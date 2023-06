8658a102cd

Nacional Política Pueblos originarios “Tengo la esperanza que siente las bases para una solución duradera”: Presidente Boric presenta Comisión de Paz y Entendimiento La instancia, que busca entregar una solución en materia de tierras y reparación al pueblo mapuche, estará conformado por ocho comisionados. Entre ellos, el senador Francisco Huenchumilla y el ex ministro Alfredo Moreno. Natalia Palma Miércoles 21 de junio 2023 14:04 hrs.

Con motivo del Día Nacional de los Pueblos Originarios, hoy el Presidente de la República Gabriel Boric encabezó el lanzamiento de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, la cual tiene como propósito sentar las bases para una solución de mediano y largo plazo en materia de tierras y reparación para las comunidades mapuche y, a su vez, mejorar la convivencia de los habitantes de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Según comunicó La Moneda, la instancia será de carácter ejecutivo y estará conformada por ocho personas, partiendo sus funciones esta misma jornada. De este modo, serán comisionados: El abogado y senador por La Araucanía, Francisco Huenchumilla; el ex ministro de Obras Públicas del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Alfredo Moreno; la senadora independiente por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena; la trabajadora social y diputada mapuche del PS, Emilia Nuyado; el presidente de la Asociación de Agricultores de Victoria Malleco, Sebastián Naveillán; el dirigente social y político mapuche, Adolfo Millabur; la académica y ex directora regional del Biobío de la Enama, Gloria Calllupe; y el jefe de gabinete del gobernador Luciano Rivas, Juan Pablo Lepín. Mientras en representación del Gobierno, asumirá como secretario ejecutivo de la comisión el psicólogo y militante de Convergencia Social, Víctor Ramos, quien, además, es el encargado nacional del Plan Buen Vivir. En su alocución, el mandatario expresó que “el trabajo que tenemos por delante es tremendamente desafiante. Hoy día estamos presentando la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento que anunciáramos en noviembre de 2022 en Villarrica. Tengo la esperanza, la convicción que esta, a través del diálogo social, amplio, siente las bases para una solución duradera y sostenible del conflicto que hace larga data existe interculturalmente entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”. “Por cierto no estamos partiendo de cero. Desde el retorno a la democracia han sido muchos y muy significativos los esfuerzos para trazar un camino que nos lleve a la paz, a la tranquilidad, al reconocimiento mutuo y el respeto”, añadió el mandatario, reconociendo, por ejemplo, el Acuerdo de Nueva Imperial impulsado por el ex presidente Patricio Aylwin, la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato del ex presidente Ricardo Lagos, la ratificación del Convenio 169 de la OIT durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, entre otros. Según el jefe de Estado “en estos esfuerzos podemos reconocer el compromiso, el trabajo, la fe de personas y autoridades que apostaron siempre por tender puentes, incluso, cuando todos les decían que estos eran imposibles” e invitó al país a que “nos reencontremos, a que dialoguemos, a que busquemos los acuerdos que nos permitan avanzar hacia una convivencia respetuosa en las regiones del Biobío y La Araucanía y que se extienda también a Los Ríos, a Los Lagos y a todo el país”. Además, valoró la concurrencia de los distintos representantes políticos a la ocasión,quienes abarcaron desde el Partido Republicano al Partido Comunista. “Estamos ante una tarea de Estado que va a trascender al gobierno de turno y por eso es importante la foto que sucedió recientemente de todos los partidos representados en el Parlamento, de todo el espectro político. Ellos concurren aquí a firmar las bases de esta Comisión de buena fe, a favor del diálogo, de la seguridad, de la paz y del entendimiento. Sin ustedes este sería un esfuerzo infructuoso”, señaló. Cabe destacar que esta Comisión deberá presentar un informe a fines de 2024. Labor en la que el Presidente Boric advirtió que “todos vamos a tener que ceder”, recalcando que “la propuesta de reparación deberá conciliar las expectativas que hoy se tienen con las posibilidades reales que el Estado de Chile puede ofrecer”. Foto por Agencia Aton

