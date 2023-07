e719c3bfff

ee2e39073e

Cumbre Celac-UE: Plataforma América Latina Mejor sin TLC señala que tratados entre ambos bloques “condenan a modelos de desarrollo extractivista” El coordinador, Esteban Silva, señaló que “los TLCs han beneficiado en lo principal a las grandes corporaciones transnacionales en perjuicio de nuestras soberanías”. Diario UChile Miércoles 12 de julio 2023 20:00 hrs.

Compartir en

Los días 17 y 18 de julio se llevará a cabo, en Bruselas, una nueva cumbre oficial de los países de la Unión Europea y de la CELAC, cita en la cual estarán presentes temas de interés mundial tales como el comercio, las inversiones, el cambio climático, las relaciones entre los integrantes de ambos grupos de naciones y el conflicto en Ucrania, por mencionar algunos de los más relevantes. De cara a esa actividad, donde participará una cantidad importante de jefes de Estado entre los que se encuentra el presidente Gabriel Boric, la plataforma América Latina y el Caribe Mejor sin TLC expresó que “las relaciones entre la UE y los países integrantes de CELAC se han caracterizado hasta el día de hoy por una relación asimétrica y de sometimiento, con una herencia de colonialismo y neocolonialismo impuesta por los países más ricos, al así llamado Sur Global”. A su vez, la coordinación de organizaciones continentales señaló que “no es posible seguir sosteniendo esta forma de relacionarse entre países y, por ende, es una exigencia, a las y los gobernantes de la CELAC, hacer respetar la independencia y soberanía de las naciones que representan. En la misma dirección, nuestras organizaciones han actuado y seguirán actuando de acuerdo con sus propios principios, en total independencia de los gobiernos de cada país”. Con motivo de la Cumbre representantes de distintas organizaciones sociales viajarán a Bruselas para reunirse con sus símiles en Europa. Eso sí, en espacios distintos a los oficiales debido a que según estiman “el Foro de la Sociedad Civil, convocado por la UE pretendiendo entregar credibilidad a la Cumbre UE-CELAC y sus resoluciones, carece de toda legitimidad dada su organización anti-democrática y poco transparente. En razón de lo señalado, es para nosotros de la mayor importancia que las organizaciones que nos hemos convocado en Bruselas tengamos una postura firme en rechazo a los acuerdos oficiales sobre los TLC entre UE-Mercosur, UE-Chile, UE-México, así como cualquier otro acuerdo de similares características”. Al respecto el coordinador de la Plataforma, Esteban Silva, señaló que “tenemos como desafío vincular el enfrentamiento de la crisis climática global con la generación de alternativas a los TLC y TBI, generando conciencia y confluencia social y política para un abordamiento conjunto del tema desde el proceso de integración latinoamericano y caribeño que se expresa en la CELAC”. Esto, porque “los TLC y TBI han generado arquitecturas jurídicas e institucionales que sobrepasan los Estados imponiendo nuevas desigualdades y asimetrías más allá del comercio”. Silva señaló que las organizaciones que forman parte de la Plataforma y que irán a Bruselas a expresar sus planteamientos “hemos denunciado el secretismo en las negociaciones del TPP y otros TLC (renegociación del TLC Chile/Unión Europea y otros TLC bilaterales con Brasil, Argentina, Uruguay). Hemos puesto de manifiesto la falta de transparencia y de estudios de impacto independientes sobre los TLC y la falta de mecanismos reales de participación ciudadana”. A su vez, lamentó la deriva que ha tenido el gobierno chileno en esta materia. “A más de un año de ejercicio de gobierno el balance no es alentador: el TPP11 fue ratificado por el Senado pues el presidente de la Republica no escuchó la solicitud de la inmensa mayoría de las organizaciones de trabajadores y movimientos sociales (ANEF, CUT, CONFUSAM, NO más AFP, Chile mejor Sin TLC) que le solicitábamos que ejerciera su facultad y lo retirase del senado antes de su votación”. “Otro aspecto negativo -agregó- es el anuncio de su gobierno del cierre de las negociaciones del TLC de modernización entre su gobierno y la Unión Europea, el que contiene algunos temas iguales o peores que los incluidos en el TPP11 y del cual todavía no conocemos su texto y traducción oficial”.

