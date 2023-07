9c8cc8dbba

50 años del Golpe Derechos Humanos Entrevista Nacional Gaby Rivera: “Este Gobierno ha sido el único que ha dicho que buscará a los detenidos desaparecidos” La presidenta de la AFDD valoró el esfuerzo del Ejecutivo en esta materia, pese al episodio de Patricio Fernández. Además, enfatizó la necesidad de revelar "quiénes fueron los torturadores de nuestros familiares”. Natalia Palma Jueves 6 de julio 2023 15:24 hrs.

A poco de cumplirse los 50 años del Golpe de Estado en Chile, la presidenta de la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, entregó detalles sobre cómo se ha vinculado el Gobierno con las distintas organizaciones de derechos humanos para el abordaje de este hito histórico. En conversación con Radio Universidad de Chile, la dirigente –hija de Juan Luis Rivera Matus, desaparecido desde 1976 y encontrado sus restos en 2001 en el Fuerte Arteaga- confirmó una reciente reunión esta jornada con el Presidente Gabriel Boric, en el que se refirieron, entre otras materias, a la figura de Patricio Fernández y su incidencia en el relato que –según cuenta- tenía hasta entonces el Ejecutivo sobre el quiebre de la democracia a partir del 11 de septiembre de 1973. “Vimos el por qué habíamos exigido la renuncia (de Fernández) al Gobierno y a todas las entidades que correspondían, porque creemos que con las palabras y con los hechos no se ajustaban a lo que significa conmemorar los 50 años de una dictadura civil-militar. Nosotros siempre hemos dicho que lo que queremos es que no siga habiendo violaciones a los derechos humanos y que el ‘Nunca Más’ sea real”, dijo. Por lo mismo, remarcó la necesidad de que La Moneda debiera tratar esta temática en conjunto con las agrupaciones de derechos humanos, ya sea a través de propuestas y visibilizando las acciones que apuntan en esa dirección. En ese sentido, comentó que “nosotros como organización de AFDD estamos preparando la conmemoración con respecto a nuestros familiares y a todo lo que significó la dictadura. Creo que el Gobierno también lo está haciendo y el revés que hubo con este señor Fernández era que parece que lo estaba haciendo solo y sin las organizaciones de DD.HH. Eso no puede volver a pasar y se lo planteamos al Presidente”. “Todavía no sabemos lo que se está haciendo, vamos a tener unas reuniones más fluidas entre el Gobierno y las organizaciones, en eso se comprometió el Presidente hoy día, por lo que esperamos que así sea. Todas las instancias van a tener que ser posibles de acuerdo a lo que cada cual tenga que hacer”, expresó, afirmando que en lo que respecta al diálogo con el exencargado apenas se limitó a una reunión con ellos. De hecho, sobre esto último cuestionó que Fernández “parece que no entendió el concepto de lo que significa la desaparición forzada. Hemos vivido las mismas experiencias, Londres 38, los Ejecutados Políticos, los Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones de derechos humanos, están compuestas por familiares. Por lo tanto, no creo que nos perdamos en esa historia, pero sí creemos que no había nada concreto en el tema de derechos humanos”. “Aquí estamos diciendo que han pasado 50 años sin verdad, sin justicia, sin memoria. La memoria la hemos tenido en alto los familiares, la justicia la hemos peleado los familiares, hasta las reparaciones. Y la reparación no tiene que ver con cuánto te dan, si nada ni nadie puede pagar la vida de nuestros familiares, pero la reparación también tiene que ver con la justicia, con conmemorar y reivindicar a cada uno de los asesinados y desaparecidos de la dictadura”, manifestó. En esa línea, puntualizó que “al pueblo de Chile le faltan mil 460 detenidos desaparecidos reconocidos por el Estado de Chile, porque los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos son muchos más. Por lo tanto, ese es el fondo, a eso tenemos que llegar, a buscar, a encontrar, a hacer políticas de derechos humanos”. Así, recordó el caso de su padre y cuando en la mesa de diálogo las Fuerzas Armadas indicaron en una primera instancia que Rivera Matus fue arrojado al mar; sin embargo, investigaciones de la jueza Amanda Valdovinos permitieron aclarar que en realidad sus restos estaban enterrados en el Fuerte Arteaga del Ejército, en la comuna de Colina. “Hoy día las confianzas están rotas con la mentira, quienes tienen que entregar la información tenemos clarito quiénes son, quiénes fueron. Nosotros sabemos quiénes torturaron a nuestros familiares, sabemos quiénes los hicieron desaparecer. El tema es que están bajo resguardo de 50 años de ocultamiento, entonces, también hay gestos que se tienen que hacer muy importantes, que tienen que ver con dar a la luz quiénes fueron los torturadores de nuestros familiares”, acusó, en referencia a las solicitudes de distintos sectores para levantar antecedentes reservados sobre hechos cometidos en dictadura, como es el Informe Valech. Respecto a la labor del Ministerio de Justicia para la puesta en marcha del Plan Nacional de Búsqueda, aseveró que existe un diálogo fluido con el titular Luis Cordero. “El gobierno de Boric ha sido el único que ha dicho vamos a buscar a los detenidos desaparecidos porque le hace falta al país. Eso significa que estamos en contacto, sabemos lo que se estaba realizando y conversamos con el ministro sobre si nuestras propuestas están dentro de lo que solicitamos y exigimos en el plan. Si no están, tendremos que ver cuáles van a ser las formas de cómo vamos a buscar a los desaparecidos”, apuntó.

