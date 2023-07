dae206d885

Cultura Nacional Política Rodolfo Reyes y aniversario del natalicio de Pablo Neruda: “Vamos a pasar nosotros, pero su obra va a quedar” El abogado expresó su malestar por los intentos de negar su legado cuando se conmemoran 50 años de su muerte y cuando aún esperan que la justicia se pronuncie sobre antecedentes que constan en la investigación. Osciel Moya Plaza Miércoles 12 de julio 2023 15:19 hrs.

En el aniversario del natalicio del poeta Pablo Neruda, el abogado y sobrino del vate, Rodolfo Reyes, expresó su “desazón” por los intentos de bajarle el perfil a su legado literario y político cuando además, se conmemoran 50 años de su muerte. Ricardo Eliecer Neftalí Reyes Basoalto nació el 12 de julio de 1904 en Parral, hijo del obrero ferroviario José del Carmen Reyes Morales y de la maestra de escuela Rosa Neftalí Basoalto Opazo. A temprana edad mostró su pasión por la poesía. En 1923 escribió su primer libro “Crepusculario”. En 1924, publicó una de sus obras que lo elevó a la fama mundial, “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. Miembro del comité central del Partido Comunista, fue senador y precandidato a la presidencia y renunció a ella para apoyar la candidatura de Salvador Allende. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura por su “escritura que, con la acción de una fuerza elemental, da vida a un destino continental y a los sueños de un pueblo”, destacó en la oportunidad el Comité Nobel. El 23 de septiembre de 1973, Neruda falleció en circunstancias que aún están en investigación, pero que para la familia los antecedentes son claros y demuestran que fue víctima de envenenamiento. En conversación con nuestro medio, Rodolfo Reyes indicó que este 2023 “también se cumplen 50 años de la muerte del poeta y del golpe de Estado y todos sabemos de las grandes heridas que eso dejó y que se siguen manifestando ahora después de 50 años y eso es triste. Que se pueden arreglar, sí. Conversando y no invisibilizando muchas cosas que todavía están ocultas”. Reyes indicó que ve “con desazón en el Chile de ahora, no en el mundo porque se le recuerda muy bien, que se le ha bajado el perfil por algún motivo y no se destaca en la medida que debiera tener Pablo Neruda. Como familiar lo estoy viendo y en especial, como abogado, en la investigación de la causa que ya llevamos 13 años y que teniendo todos los antecedentes respecto de lo que le causó la muerte, todavía la justicia no se pronuncia”. Agregó que esa situación la encuentra “de una gravedad inmensa, porque en toda la investigación y de acuerdo a los antecedentes científicos que constan en el tribunal, aún no hay una sentencia. Eso para mí es muy relevante y no queremos que pase lo que ha pasado con (el expresidente) Eduardo Frei (Montalva) y otros”. Reyes afirmó que en el país hay una apagón cultural donde se ha omitido, en distintos ámbitos, la figura del poeta. Precisó que esto sucede, por ejemplo, con los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde, si bien se ha destacado a grandes figuras del arte y la cultura como Gabriela Mistral, Víctor Jara, Violeta Parra, entre otros, a “Neruda se lo omite justamente en los 50 años, donde debiera ser trascendente. Eso es parte del Gobierno que no ha querido participar, porque en este minuto la investigación sobre su muerte es una papa caliente donde nadie quiere tomar una decisión que puede traer consecuencias. No sé cuáles serían, pero en este minuto la verdad no se puede ocultar”. El abogado reconoció que siempre se ha tratado de desvincular la obra literaria de Neruda de su compromiso social y político, pero nadie puede negar que “Neruda fue un comunista y murió siendo comunista. Fue un escritor y por sus obras los conoceréis y también por lo que hizo en la parte social. No sólo fue uno de los más grandes poetas del siglo XX. Además, fue un hombre con una sociabilidad”. Recordó el rol que cumplió en 1939 cuando trajo al país el barco Winnipeg con más de 2 mil refugiados españoles que “fue un heroísmo que pocas personas hicieron y también cuando siendo senador por el norte, siempre estuvo del lado de los mineros del salitre y del cobre y esa es la realidad de un hombre que conoció la pobreza y entendió al ser humano. Eso es grandioso y debería valorarse de forma especial”. “Vamos a pasar nosotros, pero su obra va a quedar. Su ahora va a seguir siendo lectura ojalá de los colegio para que vayan conociendo quién era Pablo Neruda. En este apagón cultural, si no se habla de los grandes poetas, qué se le va a enseñar a los niños cuando a los 12 años se le pregunta quién es Pablo Neruda o quién es Gabriela Mistral, no tienen ni idea y eso se tiene que mejorar. Tiene que haber una apertura cultural independiente del partido o de la concepción política que las personas tengan. Neruda está por sobre esas cosas. Está por sobre la política y los hombres, está en la escritura, en la poesía. Esa es la grandiosidad de Neruda”, destacó Reyes. En el contexto del natalicio, la familia rindió un homenaje “íntimo y alegre” a Neruda en su casa de Isla Negra con la presencia de amigos, compañeros y personas que siempre estuvieron junto al poeta, como la familia de su chofer Manuel Araya, recientemente fallecido, y también de “Rafita” el maestro carpintero del escritor. Además, esta tarde a las 19 horas la Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile realizará un homenaje a Neruda en el día de su nacimiento.

