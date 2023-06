25380e57c6

Economía Nacional Política Joseph Ramos y pacto fiscal: “No basta con crecimiento económico” El economista analizó el escenario que enfrenta el Gobierno para avanzar en un pacto fiscal: "La discusión debe ser cuáles son las necesidades más urgentes que deben ser atendidas hoy y en eso se va a centrar la discusión en las próximas semanas”. Diario UChile Viernes 30 de junio 2023 11:11 hrs.

El economista, Joseph Ramos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, afirmó que, en el escenario político actual, ve difícil avanzar hacia un pacto fiscal como lo propone el gobierno, dado el “envalentonamiento” en que se encuentra la oposición. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Ramos afirmó que “había mayor apertura a una reforma tributaria de magnitud como la propuesta por el Gobierno antes del plebiscito. Después del plebiscito y más aún posterior a la segunda elección constituyente donde el voto fue fuertemente para la oposición, (que se) envalentonó creo y se endureció”. El economista afirmó que, dado este escenario, el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso entonces tiene que negociar y “es sabido que lo que proponía no iba a ser aprobado y con este envalentonamiento de la oposición creo que simplemente por razones políticas, no por razones técnicas, es evidente que los montos de recursos que aspiraba no van a ser concedidos por el Parlamento. Eso está en las cartas”. Ante la pregunta de avanzar o no hacia un pacto fiscal, el economista afirmó que es necesario porque “no basta con crecimiento económico, bajar los impuestos en general aunque estimule crecimiento, el estímulo del crecimiento suele ser menor a recaudación, menor a lo que se da en impuestos (…) pago impuestos para subir recaudación, se ha mostrado falaz, son cantos de sirena. Más bien la discusión debe ser cuáles son las necesidades más urgentes que deben ser atendidas hoy día y en eso se va a centrar la discusión en las próximas semanas”. Ramos explicó que “cuando un país es pobre necesariamente la atención fundamental es alimentos y viviendas y todo lo que nos demás queda postergado. En la medida que el país avanza empieza a subir la carga tributaria, es decir la proporción de recursos recaudados y lo hace precisamente para atender necesidades públicas que han sido postergadas como la educación, la salud, las pensiones y es el caso. No me cabe duda si uno ve la carga tributaria chilena donde el 21% del PIB eso va a subir y en 10 años más va a estar el 25%, porque al progresar el país va a querer atender esas necesidades”. Asimismo, quien fuera presidente de la Comisión Nacional de Productividad, precisó que en el país hay necesidades reales que tienen que ver con la seguridad, con las pensiones, las listas de espera, los problemas en la atención primaria de salud que necesariamente van a presionar por más recursos. “Soy de los que cree se necesita. Ahora otra cosa es el monto solicitado por el Gobierno en este caso 8 mil millones de dólares casi tres puntos del PIB. Si ese monto es propicio en este momento o no. Obviamente en eso hay discusiones. Yo mismo he dicho que considero que tal vez 3 mil de esos 8 mil millones no son prioritarios”, indicó el economista que precisó que eso será parte de la discusión que se deberá dar, es decir de cómo se van a financiar esa necesidades. Ramos afirmó que este es el inicio de una negociación, pero “creo que hay cosas que sí creo se van a aprobar. Más recursos para seguridad, estoy seguro se va a probar. Subir la PGU probablemente también tiene apoyo, reducir listas de espera también, el tema en el tema de las listas de espera, es qué se hace para lograr eso”. Revise la entrevista completa aquí:

