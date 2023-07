Emilia Schneider y caso Democracia Viva: “Acá no habrá un pacto de impunidad”

La diputada de Convergencia Social además se refirió a las críticas de las organizaciones de DD.HH. a Patricio Fernández. "No podemos concordar un relato respecto de los 50 años con quienes no quieren aceptar que el Golpe está mal", declaró.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Convergencia Social Emilia Schneider, se refirió a las repercusiones del caso Democracia Viva y las esquirlas que ha generado para el Gobierno y el Frente Amplio.

“Valoro que desde todos los sectores políticos haya una posición muy clara de decir que cualquier hecho de conflicto de interés, de fraude al Fisco, de corrupción, genere una condena transversal en los distintos sectores políticos. A nosotros en el Frente Amplio nos parece que estos hechos son graves y deben investigarse”, planteó la diputada por el distrito 10.

La parlamentaria agregó que “acá, a diferencia de años anteriores donde han ocurrido escándalos de estas características, no habrá pacto de impunidad, acá no va a haber un perdonazo, sea en nuestras filas o en filas de otros sectores, no vamos a tolerar ningún hecho que pueda constituir corrupción”.

Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del juicio categórico de sectores como la derecha producto de estos hechos, la diputada Schneider afirmó que “me parece bien que la oposición busque esclarecer estos hechos” y añadió que “creo que cada sector debe hacerse cargo de sus asuntos, no voy a jugar al empate, pero no creo que la derecha pueda decir que ha actuado con la misma rapidez y claridad que hemos tenido nosotras y nosotros”.

Sobre las críticas a la supuesta “superioridad moral” que ha rodeado a su sector, la diputada Emilia Schneider señaló que “yo no soy muy amiga de entender las generaciones como un homogéneo o de entender la política a partir de generaciones. En mi generación hay muchas diferencias pero entiendo donde va la crítica”.

En esa línea, la parlamentaria agregó que “me parece bastante reduccionista acotar el discurso del Frente Amplio a esta supuesta superioridad moral o a una crítica de las formas. Nuestra crítica no era solo de forma. Por cierto que cuando una fuerza política se enfrenta a un hecho de corrupción lo correcto es denunciarlo y así lo hicimos con Soquimich o con Penta, así como también saludo que la oposición mantenga este tipo de situación muy clara”.

“La crítica que nosotros hicimos a los años de la Concertación fue más bien política. Tiene que ver con que el Frente Amplio surge como una fuerza que pone en debate y que lucha por la garantía de derechos sociales como la educación, la salud, las pensiones, por un cambio del modelo económico y el rol del Estado”, agregó la diputada Schneider.

La parlamentaria agregó que “a mí no me llama meterme en política por una cuestión de forma o un purismo. A mi me llama entrar en política porque me parece inmoral que se hagan negocios con los derechos de las personas, porque me parece que eso no puede ser y me parece que eso le da una razón de ser al Frente Amplio y que va a hacer que efectivamente quienes dicen que con esto se va a acabar el Frente Amplio se equivoquen”.

De todas formas, la parlamentaria no negó que “hay sectores del Frente Amplio que han usado esto como discurso y por eso quiero decir que es reduccionista más no errado del todo y a mí me parece bien que sea un elemento de nuestras convicciones y de nuestro proyecto elevar el estándar en transparencia y probidad. Lo que no me parece es que en algunas vocerías del Frente Amplio se reduzca lo que venimos a ofrecer a un recambio de quienes están en las cúpulas políticas”.

Críticas a Patricio Fernández

En tanto, respecto de las críticas al encargado de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, Patricio Fernández, la diputada y bisnieta del General Rene Schneider, sostuvo que “creo que hay que escuchar mucho más a las organizaciones de derechos humanos en esta conmemoración. Es una conmemoración muy importante para nuestra historia, para la democracia y en ese sentido concuerdo con su llamado”.

“Más allá o no de la salida de Patricio Fernández, creo que es importante involucrar mucho más a las organizaciones y estar muy atentos. Me parece que hay que tener cuidado, no podemos concordar un relato respecto de los 50 años con quienes no quieren aceptar que el Golpe está mal”, recalcó la diputada Schneider.

Foto: ATON Chile.

Revisa la entrevista completa aquí: