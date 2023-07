7a8e5192d6

50 años del Golpe Derechos Humanos Justicia Nacional Nelson Caucoto: “Yo no sé si habrá otro país que después de 50 años tenga la preocupación por hacer justicia” El abogado y representante de la familia de Víctor Jara, reconoció la tardía aplicación de justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos en dictadura pero al mismo tiempo valoró el hecho de que se sigan investigando y tramitando. Diario UChile Miércoles 19 de julio 2023 11:23 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el abogado de derechos humanos y representante de la familia de Víctor Jara, Nelson Caucoto, se refirió a la causa que investiga el crimen del artista, en una semana que ha sido crucial para el caso. De acuerdo a Caucoto, “estamos en la última etapa del juicio por el homicidio de Víctor Jara y de Litre Quiroga, lo que significa que ya hemos pasado dos etapas previas. Una, la sentencia que dictó el ministro Miguel Vásquez en primera instancia, que fue condenatoria y fue apelada por los condenados y se vio en la Corte de Apelaciones de Santiago donde fue ratificada esa sentencia; y ya como última posibilidad para estos condenados era recurrir a la Corte Suprema, a través de recursos de casación, es decir, solicitando la nulidad del fallo y pidiendo que se dicte una nueva sentencia”, explicó. Consultado respecto al lento avance de las investigaciones de derechos humanos, que se han tardado 50 años en traer justicia para los familiares, Caucoto manifestó que hay dos maneras de ver el asunto. “Hay dos miradas, una mirada de dulce y una de agraz. De agraz, que es extraño que después de 50 años lo estemos resolviendo, pero de dulce el hecho de que yo no sé si habrá otro país que después de 50 años tenga la preocupación por hacer justicia por sus víctimas. Ahí yo creo que uno tiene que decir ‘que bien por Chile’. Tardíamente lo está haciendo pero lo estamos haciendo”, estimó. En esa misma línea, recalcó que “estos crímenes se cometen para no ser resueltos nunca más, ahí se nota una ganancia, un Poder Judicial de ahora que no es el Poder Judicial de hace 30 años atrás. Este es distinto, porque ha incorporado un elemento fundamental, que es el derecho internacional, para resolver civilizadamente esta temática”. En todo caso, el abogado reconoció que gran parte de los fallos que han terminado con los violadores de derechos humanos tras las rejas, no cuentan con la difusión necesaria. “Hace una semana cayeron sesenta tipos condenados en el caso Colombo, otros 50 en el caso Conferencia, ¿y dónde salió esa noticia? ¿Dónde está en los matinales? ¿Cuándo fue noticia en Chile la condena en el caso Lonquén? ¿Cuándo fue noticia los tremendos casos que han sido resueltos? Los medios no lo instalan, no les interesa, esto no es noticia. ¿Cómo no va a ser noticia que agentes del Estado, que militares de alta graduación y de todas las graduaciones, estén cayendo presos por haber cometido delitos hace tantos años atrás? Aquí lo interesante es ver (…) que aquí se puede investigar, no importa el tiempo que haya pasado. Eso es lo importante”, expresó. Por último, Caucoto se refirió a la situación del teniente en retiro del Ejército Pedro Barrientos que esta semana perdió su nacionalidad estadounidense por su responsabilidad en el asesinato de Víctor Jara. “Yo creo que esto acelera la llegada del señor Barrientos a Chile, para los efectos de que pueda ser juzgado (…) que en definitiva le pongamos términos a esa situación. Yo creo que hoy día hay condiciones más favorables para lograr aquello, porque es un contrasentido que esté terminando la causa. Quedan cuánto, cinco, seis alegatos el próximo martes y termina el proceso y Barrientos todavía va a seguir en Estados Unidos. Eso, a mí me parece que es absurdo”, sentenció. Revise la entrevista completa aquí:

