Nacional Política Presidente Boric y Democracia Viva: “Toda irregularidad tiene que salir a la luz (…) acá hay que anticiparse” Desde el Alto Biobío, el Presidente habló sobre los casos de corrupción y afirmó que “es inaceptable, una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia, por ahí no hay por dónde, que eso no siga pasando”. Osciel Moya Plaza Martes 27 de junio 2023 18:51 hrs.

“Hablemos despercudidamente de esto y que no haya nada que se esconda”, fue la respuesta del Presidente Gabriel Boric, en el contexto de la visita que realiza al Alto Biobío, donde se le consultó sobre los casos de corrupción que afectan a la Fundación Democracia Viva, que involucran a Revolución Democrática y al Ministerio de Vivienda. “Toda irregularidad tiene que salir a la luz y lo que he instruido a todos nuestros colaboradores de gobierno y en particular a los ministerios, es que acá hay que anticiparse. Hay una duda razonable que se genera cuando suceden estas cosas y que si el Gobierno hubiese reaccionado si es que la prensa no lo hubiera sacado a la luz”, dijo el mandatario. Agregó que “acá tenemos que anticiparnos y no tenemos que esperar que la prensa tenga que poner un foco de luz para indignarnos respecto de ciertas cosas. Tenemos que saber qué es lo que está pasando y por eso he instruido efectivamente que se revisen los mecanismos y también por otros motivos, para que no paguen justos por pecadores”. Boric indicó que la colaboración con la sociedad civil es importante para el Estado y hay muchas fundaciones que realizan su labor “de manera proba, de manera comprometida, que hacen un buen trabajo y que apoya la labor del Estado de llegar en diferentes materias. Entonces no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco. A la gente que hace bien la pega, que bueno que se mantenga. Subamos de los estándares y por eso es que yo efectivamente he instruido que se revisen los diferentes convenios para que casos como el de Democracia Viva, en donde yo concuerdo que es inaceptable, una fundación recién creada, que no tenía experiencia en la materia, por ahí no hay por dónde, que eso no siga pasando”. El mandatario también dijo “me parece bien”, respecto de la querella presentada la mañana de este lunes por Revolución Democrática. “No pongo las manos al fuego por nadie y casos de estas características no estamos exentos de que sucedan y la diferencia va a estar marcada por la reacción que tengamos. No tener un doble estándar en esto, no titubear, no hacer defensas corporativas de nadie, ni tratar de hacer protecciones porque es cercano a mí o cercano a otra persona”, sostuvo al respecto. El mandatario agregó que “quienes estén involucrados en acto de fraude al fisco o de conflicto de intereses, tienen que responder ante la justicia y en los casos donde haya responsabilidad política, yo también voy a hacer valer esa responsabilidad política. Creo que es como hemos actuado hasta el momento desde el Estado y es como quiero que sigamos actuando, anticipándonos a las investigaciones que haya, pero colaborando con todas las investigaciones que se haga”. En su visita a la Región del Biobío, el mandatario llegó una de las zonas más afectadas por el evento meteorológico que causó intensas lluvias e inundaciones en el centro-sur del país. Boric concurrió hasta la municipalidad de la comuna de Alto Biobío, con el fin de llevar a cabo una reunión de coordinación con el alcalde, Nivaldo Piñaleo. El Mandatario indicó que en esta comuna, los daños se han expresado en la pérdida de conectividad que ha causado que 4 mil 92 personas están aisladas en las comunidades de Butalelbun producto del desborde del estero Malal y del puente Pilun Challa. Además, existen otros sectores aislados por derrumbes, rodados en Los Chenque, Pitril, Cauñicu, Queuco, Cuncu Malla, Raihueco, Los Perales, Los Maitenes, Loncotraro y Viluncura. Ante esta situación, Boric anunció que se dispuso de un helicóptero HH-65 Dolphin de la Armada para la comuna, para el apoyo de las para las personas que se encuentran afectadas, lo que evidencia que “el conjunto de las instituciones del Estado están trabajando”. Asimismo, el Presidente indicó que a los problemas de aislamiento se suma el desabastecimiento de agua para el consumo humano, la falta de energía eléctrica y los efectos del este sistema frontal en la ganadería, agricultura y apicultura. Boric indicó que en la reunión participaron autoridades locales, regionales, parlamentarios, delegados regionales y provinciales quienes plantearon las diferentes perspectivas y desafíos que van a tener que abordar una vez supera la emergencia. Según el último reporte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en Alto Biobío se reportan 4 mil 92 personas aisladas específicamente en el sector Cajón del Queco, sumado a nueve personas damnificadas y dos viviendas destruidas. En la misma línea, anegamientos, deslizamientos de material y probables desbordes están afectando el puente Pilun Challa, en la Ruta Q-699, y sector El Pelan, en la Ruta Q-677. También se reportan cortes en el puente de la cuesta Malla Malla. Foto de portada: Agencia ATON

