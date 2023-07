5b6f6056c4

0c453d6517

Nacional Pensiones Política Eduardo Durán (RN) sobre la reforma previsional: “Si queremos solidaridad, fortalezcamos la PGU” El diputado de Renovación Nacional planteó que la oposición aún no ha presentado su propia propuesta a la espera de que el Ejecutivo formalice la suya. Además, aseguró que la oposición "no está haciendo ninguna defensa de las AFP". Diario UChile Lunes 3 de julio 2023 12:39 hrs.

Compartir en

El próximo martes 4 de julio la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados retomará la discusión de la reforma previsional, después de que la ministra de Trabajo, Jeannette Jara y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunieran con parlamentarios de Renovación Nacional para abordar la iniciativa del Gobierno. Por ello, el diputado de RN, Eduardo Durán, conversó en la primera edición de Radioanálisis sobre aquella cita que dejo con un “sabor amargo” a la oposición, según declaraciones de personeros de derecha al finalizar el encuentro. El diputado por la Región Metropolitana, Eduardo Durán, sostuvo que la propuesta original del Gobierno se ha modificado conforme han avanzado las negociaciones respecto a la reforma previsional, lo cual señaló como la razón principal que ha causado la dilatación del proceso. Así, Durán planteó que la oposición aún no ha presentado su propia propuesta a la espera de que el Ejecutivo formalice la suya. “Si el Gobierno, que es el principal articulador de la reforma previsional no tiene lista la suya eso nos deja en un mal pie a nosotros”, dijo. El legislador, argumentó que no es posible pretender mejorar los aspectos del mercado laboral con una reforma previsional, porque existen aspectos claves del mercado laborar que “definitivamente afectan el sistema de pensiones”, por ejemplo, que no todos los trabajadores en Chile estan obligados a cotizar y que la taza de cotización del país es baja en relación a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).”Cuando el Gobierno nos dice que el 6% adicional de cargo del empleador va ir en su mayoría a solidaridad nosotros no estamos de acuerdo con eso”, expuso. En ese sentido, Durán indicó que el sector que representa no es partidario del sistema de reparto propuesto por el Ejecutivo dado que está comprobado que éstos no funcionan a largo plazo. “Una de las propuestas nuevas es que la gran parte del 6% vaya a la cotización particular de cada trabajador, pero si queremos solidaridad fortalezcamos la PGU -Pensión Garantizada Universal-, que fue una gran iniciativa del gobierno anterior”, declaró. El diputado de RN aseguró que la oposición “no está haciendo ninguna defensa de las AFP” porque tienen claridad de que el sistema tiene que ser modificado. “Entendemos que las AFP, como funcionan hasta ahora no pueden seguir”, afirmó. Escucha la entrevista completa aquí:

El próximo martes 4 de julio la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados retomará la discusión de la reforma previsional, después de que la ministra de Trabajo, Jeannette Jara y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunieran con parlamentarios de Renovación Nacional para abordar la iniciativa del Gobierno. Por ello, el diputado de RN, Eduardo Durán, conversó en la primera edición de Radioanálisis sobre aquella cita que dejo con un “sabor amargo” a la oposición, según declaraciones de personeros de derecha al finalizar el encuentro. El diputado por la Región Metropolitana, Eduardo Durán, sostuvo que la propuesta original del Gobierno se ha modificado conforme han avanzado las negociaciones respecto a la reforma previsional, lo cual señaló como la razón principal que ha causado la dilatación del proceso. Así, Durán planteó que la oposición aún no ha presentado su propia propuesta a la espera de que el Ejecutivo formalice la suya. “Si el Gobierno, que es el principal articulador de la reforma previsional no tiene lista la suya eso nos deja en un mal pie a nosotros”, dijo. El legislador, argumentó que no es posible pretender mejorar los aspectos del mercado laboral con una reforma previsional, porque existen aspectos claves del mercado laborar que “definitivamente afectan el sistema de pensiones”, por ejemplo, que no todos los trabajadores en Chile estan obligados a cotizar y que la taza de cotización del país es baja en relación a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).”Cuando el Gobierno nos dice que el 6% adicional de cargo del empleador va ir en su mayoría a solidaridad nosotros no estamos de acuerdo con eso”, expuso. En ese sentido, Durán indicó que el sector que representa no es partidario del sistema de reparto propuesto por el Ejecutivo dado que está comprobado que éstos no funcionan a largo plazo. “Una de las propuestas nuevas es que la gran parte del 6% vaya a la cotización particular de cada trabajador, pero si queremos solidaridad fortalezcamos la PGU -Pensión Garantizada Universal-, que fue una gran iniciativa del gobierno anterior”, declaró. El diputado de RN aseguró que la oposición “no está haciendo ninguna defensa de las AFP” porque tienen claridad de que el sistema tiene que ser modificado. “Entendemos que las AFP, como funcionan hasta ahora no pueden seguir”, afirmó. Escucha la entrevista completa aquí: