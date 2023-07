e719c3bfff

Deportes Bárbara Hernández: “Cuando una lo quiere todo y más, tiene que estar dispuesta a darlo todo y más” La "Sirena de hielo" conversó con el programa "Vida al aire libre" de Radio Universidad de Chile sobre su presente deportivo y también respecto de la importancia de la preservación de la naturaleza. Diario UChile Viernes 14 de julio 2023 10:07 hrs.

En conversación con el programa “Vida al aire libre” de Radio Universidad de Chile, la destacada nadadora chilena de aguas abiertas, Bárbara Hernández, se refirió a su presente deportivo y el desafío que representa practicar una disciplina deportiva donde el cuerpo es constantemente puesto al límite. “Cuando uno lo quiere todo y más, como que hay que estar dispuesta darlo todo y más”, sostuvo la “Sirena de Hielo” quien agregó que “no hay un punto medio, no es como un tal vez y si no resulta no me arriesgo tanto. En general compartimos eso de no arriesgar tanto porque a lo mejor me va a doler y eso siempre es un desafío”. Respecto del vínculo que siente con su deporte, Hernández afirmó que “en esta conexión entre lo que es pensamiento y corazón, para mí el alma está en ese transitar, por lo menos la mía está ahí en esas brazadas constantes, un propósito que también es acción, mucho más elaborado, construido”. La nadadora valoró las herramientas que entrega para el crecimiento personal la práctica deportiva y sostuvo que “la práctica deportiva te entrega eso, sobre todo aquellos que son en contacto con la naturaleza, ahí una tiene realmente ese momento presente, especialmente cuando no hay internet porque una siente la respiración, los aromas, esa conexión con la naturaleza, ese es el real aquí y ahora”. Sobre el valor de los océanos, Bárbara Hernández recalcó en la necesidad de avanzar en áreas marinas protegidas “siempre estamos al debe, lo tengo super claro, pero es mucho más visible, más concreto, todo lo que es en tierra. Pensamos que el océano ya está, pero cuando una empieza a conocer por ejemplo el océano antártico que nutre a todos los océanos del mundo, que toda la base del ecosistema es el krill y que vienen buques a extraer toneladas y toneladas de krill porque no está normado y eso afecta toda la cadena”. “Ese era nuestro propósito del nado y del Récord Guinness que queríamos obtener y poder hablar de todo lo que significaba la Antártica“, agregó Hernández quien recalcó que “lo que ocurre acá afecta las costas sí o sí y a la fauna que habita los distintos países”. Respecto del documental que se estrenará en octubre sobre el proceso de desarrollo del Récord Guinness conseguido por Bárbara Hernández al nadar en aguas del Océano Antártico, la nadadora chilena comentó que “más allá de hablar del logro deportivo es poder acercar la Antártica y lo que significa la protección de este lugar a la gente. La gente nunca va a cuidar lo que desconoce”. Finalmente, respecto de su próximo desafío deportivo, la deportista chilena señaló que “viajo junto a parte de mi equipo el martes 18 al último del llamado desafío de los siete océanos, es un cruce entre las islas en el norte de Japón, en aguas más cálidas de las que estoy acostumbrada, es un nato de 27 kilómetros, de noche, hay tiburones porque es su hábitat, así que muy tranquila con toda la organización del nado y espero ser la primera sudamericana en lograr este reto”. Foto: Tito Carreño.

