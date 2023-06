ea99b447d3

Economía Nacional Política Mario Marcel y rechazo del empresariado al pacto fiscal: “Esperamos que no impida que la CPC conozca, opine y haga sugerencias” El ministro de Hacienda sostuvo que "el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos". Diario UChile Martes 27 de junio 2023 13:46 hrs.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lamentó la decisión de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) respecto al pacto fiscal impulsado por el Gobierno. El martes pasado, a través de una declaración pública, la CPC entregó su postura respecto a la iniciativa y sostuvieron que el pacto fiscal propuesto por el Ejecutivo “busca ser un acuerdo que incluye una reforma tributaria y una sede de otros mecanismos para aumentar la recaudación fiscal”.

“Estimamos que recaudar por la vía de alzas tributarias o nuevos impuestos no es el camino adecuado, pues ello impide que Chile recupere su capacidad de crecer, de crear mejores condiciones para la inversión y de generar empleos formales y de calidad, elementos esenciales para satisfacer de manera sostenible las demandas de la sociedad”, plantearon desde la entidad presidida por Ricardo Mewes.

En ese contexto, mediante una carta, Marcel afirmó que “en nuestra opinión, el potencial de generación de mayores ingresos fiscales a través del crecimiento y ganancias de eficiencia no es suficiente para financiar dichos gastos en las magnitudes y plazos requeridos”.

Por eso, el titular de Hacienda destacó que el gasto proyectado ” hace necesario que se complementen con una reforma tributaria, cuya magnitud y contenido debería resultar del mismo proceso de diálogo en torno al Pacto Fiscal. En tal sentido, lamentamos la negativa de la CPC a discutir estas materias”.

En esta línea, indicó en la misiva que “entendemos que el dimensionamiento del potencial aporte del crecimiento económico y la eficiencia del gasto público a la generación de espacio fiscal no debe ser materia de intuiciones o supuestos, sino producto de un análisis técnico, riguroso y confiable”.

“Esperamos que la negativa a discutir aumentos de impuestos a la luz de la situación de las empresas, no impida que la CPC conozca, opine y haga sugerencias respecto de la creación de incentivos tributarios a la inversión, la formalización y la productividad; las modificaciones a la tributación a los altos ingresos personales; la reducción de exenciones y gastos tributarios no justificados, y la eliminación de resquicios legales que facilitan la elusión de impuestos”, sostuvo Marcel.

Asimismo, señaló que aceptan la propuesta de la Confederación “en la búsqueda de medidas que eleven el potencial de crecimiento de la economía, que fomenten la inversión y permitan incrementar la eficiencia y el correcto uso de los recursos del sector público”.



“Estas permitirán darle un contenido concreto a los compromisos que se asuman en estas materias en el pacto fiscal y asegurarle a la ciudadanía que la generación de mayor espacio fiscal se utilice para financiar gastos prioritarios y sea fruto de un esfuerzo compartido, justo y realista”, subrayó. Imagen de portada: Agencia Aton

