38c9a462b8

3111074e7e

Comunidad LGTBIQ+ Educación Ministro Ávila por dichos de Cordero: “Estas cosas siempre duelen” El titular de Educación se refirió a las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero y manifestó que "para mí no es problema, pero los que vienen detrás, los niños, los jóvenes que sienten estas agresiones gratuitas, no es el momento". Diario UChile Jueves 13 de julio 2023 9:27 hrs.

Compartir en

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a las declaraciones que realizó la diputada María Luisa Cordero en su contra. Fue en Radio El Conquistador donde la parlamentaria señaló, a propósito de la acusación constitucional que enfrentó el titular de Educación, que “el famoso Ávila, si no fuera ministro de Educación, yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”. Al respecto, en conversación con Tele13 Radio, Ávila manifestó que “estas cosas siempre duelen porque al final cualquier tipo de denostación es así“. “Yo diría dos cosas, la primera una preocupación por aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse, en mi caso más que una defensa personal la posibilidad de la posición que uno tiene y de lo protegido que se encuentra”, complementó. Asimismo, el secretario de Estado expresó “yo ya tengo 45 años, soy viejo y he tenido todos los respaldos necesarios en mi vida. Para mí no es problema, pero los que vienen detrás, los niños, los jóvenes que sienten estas agresiones gratuitas… No es el momento”. “Lo importante es elevar la calidad de la política y centrarnos en las diferencias ideológicas que pueden haber entre un sector y otro, pero jamás en la ofensa, sino más bien en la construcción de esa paz, de esa amistad cívica”, subrayó el titular del Mineduc. Foto: ATON Chile.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se refirió a las declaraciones que realizó la diputada María Luisa Cordero en su contra. Fue en Radio El Conquistador donde la parlamentaria señaló, a propósito de la acusación constitucional que enfrentó el titular de Educación, que “el famoso Ávila, si no fuera ministro de Educación, yo ya lo habría pedido para que lo metan preso por incitación a la precocidad y perversidad sexual infantil”. Al respecto, en conversación con Tele13 Radio, Ávila manifestó que “estas cosas siempre duelen porque al final cualquier tipo de denostación es así“. “Yo diría dos cosas, la primera una preocupación por aquellos que no tienen la posibilidad de defenderse, en mi caso más que una defensa personal la posibilidad de la posición que uno tiene y de lo protegido que se encuentra”, complementó. Asimismo, el secretario de Estado expresó “yo ya tengo 45 años, soy viejo y he tenido todos los respaldos necesarios en mi vida. Para mí no es problema, pero los que vienen detrás, los niños, los jóvenes que sienten estas agresiones gratuitas… No es el momento”. “Lo importante es elevar la calidad de la política y centrarnos en las diferencias ideológicas que pueden haber entre un sector y otro, pero jamás en la ofensa, sino más bien en la construcción de esa paz, de esa amistad cívica”, subrayó el titular del Mineduc. Foto: ATON Chile.