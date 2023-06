9eefaf364d

5186755114

Medio Ambiente Nacional Política Cristina Bravo, gobernadora del Maule: “En una situación de catástrofe, la gente quiere que sus autoridades la escuche” Tras el sistema frontal, la autoridad regional remarcó la necesidad de descentralizar el abordaje de las emergencias y apuntó a los desafíos que enfrenta la zona en materia de políticas públicas. Diario UChile Miércoles 28 de junio 2023 10:30 hrs.

Compartir en

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, se refirió a la emergencia que atraviesa la zona tras el impacto del sistema frontal. En concreto, la autoridad apuntó a la constante afectación del territorio producto de las distintas crisis motivadas por el cambio climático, recordando, por ejemplo, los incendios forestales vividos durante el verano pasado: “Yo de verdad me pongo a pensar en cuáles van a ser las estrategias para ayudar a nuestra gente a levantarse”. “O sea, una comuna como Licantén, Hualañé le ha tocado con los incendios forestales de 2017, un poco (con los incendios) de este año y para qué decir de la salida del Río Mataquito, que Lincantén la viene enfrentando, que yo recuerde, de 1986, 2008 y este año”, pormenorizó. En ese sentido, Bravo afirmó que, según información proporcionada por SENAPRED, más 5 mil 600 personas se encuentran aisladas producto del sistema frontal en la zona, lo que a su vez se traduce en la afectación de más de un centenar de vías, en términos de conectividad. Asimismo, remarcó que una vez amaine la emergencia “lo que viene después es lo complejo y ahí ya estamos trabajando en distintos programas que permitan la rehabilitación productiva de nuestros agricultores en sus distintos rubros y también el fortalecimiento de todos aquellos almaceneros y comerciantes, para que se puedan poner de pie, sacar adelante su emprendimiento y los agricultores tener recursos para volver a plantar”. “En el caso de la política habitacional de verdad que es un tremendo desafío para el Ministerio de la Vivienda, porque acá en la Región del Maule, de acuerdo a lo que habíamos conversado antes de los incendios forestales, porque nosotros aquí no tuvimos afectación de primeras viviendas, el Minvu tiene políticas públicas claras, pero los recursos no le alcanzaban. En ese sentido, desde el año pasado que nosotros estábamos ayudándolos con recursos, porque aquí en la región hay mucha gente con subsidio en mano de gobiernos anteriores, pero que no puede construir su vivienda porque la plata del subsidio no le alcanza, porque se compraron terrenos que no estaban habilitados”, expresó. Por lo mismo, la autoridad señaló que “ahí es cuando como gobierno regional entrábamos con recursos para habilitar y urbanizar el terreno y que empezara la construcción de más de mil viviendas en la región”. Consultada por cómo las autoridades debieran reaccionar ante una emergencia de estas características, Bravo comentó que “en una situación de catástrofe, terremotos, inundaciones, incendios forestales, la gente quiere que sus autoridades la escuche, ya sea nacionales o regionales. Creo que, en ese sentido, la gente obviamente quiere ver al Presidente, que los escuche, que se comprometa”. Del mismo modo, dijo esperar que respecto a los parlamentarios de la zona “de todo lo que han dicho de la emergencia en el territorio incorporen proyectos de ley que permitan que sea automático que uno no tenga que pedirle al Gobierno Central el decreto de catástrofe o que uno no tenga que estar pidiéndole al Presidente que decrete emergencia agrícola (…) Deberían legislar (para) que cada vez que tengamos una catástrofe o un temporal de esta magnitud sí o sí tiene que operar automáticamente un decreto de catástrofe para poder tener recursos, la flexibilidad de que los municipios puedan gastar recursos en estos programas de emergencia”. Revisa la entrevista acá:

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, se refirió a la emergencia que atraviesa la zona tras el impacto del sistema frontal. En concreto, la autoridad apuntó a la constante afectación del territorio producto de las distintas crisis motivadas por el cambio climático, recordando, por ejemplo, los incendios forestales vividos durante el verano pasado: “Yo de verdad me pongo a pensar en cuáles van a ser las estrategias para ayudar a nuestra gente a levantarse”. “O sea, una comuna como Licantén, Hualañé le ha tocado con los incendios forestales de 2017, un poco (con los incendios) de este año y para qué decir de la salida del Río Mataquito, que Lincantén la viene enfrentando, que yo recuerde, de 1986, 2008 y este año”, pormenorizó. En ese sentido, Bravo afirmó que, según información proporcionada por SENAPRED, más 5 mil 600 personas se encuentran aisladas producto del sistema frontal en la zona, lo que a su vez se traduce en la afectación de más de un centenar de vías, en términos de conectividad. Asimismo, remarcó que una vez amaine la emergencia “lo que viene después es lo complejo y ahí ya estamos trabajando en distintos programas que permitan la rehabilitación productiva de nuestros agricultores en sus distintos rubros y también el fortalecimiento de todos aquellos almaceneros y comerciantes, para que se puedan poner de pie, sacar adelante su emprendimiento y los agricultores tener recursos para volver a plantar”. “En el caso de la política habitacional de verdad que es un tremendo desafío para el Ministerio de la Vivienda, porque acá en la Región del Maule, de acuerdo a lo que habíamos conversado antes de los incendios forestales, porque nosotros aquí no tuvimos afectación de primeras viviendas, el Minvu tiene políticas públicas claras, pero los recursos no le alcanzaban. En ese sentido, desde el año pasado que nosotros estábamos ayudándolos con recursos, porque aquí en la región hay mucha gente con subsidio en mano de gobiernos anteriores, pero que no puede construir su vivienda porque la plata del subsidio no le alcanza, porque se compraron terrenos que no estaban habilitados”, expresó. Por lo mismo, la autoridad señaló que “ahí es cuando como gobierno regional entrábamos con recursos para habilitar y urbanizar el terreno y que empezara la construcción de más de mil viviendas en la región”. Consultada por cómo las autoridades debieran reaccionar ante una emergencia de estas características, Bravo comentó que “en una situación de catástrofe, terremotos, inundaciones, incendios forestales, la gente quiere que sus autoridades la escuche, ya sea nacionales o regionales. Creo que, en ese sentido, la gente obviamente quiere ver al Presidente, que los escuche, que se comprometa”. Del mismo modo, dijo esperar que respecto a los parlamentarios de la zona “de todo lo que han dicho de la emergencia en el territorio incorporen proyectos de ley que permitan que sea automático que uno no tenga que pedirle al Gobierno Central el decreto de catástrofe o que uno no tenga que estar pidiéndole al Presidente que decrete emergencia agrícola (…) Deberían legislar (para) que cada vez que tengamos una catástrofe o un temporal de esta magnitud sí o sí tiene que operar automáticamente un decreto de catástrofe para poder tener recursos, la flexibilidad de que los municipios puedan gastar recursos en estos programas de emergencia”. Revisa la entrevista acá: