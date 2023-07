6fa540e769

Ciencias Nacional Política “No es un Ministerio de la Verdad”: Ministra Vallejo detalló alcances de la Comisión contra la Desinformación La titular de la Segegob y la ministra de Ciencias enfatizaron el carácter transitorio de la instancia y destacaron que su misión busca poner en la mesa "conocimiento técnico específico respecto de un tema complejo". Diario UChile Miércoles 5 de julio 2023 10:52 hrs.

La mañana de este miércoles la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, junto a su par de Ciencias, Aisén Etcheberry, participaron en una sesión en la comisión de Cultura de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar los alcances de la recién creada Comisión Asesora contra la Desinformación. Esto último, dadas las suspicacias que levanta en la oposición y en personas vinculadas al mundo de las comunicaciones la creación de esta instancia por parte del Gobierno vía decreto, la cual dependerá precisamente de las carteras lideradas por ambas titulares. Cabe recordar que esta comisión estará integrada por nueve miembros designados por la titular de Ciencia, previa consulta con la Segegob. Así, habrá dos representantes de universidades estatales, dos de planteles privados, una de universidad regional; tres de alguna ONG, fundación o de la sociedad civil, cuyas actividades se relacionen con el objeto de la comisión, y un representante de una organización de Fact-Cheking. En la sesión, la ministra Vallejo sostuvo que respecto a la comisión “una de las principales tareas es levantar el estado del arte del fenómeno de la desinformación en el mundo y en Chile, y ver cómo ha estado avanzando este debate, las definiciones, los conceptos, propuestas y recomendaciones”. Asimismo, remarcó que la instancia “no va a proponer proyectos de ley. Esa no es atribución de una comisión asesora y tampoco se le ha dado esa misión. Tampoco va a realizar actividades de revisión de redes sociales ni va a emitir opiniones respecto a contenido de redes sociales, o sea, la comisión no se va a pronunciar si es que alguna información que anda dando vuelta en Twitter, en Instagram o en WhatsApp es falsa o no. Entonces, no va a estar definiendo cosas de la coyuntura respecto a la desinformación de las plataformas digitales”. “Tampoco va a definir qué es y qué no es verdad, no está mandatada para eso, no es función de la comisión asesora, a propósito de que en algún momento se había señalado que esta instancia iba a ser como ‘un Ministerio de la Verdad’, no existe esa facultad. En última instancia, no es un espacio para la recepción de denuncias o lo que se ha llamado fake news”, expresó la secretaria de Estado. En esa línea, dijo que “no es una comisión de expertos que va a quedar con posterioridad en nuestro ordenamiento del Poder Ejecutivo, porque para eso se requieren leyes para crear instituciones con esa función ¿Por qué se crean por decreto? Porque son instancias que son transitorias que sirven para asesorar a las autoridades en la elaboración de políticas públicas”. Por su parte, la ministra Aisén Etcheberry defendió que respecto a la composición de la comisión “no es arbitraria, sino que tiene que ver con la experiencia que tenemos como Ministerio de Ciencias en otras comisiones de tener una diversidad de expertos con miradas que vienen de distintos tipos de universidades, de regiones, pero también de aquellas personas expertas que por el lado de la sociedad civil o que tienen un conocimiento práctico de lo que está ocurriendo”. Además, planteó que “esta comisión al igual que otras comisiones expertas que hoy día coordina el Ministerio de Ciencias, tiene altos estándares de transparencia. Los acuerdos, las actas y todos los productos que salgan de esta comisión son públicos, se disponibilizan, se publican en la página web, se presentan por los mismos expertos”. “Por lo tanto, es conocimiento que, si bien viene de una preocupación particular, tiene un impacto que es general, porque lo que busca es poner conocimiento técnico específico respecto de un tema complejo a disposición de todos los actores que tienen que estar involucrados en una discusión que sabemos es política también”, recalcó.

