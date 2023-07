Desde RN al PC: Fuerzas políticas cuestionan estrategia de la UDI y la instan a retomar diálogo previsional

875473c982

Luego de que la Unión Demócrata Independiente (UDI) condicionara su participación en la mesa técnica de pensiones, a la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, personeros tanto de oposición como del oficialismo, hicieron un llamado a la colectividad para que se reintegre a las conversaciones. Desde el Gobierno, el Presidente Gabriel Boric aprovechó la primera actividad pública tras su gira europea para señalar que el foco de la discusión debe estar puesto en los jubilados y no en las motivaciones propias de los partidos políticos. “Las personas mayores están primero que esos intereses. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones para subirle las pensiones a esas personas que se han sacado la cresta toda su vida. Y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar. ¿Con qué cara?”, cuestionó el mandatario. A eso se sumó un mensaje del diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, quien luego de reunirse con la ministra del Trabajo, Jeannete Jara, instó a la UDI a retomar posiciones anteriores. “La UDI se equivoca y además es inconsistente, porque ellos estuvieron dispuestos a un acuerdo, hace cinco años, de 3% a solidaridad y 3% a cuentas individuales. No veo por qué hoy día se cambiaron de caballo y están solo en las cuentas individuales. Eso no es contribuir a un acuerdo y mezclarlo con otras contingencias políticas, me parece que no contribuye a mejorar las pensiones”, manifestó. Por otro parte, Undurraga destacó la actitud del Gobierno, que, al no renovar la urgencia de la reforma, habría demostrado “flexibilidad”. “Nosotros valoramos que el Gobierno haya flexibilizado su posición, primero en el proyecto, porque han planteado 4-2 en vez de todo a solidaridad; después en lo que tiene que ver con la separación de la industria, porque han planteado licitar la administración en vez de que sea un ente público; y hoy día en la tramitación al no renovar la urgencia. Y así como hemos visto en el Gobierno la flexibilidad necesaria para salir adelante, nosotros creemos que ahora le toca a la derecha”, afirmó. Desde la oposición, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, señaló, en relación a la UDI, que “cada partido tomará su decisión y ellos son libres de poder determinar qué relación mantienen con el Gobierno”. Sin embargo, también hizo hincapié en la importancia de llegar a un acuerdo previsional, más allá de las diferencias o de una mala evaluación del Gobierno. “Renovación Nacional hace ya mucho tiempo ha demostrado la disposición de poder llegar a un acuerdo con el Gobierno en materia de pensiones, porque creemos que la ineptitud de un ministro, o la poca eficiencia de un Gobierno no puede seguir arrastrando a los trabajadores ni a los pensionados a tener malas pensiones en el futuro”, puntualizó. “Una cosa no tiene que ver con la otra y creemos que si bien tenemos una distancia bien evidente con el Gobierno, creemos que es nuestro deber llegar a un acuerdo lo antes posible”, dijo el diputado RN. En tanto, desde el oficialismo, el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, calificó la estrategia de la UDI como “bastante despreciable”. “Me parece una presión de cogobierno que no corresponde porque solo el Presidente de la República tiene las competencias para definir quiénes son los los ministros y ministras. Saben que no tiene un destino, y están entonces chantajeando, pero el prisionero de este chantaje es el sector más vulnerable de la población. Es bastante despreciable como método para hacer política”, planteó. Por su parte, el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, instó a la UDI a presentar, si es que los tuvieran, los antecedentes en contra del ministro Giorgio Jackson. “Les exijo que se querellen, que hagan una acusación constitucional si lo consideran necesario, pero andar acusando, de forma calumniosa, mentirosa, al voleo… Son justamente esos aspectos los que hacen que la ciudadanía desconfíe”. En todo caso, Ibáñez consideró que en materia previsional se está “en buen pie para llegar a un acuerdo”, pese al retiro de la UDI de la mesa técnica. “Ese acuerdo puede llegar. Yo lo que veo es mucha voluntad política, hay diferencias, por supuesto, tenemos minoría en el Congreso, tenemos que construir puentes y estamos en ese trabajo. A mi juicio eso lo está liderando de buena manera la ministra Jara y justamente el retiro de la urgencia es una señal para dar tiempo a que las distintas colectividades consoliden sus propuestas y podamos cerrar un acuerdo”, aseveró.

