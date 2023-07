db1f70e8d4

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Gloria Hutt (Evópoli): “El ánimo del Consejo es de llegar a acuerdos” La presidenta de Evópoli desestimó una eventual “derechización” de la propuesta constitucional y afirmó que “en la medida que se percibe que este proceso es parte de la dinámica de la política, cuesta mucho entusiasmar a las personas”. Natalia Palma Domingo 9 de julio 2023 9:49 hrs.

Ya finalizado el mes de participación ciudadana en que las personas pudieron expresar a través de cuatro mecanismos sus inquietudes y anhelos sobre el proceso constituyente, ahora tocará el turno de los consejeros de debatir sobre aquellas materias que la gente espera sean parte de la nueva constitución. En conversación con Radio Universidad de Chile, la presidenta de Evópoli y consejera por la Región Metropolitana, Gloria Hutt, valoró la organización en torno al proceso de partición, señalando que ya “estamos preparándonos para recibir iniciativas populares de normas que junten más de 10 mil firmas y entran, entonces, a la revisión del Consejo. Además, ha sido muy intenso en participación de personas que representan organizaciones o ciudadanos que quieren hacer aportes. Ha sido bien intenso y espero que todo eso nos dé más material para poder completar bien la propuesta constitucional”. Consultada sobre la iniciativa popular de norma que permitiría un “perdonazo” a presos de Punta Peuco (N° 6.007)- la cual apunta a la “reclusión nocturna para reos mayores de 75 años y que superó las 10 mil firmas- la timonel si bien evitó ahondar en la disposición propiamente tal, destacó que “trataría de siempre tener la mirada más genérica que específica, porque puede ser que la interpretación, si es que uno la toma para beneficiar a un grupo particular, le quite fuerza a la propuesta y esa propuesta podría tener beneficios para mucha gente, así que creo que hay que separar los dos temas”. Según Hutt “el ánimo del Consejo es de llegar a acuerdos, por lo menos yo no he visto ningún punto de conflicto en el que no tengamos la posibilidad de una conversación tranquila y espero que con todos los temas también pase lo mismo”. Además, la integrante de la comisión de Sistema Político descartó una eventual “derechización” de la propuesta constitucional y puntualizó que “creo que esa es una discusión que se da más en el plano del corto plazo, de los partidos, más que de la discusión que está teniendo aquí”, añadiendo que en relación a la idea que han manifestado de algunos consejeros de reincorporar un capítulo especial para las Fuerzas Armadas en el texto “no son temas que se hayan abierto a la conversación en el Pleno, ni siquiera en las comisiones. Así que esperemos qué ocurre y cómo lo abordamos, pero la idea es, por su puesto, llegar a acuerdos y considerar las visiones de todos. Nadie está pensando en una constitución de derecha o de izquierda, sería un error”. En esa línea, remarcó que “el ánimo que veo dentro del Consejo es ofrecer el mejor texto posible y llegar a acuerdos para lograr eso. Es cierto que hay una desafección muy grande de las personas no sólo con el proceso constitucional, es una desafección con el sistema político y, en la medida que se percibe que ese proceso es parte de la dinámica de la política, cuesta mucho entusiasmar a las personas”. “Esa va a ser una tarea importante, que es completar la conversación y entregar un texto que represente la visión de país que las personas esperan y que sea válido para distintas tendencias de gobierno”, afirmó. En cuanto a la idea esgrimida por algunos consejeros del Partido Republicano de reducir los escaños del Congreso Nacional, particularmente de la Cámara de Diputadas y Diputados, con motivos de “mejorar la coordinación” de partidos políticos y como señal de austeridad, dijo no estar de acuerdo. “Si hay problemas de coordinación, hay que mejorar los mecanismos. Si uno usara ese argumento cualquier organización grande que tenga problemas de coordinación tendría que reducir el número de integrantes y lo que se hace en general es que se mejoran los canales”, aseveró. “Por otro lado, me parece que, especialmente en distritos que son muy grandes, hay una dificultad importante de contacto más directo entre, por ejemplo, parlamentarios y sus votantes y si nosotros disminuimos el número de parlamentarios, va a haber un número mayor, por razones matemáticas, de votantes por parlamentarios, lo cual hace aún más difícil ese contacto. Yo creo que hay un déficit en el sistema político justamente en el contacto con las bases. Entonces, mi impresión es que, si cualquier medida que uno adopte que afecte negativamente eso, deberíamos revisarla y discutirla un poco más”, manifestó. En tanto, respecto del planteamiento de austeridad, indicó que dicha problemática “también se puede abordar con otro mecanismo y uno podría, por ejemplo, ajustar las dietas, las asignaciones o revisar el esquema de gastos. Por eso, entiendo la propuesta; sin embargo, no comparto el argumento que la justifica y se ha presentado hasta ahora. “Él a mi juicio estaba haciendo un esfuerzo” Finalmente, en su calidad de presidenta de Evópoli dijo lamentar la salida del escritor Patricio Fernández como encargado de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, a raíz de la condena a sus dichos por parte de organizaciones de derechos humanos y sostuvo que “él a mi juicio estaba haciendo un esfuerzo por una conmemoración que fuera de unidad, que es lo que el país necesita y lo que las personas también piden”. En ese sentido, apuntó que “creo que no tuvo éxito en eso aparentemente por algún tipo de presión de grupos que tienen una visión y creo que eso no contribuye al objetivo que es lo que todos esperamos en el país, que es entender que la democracia hay que protegerla, que todos tenemos que contribuir para que eso ocurra y que la unidad es el camino que tenemos que seguir en adelante”.