Los días 17 y 18 de julio se llevará a cabo, en Bruselas, una nueva cumbre oficial de los países de la Unión Europea y de la CELAC, cita en la cual estarán presentes temas de interés mundial tales como el comercio, las inversiones, el cambio climático, las relaciones entre los integrantes de ambos grupos de naciones y el conflicto en Ucrania, por mencionar algunos de los más relevantes. De cara a esa actividad, donde participará una cantidad importante de jefes de Estado entre los que se encuentra el presidente Gabriel Boric, la plataforma América Latina y el Caribe Mejor sin TLC expresó que “las relaciones entre la UE y los países integrantes de CELAC se han caracterizado hasta el día de hoy por una relación asimétrica y de sometimiento, con una herencia de colonialismo y neocolonialismo impuesta por los países más ricos, al así llamado Sur Global”. A su vez, la coordinación de organizaciones continentales señaló que “no es posible seguir sosteniendo esta forma de relacionarse entre países y, por ende, es una exigencia, a las y los gobernantes de la CELAC, hacer respetar la independencia y soberanía de las naciones que representan. En la misma dirección, nuestras organizaciones han actuado y seguirán actuando de acuerdo con sus propios principios, en total independencia de los gobiernos de cada país”. Con motivo de la Cumbre representantes de distintas organizaciones sociales viajarán a Bruselas para reunirse con sus símiles en Europa. Eso sí, en espacios distintos a los oficiales debido a que según estiman “el Foro de la Sociedad Civil, convocado por la UE pretendiendo entregar credibilidad a la Cumbre UE-CELAC y sus resoluciones, carece de toda legitimidad dada su organización anti-democrática y poco transparente. En razón de lo señalado, es para nosotros de la mayor importancia que las organizaciones que nos hemos convocado en Bruselas tengamos una postura firme en rechazo a los acuerdos oficiales sobre los TLC entre UE-Mercosur, UE-Chile, UE-México, así como cualquier otro acuerdo de similares características”. Al respecto el coordinador de la Plataforma, Esteban Silva, señaló que “tenemos como desafío vincular el enfrentamiento de la crisis climática global con la generación de alternativas a los TLC y TBI, generando conciencia y confluencia social y política para un abordamiento conjunto del tema desde el proceso de integración latinoamericano y caribeño que se expresa en la CELAC”. Esto, porque “los TLC y TBI han generado arquitecturas jurídicas e institucionales que sobrepasan los Estados imponiendo nuevas desigualdades y asimetrías más allá del comercio”. Silva señaló que las organizaciones que forman parte de la Plataforma y que irán a Bruselas a expresar sus planteamientos “hemos denunciado el secretismo en las negociaciones del TPP y otros TLC (renegociación del TLC Chile/Unión Europea y otros TLC bilaterales con Brasil, Argentina, Uruguay). Hemos puesto de manifiesto la falta de transparencia y de estudios de impacto independientes sobre los TLC y la falta de mecanismos reales de participación ciudadana”. A su vez, lamentó la deriva que ha tenido el gobierno chileno en esta materia. “A más de un año de ejercicio de gobierno el balance no es alentador: el TPP11 fue ratificado por el Senado pues el presidente de la Republica no escuchó la solicitud de la inmensa mayoría de las organizaciones de trabajadores y movimientos sociales (ANEF, CUT, CONFUSAM, NO más AFP, Chile mejor Sin TLC) que le solicitábamos que ejerciera su facultad y lo retirase del senado antes de su votación”. “Otro aspecto negativo -agregó- es el anuncio de su gobierno del cierre de las negociaciones del TLC de modernización entre su gobierno y la Unión Europea, el que contiene algunos temas iguales o peores que los incluidos en el TPP11 y del cual todavía no conocemos su texto y traducción oficial”.