Nacional Política Ministra Tohá: “Cuando hay acusaciones de corrupción y un Gobierno las enfrenta correctamente, demuestra su compromiso con la probidad” Este viernes el Presidente Boric encabezó el Consejo de Gabinete donde se analizó el Caso Convenios y se definieron las líneas de acción para demostrar “el compromiso con la probidad”. Osciel Moya Plaza Viernes 7 de julio 2023 16:36 hrs.

Elevar los estándares, no caer en una cacería de brujas con ningún sector político y responder a la confianza que la ciudadanía entregó al Gobierno, fueron las líneas principales que el Presidente Gabriel Boric definió en el Consejo de Gabinete que se realizó este viernes en el palacio de La Moneda. El tema central fue el análisis sobre el impacto que tiene el Caso Convenios en el Ejecutivo y cómo dar respuesta ante los hechos que han ido aumentado con el avance de las investigaciones. Al término de la reunión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que la instrucción del Presidente significa que cada uno de los casos deben ser enfrentados con transparencia y “cerrar las puertas para que no se repitan situaciones de este tipo”. “La iniciativa más clara es la comisión que se creó, que va a analizar cómo se colabora desde el Estado con las fundaciones, corporaciones y cómo evitamos que esas formas de colaboración abran camino para cosas irregulares o actos de corrupción”, detalló “El Presidente nos ha dicho que este estándar con que estamos mirando estos casos que suceden cerca de nuestro Gobierno, no va a ser distinto, ni siquiera va ser igual, va a ser más exigente que todos los que hemos tenido y con ese mismo estándar vamos a mirar cualquier otro caso que se presente, sea de otras instancias de gobierno, sea de periodos y administraciones anteriores”, agregó Tohá. Asimismo, sostuo que “lo que nos importa aquí es proteger la capacidad del Estado para hacer bien su trabajo, de ocupar bien los recursos que son de toda la población y responder a la confianza que la ciudadanía entrega cuando elige un gobierno, cultivando también una respuesta que sea transparente y que se haga cargo para enfrentar de manera nítida y clara desde la perspectiva de la justicia, cuando hay duda y discusión respecto de cómo se está ejecutando la labor que nos corresponde”. Tohá precisó con firmeza que: “No vamos a caer en cacería de brujas, no vamos a caer en buscar chivos expiatorios, porque buscar, sembrar dudas, respecto de personas cuando no hay pruebas de su responsabilidad, es también una forma de corrupción. Y eso nuestro gobierno no lo va a avalar respecto de los nuestros, ni tampoco respecto de actores que sean de otras agrupaciones, administraciones o de otros gobiernos”. Asimismo, ante la desconfianza en la ciudadanía sobre cómo se están destinando los recursos, la titular de Interior indicó que “un Gobierno que tiene un compromiso con la probidad, tiene la oportunidad de demostrar ese compromiso cuando hay acusaciones de irregularidades o de corrupción en sus filas y cuando las enfrenta correctamente confirma dicho compromiso”. Arquiduc En relación a nuevos casos que involucran a la fundación Arquiduc, debido a convenios firmados en la administración de Sebastián Piñera, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, afirmó que el Gobierno ha sido claro con su compromiso con la verdad. “Y a través de la verdad queremos corregir, queremos justicia y que estas cosas no se vuelvan a repetir”, aseveró. En ese sentido, dijo que todas las investigaciones de carácter administrativo y todo lo que pueda hacer la justicia con la colaboración de este Gobierno, “contribuye a la verdad, independiente al sector político que toquen, en eso tenemos que tener un solo estándar. Este Gobierno jamás va a jugar al empate. A este Gobierno le interesa la verdad y transparencia para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir”. Frente a las críticas de la derecha, Vallejo expresó que “el estándar de actuación debe ser para todas y todos, no puede ser que un sector político tenga que tener estándares más altos que otros. Si hablamos de ética, creemos que todos tenemos que tener un comportamiento ético. La ética pasa y se demuestra por la capacidad de enfrentar con acciones este tipo de situaciones, no sólo con declaraciones”. En relación a las críticas de la oposición sobre el viaje que realizará Boric a Europa, la ministra afirmó que “no puede pretender la oposición o algún sector de nuestro país, bloquear las facultades que tiene el jefe de Estado. El Gobierno tiene que seguir gobernando y el Mandatario tiene responsabilidades de Estado (…) tiene agendas súper importantes que cumplir y realizar”. En esa misma línea también se refirió el canciller Alberto Van Klaveren quien precisó que “el país no se puede paralizar, la gira que está pensada para Europa se planificó con mucha anticipación. Chile es serio, si se compromete a estar presente, Chile tiene que responder y ser fiel a ese compromiso“. Además, descartó que el Presidente fuera de “vacaciones a Europa” ya que “es una gira muy bien planificada intensa y que va significar beneficios para el país. Va a significar trabajo, inversiones y un fortalecimiento de nuestros vínculos con Europa. Es la primera gira a Europa, sería absurdo cancelar o postergar“.

