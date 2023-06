4dc7374cdb

Nacional Política Diputado RD Jaime Sáez: “Estamos lejos de estar muertos o mal heridos” El parlamentario destacó la respuesta del partido frente al episodio Democracia Viva. "La política, como cualquier otra actividad, es humana y social, y puede estar supeditada a este tipo de casos, lo importante es cómo actúas ante ello”, dijo. Diario UChile Jueves 29 de junio 2023 11:05 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, se refirió al complejo momento que está atravesando su partido, debido al caso de la Fundación Democracia Viva. Pese a que reconoció la gravedad del tema, Sáez descartó que esta sea una “herida mortal” para Revolución Democrática. “Es un golpe importante, que lamentablemente también le pega al Gobierno, pero estamos lejos de estar muertos o mal heridos”, afirmó. “Creo que el partido en particular ha tomado decisiones durísimas en un tiempo muy acotado, que es una cuestión muy diferente a todas las situaciones anteriores similares a esta que se ha vivido en la política en Chile”, planteó. Sáez lo comparó con el caso del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, “donde se condenó tibiamente el hecho al principio y luego se le salió a respaldar de manera casi cerrada. Eso deja ver una diferencia bastante importante en cómo se enfrentan casos en donde la fe pública está puesta en entre dicho”, afirmó. El diputado además habló de una “maduración acelerada” del partido, que previamente también tuvo que enfrentarse a desafíos importantes, como el de llegar a La Moneda. “Cuando decidimos tener un candidato presidencial, cuando nos enfrentamos a la posibilidad cierta de poder ganar el Gobierno y luego de asumirlo y también ante este tipo de casos, yo creo que uno tiene que actuar con un proceso de maduración muy acelerada. Esto es algo inédito para nosotros, pero la corrupción me parece que es una condición inherente al ser humano. La política, como cualquier otra actividad, es humana y social y puede estar supeditada a este tipo de cosas, son casos que ocurren, nadie está libre, lo importante es cómo actúas ante ello”. Consultado respecto al discurso de superioridad moral que hasta hace poco caracterizó a su partido, Sáez aseguró que al menos él mismo no ha sido parte de esa narrativa. “Yo tengo una visión crítica de quienes han instalado aquello y creo que, evidentemente, es algo que no corresponde. Cuando se habla de escalas de valores distintas, yo lo que sostengo es que no hay generaciones iguales a otras, y hay generaciones que tienen valores que son diferentes a otras. Definitivamente mi generación no es igual a la generación de mis bisabuelos y eso me parece absolutamente natural y parte de la evolución de las sociedades, pero eso no implica tener una superioridad moral ni ser mejores o peores”. A eso agregó que “si es que hay alguien que estaba proponiendo un relato de superioridad moral, eso queda desmontado, pero yo al menos no me siento partícipe de aquello y por lo tanto no me siento afectado”. Por último, Sáez abordó reportaje de El Mostrador, titulado “Máquina política de Democracia Viva asesoró a diputados RD Sáez y Veloso en campaña electoral”, en el que se expone que el exvicepresidente de Democracia Viva, Tomás Flores, lo asesoró. De acuerdo al diputado, se trata de “una noticia que es completamente falsa” y detalló que “el señor Tomás Flores fue colaborador mío en mis dos campañas, a gobernador regional y a diputado y es parte activa de mi equipo de trabajo hoy día. Y por haber fundado Democracia Viva se trata como si fuera parte de una red extraña o casi como si fuera un criminal y a mí eso me produce indignación”. “No es aceptable que medios de comunicación serios y formales como El Mostrador, por el cual yo siento respeto, publique noticias sin consultar la fuente y que instalen medias verdades que de verdad no tienen nada”, aseveró. Revise la entrevista completa aquí:

