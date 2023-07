e719c3bfff

Nacional Política Cristián Monckeberg: “No estamos pasando por un buen momento de dirección en RN” El exministro afirmó que en el actual escenario en RN, hay una dificultad de poder congeniar con la nueva fuerza que es el Partido Republicano que “incomoda, complica, enreda, lógicamente, es un desafío por delante”. Diario UChile Viernes 14 de julio 2023 15:06 hrs.

El exdiputado, exconvencional y exministro, Cristián Monckeberg, reconoció que Renovación Nacional no está pasando “por un buen momento de dirección” que se arrastra desde las elecciones de convencionales y que espera que la próxima elección interna permita zanjar la problemática interna para tener una “conducción clara”. En el marco de la conversación del Panel de Radioanálisis de este viernes, Monckeberg, militante RN, analizó la situación que vive la derecha desde la votación que se dio en la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila y la disputa en la que se encuentra la colectividad. El exministro expresó que “estamos en la realidad de lo que es la actual oposición. Si ante tenía dos partidos fuertes, RN y UDI, hoy hay tres partidos fuertes y un cuarto más pequeñito que es Evópoli, que se pensó que podría ser un partido que se engrandeciera en cantidades de parlamentarios y no fue así, y más bien es más pequeño, pero por eso no deja de ser importante”. Agregó que en este escenario, hay una dificultad de poder congeniar con la nueva fuerza que es el Partido Republicano que “incomoda, complica, enreda, lógicamente, es un desafío por delante, porque está claro que ni republicanos, si quiere llegar a ser gobierno lo puede hacer solo y nosotros tampoco, que es la legítima aspiración que tiene cualquier oposición y ahí se requiere de mucho oficio”. Indicó que no es fácil, porque requiere de “horas, de escucharse, de hablar, de hacerse cariños, afectos, de una copa de vino, de entenderse, de saber que son realidades distintas y lo más importante es la tolerancia, entender que no son todos iguales”. Por ello, indicó que cuando se trata de la AC contra Ávila uno debe preguntarse por qué se presentó, “porque no puede convertirse en un bumerang”. Explicó que lo primero que se debió haber considerado es “mi base, mi equipo, mi grupo más o menos ordenadito. No puedo pretender enfrentar un desafío mayúsculo para una AC y no preocuparme de los flancos. Si sé que mis socios no quieren firmar, no voy a insistir en eso, no puede ser un tiro al aire, porque los riesgos son altos. Porque una acusación que podría haber terminado aprobándose, no sólo termina rechazándose, sino con conflictos internos y eso requiere de oficio, de trabajo”. A su juicio, el problema es que “si Evópoli se bajó al principio, era una alerta para tenerla bien clara. Si se bajó a última hora, eso ya es una deslealtad”. En relación a los liderazgos de RN en la oposición, Monckeberg afirmó que hay debate intenso sobre la conducción. “Creo que hace falta mayor densidad. No estamos pasando por un buen momento de dirección. Cuando hay buenos momentos de dirección se nota altiro, en la impronta de los partidos, en su mensaje, en su discurso, en las votaciones en el Congreso, más allá de los errores que se van a producir siempre, y la oportunidad es tremenda”, dijo. Añadió que “a nosotros se nos notó en la elección de consejeros. Qué pasó ahí. Republicanos se llevó una buena parte, ganó la derecha en general, sí. Pero cuando uno hace un doble clic, uno dice ganó el Partido Republicano y quién se llevó el segundo lugar: la UDI. Y quién debió haber sido el segundo lugar por razones obvias para producir equilibrios: RN. Algo pasó ahí, claramente mala conducción, mala elección de candidatos, mal discurso, falta de densidad, todas las anteriores. Yo creo que todas las anteriores”. Monckeberg sostuvo que en un partido con 11 senadores y 26 diputados “hay un debate intenso y ojalá que la elección (interna) de agosto permitan zanjar y tener una conducción clara por los próximos dos años”.

