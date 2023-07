e719c3bfff

Deportes Atractivo duelo de punteros dará el vamos a la fecha 17 del Campeonato Nacional Cobresal recibirá esta tarde a Huachipato en un duelo clave por la cima del torneo. El ganador se escapará en solitario y le dejará tarea pendiente a Universidad de Chile. Diario UChile Viernes 14 de julio 2023 12:47 hrs.

Hoy arrancará la fecha 17 del Campeonato Nacional, la cual tendrá como primer encuentro el choque entre los punteros Cobresal y Huachipato, agendado para las 17 horas en el estadio El Cobre. Albinaranjas y acereros comparten la cima del torneo con Universidad de Chile, todos con 29 puntos, sacándole apenas uno de ventaja a su más cercano perseguidor, Coquimbo Unido. Por lo mismo, el encuentro asoma como clave para las pretensiones de ambos elencos, ya que el ganador no solo se escapará momentáneamente como líder exclusivo, sino además le dejará tarea a los azules, que el lunes se verá las caras con Unión Española. En la primera rueda del certamen, el cuadro de la usina se impuso por 2-1 en el estadio CAP, gracias a las notaciones de Cris Martínez (42′) y Antonio Castillo (89′). La apertura de la cuenta para los mineros corrió por cuenta de Alejandro Camargo (16′). PROGRAMACIÓN COMPLETA FECHA 17 Viernes 14 – 17:00 horas, Cobresal vs Huachipato, estadio El Cobre, El Salvador. Sábado 15 – 12:30 horas, Colo Colo vs O’Higgins, estadio Monumental, Macul. Domingo 16 – 12:30 horas, Deportes Copiapó vs Audax Italiano, estadio Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó.

– 15:00 horas, Magallanes vs Ñublense, estadio Municipal de San Bernardo.

– 17:30 horas, Everton vs Unión La Calera, estadio Sausalito, Viña del Mar.

– 20:00 horas, Curicó Unido vs Universidad Católica, estadio La Granja, Curicó. Lunes 17 – 15:00 horas, Palestino vs Coquimbo Unido, estadio Municipal de La Cisterna.

– 18:00 horas, Unión Española vs Universidad de Chile, estadio Santa Laura, Independencia. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

Foto: Photosport