COMPETENCIAS QUE VIENEN?

Voy al Open de Guayaquil a principios de julio y luego a un torneo en Brasil. Después de eso tengo un Sudamericano específico. Tras ello, nos vamos a un concentrado en Europa y terminamos con el Panamericano específico previo a los Juegos. Entre agosto y septiembre también tengo pensado ir a prepararme afuera para bajar un poco la presión. Prefiero restarme de la expectación del evento y enfocarme en entrenar. Siempre nos vamos a España. El Centro de Alto Rendimiento de Valencia nos ha recibido súper bien. ¿CUÁLES SON TUS EXPECTATIVAS EN CASO DE PODER PARTICIPAR EN SANTIAGO 2023?

Estos son mis terceros Juegos Panamericanos, así que me los tomo muy en serio. Sé que es un torneo muy especial. En el judo siempre decimos que en los Juegos todo puede pasar. Depende de cómo te levantes, de cuáles sean tus expectativas y de la presión del público, ya que en este caso estaremos peleando en Chile. Yo tengo un buen desempeño peleando en casa. Confío en que todo el abrigo y el apoyo que me entrega Chile lo podré tener para los Juegos. No puedo prometer que voy a ganar una medalla segura, pero sí puedo prometer que daré un buen show y que voy a tratar de llegar lo más arriba posible. ¿TE SIENTES MÁS PREPARADA QUE EN TUS DOS JUEGOS PANAMERICANOS ANTERIORES?

Siento que estoy en el mejor momento de mi carrera. La primera vez, clasifiqué a Toronto el 2015 porque tuve una buena temporada juvenil, donde lo hice super bien, pero era muy pequeña. A Lima también llegaba bien, pero ahora me siento mucho mejor y tengo resultados que me dan confianza. Siento que estoy mucho mejor preparada psicológicamente, que es lo más importante. ¿CUÁLES SON LOS PAÍSES A VENCER?

Con los que siempre hay que tener ojo son los brasileños, que tienen historia mundial y olímpica en judo. También con Canadá, que ha exportado a muchos judokas, y Estados Unidos, que es fuerte en todos los deportes. “ME PARECE GENIAL QUE EL LEGADO DEPORTIVO DE LOS JUEGOS SEA UN CENTRO DESTINADO AL COMBATE” Judith también tuvo palabras respecto al Centro de Deportes de Contacto que se está construyendo dentro del Parque Estadio Nacional, infraestructura que albergará todas las competencias de combate durante Santiago 2023. En ese sentido, la atleta del Club Kodokan, medallista de bronce en los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, valoró positivamente la infraestructura, apuntando a que una construcción de este tipo le puede dar un impulso mayor a un grupo de deportes que ha cosechado grandes éxitos para nuestro país. ¿CUÁL ES TU OPINIÓN RESPECTO AL CENTRO DE DEPORTES DE CONTACTO?

Me parece genial que el legado deportivo sea un Centro exclusivo para el combate, ya que hacía falta. La gente del combate hablamos más o menos en el mismo idioma, ya sea sobre las bajadas de peso, las preparaciones o los puntos que no deben estar fríos. Así que encuentro muy positivo que hayan destinado un Centro solamente para el combate. ¿CON ESTA INFRAESTRUCTURA CREES QUE SE PUEDE DAR UN REALCE AL DEPORTE DE CONTACTO EN UN FUTURO?

Por supuesto. Además, los deportes de contacto en Juegos Panamericanos solemos ser los que más medallas traemos, entendiendo también que contamos con muchas más categorías. ¿CÓMO VES EL PRESENTE DEL JUDO NACIONAL?

Va súper bien. De a poco se van abriendo puertas para todos. Mi compañera Mary Dee ha hecho historia en el judo. El judo femenino ha avanzado muy rápido con nuevas generaciones, así que creo que podemos dar una sorpresa muy positiva en los Juegos. ¿LA CORRELACIÓN DE MUJERES VERSUS HOMBRES QUE PRACTICAN JUDO EN CHILE ESTÁ CARGADA A ALGÚN GÉNERO?

Está cargado a lo masculino al ser un deporte de combate, pero el nivel de resultados es mayor en el femenino que en el masculino, aunque tiene que ver con un tema de oportunidades. Al haber mayor cantidad de hombres practicando judo en el mundo, hay menos oportunidades que en mujeres. Cuando viajamos, normalmente somos tres mujeres y cinco hombres en la delegación. Fuente: Prensa Santiago 2023.

Foto: COCh.