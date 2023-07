15f27fef0b

be1f2ca5c3

50 años del Golpe Nacional Política Presidente Boric y conmemoración del golpe de Estado: “Ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos” El mandatario encabezó este sábado en Madrid una conmemoración en la que participaron el cantautor catalán Joan Manuel Serrat y el exjuez Baltasar Garzón, quien procesó al exdictador Augusto Pinochet, entre otras personalidades españolas. Diario UChile Sábado 15 de julio 2023 9:25 hrs.

Compartir en

El Presidente Gabriel Boric asistió hoy al acto “Chile: memoria y futuro a 50 años del golpe de Estado”, realizado en la Casa de América en Madrid, en la segunda jornada de su gira a Europa. La actividad fue organizada por la Embajada de Chile en España y conmemoró la efeméride del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular que marcó el quiebre de la democracia en Chile. Además de Boric, en la ceremonia intervinieron el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. También lo hicieron la poeta nicaragüense Gioconda Belli y la actriz y cantante chilena Francisca Gavilán. Entre los asistentes destacaron el cantautor Joan Manuel Serrat, quien se reunió con el Presidente Boric, y el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien procesó a Augusto Pinochet y provocó su detención en Londres. Además, asistieron la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el cantante Ismael Serrano, quien también intervino en la ceremonia. Durante la jornada, el mandatario sostuvo una entrevista con la Cadena Ser donde se refirió a diferentes temas de la contingencia nacional. Respecto de la conmemoración de este medio siglo de ocurrido el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, el Presidente indicó que como Ejecutivo esperan que primero “convengamos todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos”. A eso sumó que se debe establecer como sociedad que “un golpe de Estado es inaceptable”. Como segundo punto estableció que “nada, ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto ni de nadie”. Sobre la situación que se vive en Chile, el jefe de Estado indicó que “estamos en un momento de cambio en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y por lo tanto las alianzas políticas aún no cuajan y eso genera algún nivel de incertidumbre que hacen efectivamente más difícil darle consistencia a la comunicación”. Consultado por el proceso constitucional que se vive en el país, indicó que “si hay algo de lo que me siento orgulloso -y lo he repetido mucho-, es que en Chile el momento de crisis más grande que hayamos tenido en los últimos 30 años, desde el retorno de la democracia, decidimos resolver nuestros conflictos con más democracia y no con menos”. El Presidente Boric también se refirió al alza de los sectores de ultraderecha. Al respecto precisó que “todas las fuerzas políticas, por lo menos en las democracias occidentales como las conocemos y de las cuales estamos orgullosos con todos sus defectos, tienen que comprometerse a respetar las condiciones del juego democrático”. Además, subrayó que “el ascenso de la ultraderecha no lo vamos a solucionar solamente apuntándolos con el dedo y diciéndoles ‘ustedes son tal’. Tenemos que ser capaces de convencer”. Imagen de portada: Agencia ATON

El Presidente Gabriel Boric asistió hoy al acto “Chile: memoria y futuro a 50 años del golpe de Estado”, realizado en la Casa de América en Madrid, en la segunda jornada de su gira a Europa. La actividad fue organizada por la Embajada de Chile en España y conmemoró la efeméride del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular que marcó el quiebre de la democracia en Chile. Además de Boric, en la ceremonia intervinieron el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el director general de Casa de América, Enrique Ojeda. También lo hicieron la poeta nicaragüense Gioconda Belli y la actriz y cantante chilena Francisca Gavilán. Entre los asistentes destacaron el cantautor Joan Manuel Serrat, quien se reunió con el Presidente Boric, y el exjuez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien procesó a Augusto Pinochet y provocó su detención en Londres. Además, asistieron la ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado y el cantante Ismael Serrano, quien también intervino en la ceremonia. Durante la jornada, el mandatario sostuvo una entrevista con la Cadena Ser donde se refirió a diferentes temas de la contingencia nacional. Respecto de la conmemoración de este medio siglo de ocurrido el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, el Presidente indicó que como Ejecutivo esperan que primero “convengamos todas las fuerzas políticas, independiente de nuestras posiciones actuales, que los problemas de la democracia se tienen que resolver con más democracia y no con menos”. A eso sumó que se debe establecer como sociedad que “un golpe de Estado es inaceptable”. Como segundo punto estableció que “nada, ni las diferencias más agudas justifican la violación de los derechos humanos de quien piensa distinto ni de nadie”. Sobre la situación que se vive en Chile, el jefe de Estado indicó que “estamos en un momento de cambio en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y por lo tanto las alianzas políticas aún no cuajan y eso genera algún nivel de incertidumbre que hacen efectivamente más difícil darle consistencia a la comunicación”. Consultado por el proceso constitucional que se vive en el país, indicó que “si hay algo de lo que me siento orgulloso -y lo he repetido mucho-, es que en Chile el momento de crisis más grande que hayamos tenido en los últimos 30 años, desde el retorno de la democracia, decidimos resolver nuestros conflictos con más democracia y no con menos”. El Presidente Boric también se refirió al alza de los sectores de ultraderecha. Al respecto precisó que “todas las fuerzas políticas, por lo menos en las democracias occidentales como las conocemos y de las cuales estamos orgullosos con todos sus defectos, tienen que comprometerse a respetar las condiciones del juego democrático”. Además, subrayó que “el ascenso de la ultraderecha no lo vamos a solucionar solamente apuntándolos con el dedo y diciéndoles ‘ustedes son tal’. Tenemos que ser capaces de convencer”. Imagen de portada: Agencia ATON