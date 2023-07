8f80b99ea1

Política Alberto Undurraga, presidente de la DC: “Voy a votar en contra de la acusación constitucional al ministro de Educación” El diputado y presidente de la Democracia Cristiana adelantó que no ve fundamento jurídico para apoyar el libelo aunque aclaró que la bancada de su partido tendrá libertad de acción. Diario UChile Lunes 10 de julio 2023 9:15 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se refirió a la acusación constitucional presentada en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila y adelantó su voto en contra del libelo. “Yo creo que en el caso de la acusación que se está haciendo contra el ministro Ávila que no se configura ninguna infracción a la Constitución de la República, por lo tanto, no tiene mérito la acusación constitucional”, señaló el parlamentario. De todas formas, el presidente de la DC señaló que habrá libertad de acción para los integrantes de la bancada “naturalmente que en estas cosas no hay órdenes de partido, pero yo he llegado a la convicción de que no tiene mérito por lo tanto yo voy a votar en contra de la acusación constitucional contra el ministro Ávila”. Respecto de si su opinión es mayoría al interior de la bancada DC, el diputado Alberto Undurraga señaló que “eso lo vamos a saber el día de la votación pero yo espero que la argumentos que he planteado respecto de por qué no se configura ninguna de las infracciones a la Constitución que está en la acusación le puedan hacer sentido a todos los integrantes de mi bancada”. Asimismo descartó que esta definición este amarrada a lo que pueda pasar con la definición de la mesa directiva de la Cámara donde la Democracia Cristiana aspira a obtener la presidencia “yo creo que la acusación constitucional es independiente de esta definición de la mesa. La acusación constitucional es una cosa muy seria en las cuales uno tiene que llegar a la convicción de si hay o no falta a la Constitución”. Respecto de la disputa que existe por la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, el presidente de la falange fue enfático en señalar que se debe respetar el acuerdo administrativo de la corporación “hoy día no hay ninguna negociación en curso porque no corresponde negociar algo que ya fue determinado hace más de un año y lo que nosotros esperamos y confiamos es que todas las bancadas respeten este acuerdo”. Sobre la intención del Partido Comunista de hacer valer el periodo que les fue negado en la votación pasada, donde la Democracia Cristiana presionó para que no se cumpliera el acuerdo, el diputado Undurraga explicó que “los mismos integrantes del acuerdo administrativo lo que hicimos fue enrocar el periodo que le correspondía al Partido Liberal con el periodo que le correspondía al Partido Comunista“. El presidente de la DC agregó que “si el acuerdo no se cumple se genera un ambiente de desconfianza en la Cámara que afecta a los futuros acuerdos”. Finalmente, respecto de la votación de la Reforma Previsional, el también integrante de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados afirmó que “contrario a algunas declaraciones de prensa soy optimista respecto de que habrá un acuerdo porque he visto al Gobierno abierto de que una parte de la cotización adicional vaya a cuentas individuales y segundo porque he visto a Renovación Nacional sentarse seriamente en la mesa para construir un acuerdo”. En esa línea, el diputado añadió que “en la separación de la industria, como en un acuerdo de la distribución del 6% es posible lograr un acuerdo. ¿Qué vamos a hacer entremedio? Vamos a ir votando los temas de más fácil despacho y me parece que ese es un buen camino, una buena forma de avanzar y nos da más tiempo para conversar estos nudos que tiene la Reforma de Pensiones”. Foto: ATON Chile.

