Cultura Memoria, orígenes y tradiciones: Casa Viva Arteduca invita a su VI Encuentro de Artes Escénicas Obras de teatro, música y danza, cada encuentro tiene algo nuevo y distinto que mostrar. Así, este año la agrupación cultural quiere aportar a la memoria colectiva de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado civil-militar. Diario UChile Lunes 24 de julio 2023 12:06 hrs.

Para cerrar el mes de julio Casa Viva Arteduca ofrece un cálido Encuentro de Artes Escénicas que durante los días 27, 28 y 29 de julio te invitará a soñar, a crear un espacio para la memoria y compartir tus raíces, orígenes y tradiciones en el que podremos disfrutar y con los distintos lenguajes y propuestas de los y las artistas. Desde el Centro Cultural Casa Viva buscamos compartir reflexiones desde las artes, que nos remuevan y nos lleven a construir espacios comunitarios y de acción en torno a nuestras diversas realidades. En este VI encuentro te invitamos a asistir con tus amigos y familia, con entrada gratuita, para llenar de calor este invierno, encontrarnos y vivir la experiencia de presenciar las creaciones de nuestros queridos artistas y poder entrar de lleno a la reflexión a la que nos llaman con sus obras de danza, teatro y sus musicalidades. Cada encuentro tiene algo nuevo y distinto que mostrar, este año Casa Viva Arteduca quiere aportar a la memoria colectiva de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado civil-militar perpetrado en 1973. Para que quienes lo vivieron no lo dejen en el olvido, trabajen por la reparación y justicia. Así, que quienes no nacían aún aprendan del pasado y busquen la capacidad de no repetir los actos que nos dañan tan profundamente y nos alejan de ser humanos (Av. España 502, Barrio República). Programación Jueves 27 Danza: Llapëmn Obra unipersonal de danza butoh que habla sobre el golpe militar que sufrió Chile en 1973. Un lugar donde existió el dolor, la muerte y la esperanza. Llapëmn significa en lengua mapuche; Sanación. Dirección, coreografía e interpretación: Andrés Gutiérrez, compañía Bayku. Teatro: “Yo Amo a los Perros” Obra escrita y dirigida por Guillermo Alfaro, reflexión sobre la violencia desatada durante la Dictadura cívico Militar. Escrita a partir de una investigación en torno a la Ex Capitana de Carabineros, Ingrid Olderock, sindicada como una de las más siniestras torturadoras en Chile y responsable de formar el escalafón femenino de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). La Compañía de Teatro La Bicibomba, nos invita a reflexionar con este potente y crudo montaje, sobre nuestra memoria, la importancia y urgente reparación de los crímenes ocurridos en nuestro país. Música: Isco Campos, Francisco Campos Dintrans, es compositor, investigador y multi instrumentista que explora por amplios territorios musicales, incluyendo folclore y bailes chinos del Aconcagua. Su puesta en escena incluye atmósferas sonoras, canciones y mucha percusión gracias al aporte de Jorge Ganem (Banda Conmoción) Ha colaborado con músicos como Ángel Parra, en el homenaje sinfónico a Violeta Parra y musicalizado obras de Alejandro Sieveking, Rodrigo Bassaez y Nelson Brodt, entre otros. Viernes 28 Danza: ¿Qué tienes para decir? Colectivo Herederas nace en el año 2016 durante la época universitaria de cuatro estudiantes; Nicole Araneda, Paulina González, Murielle Rojas y Daniela Saavedra con el fin de ser un espacio de creación artística en torno a la danza contemporánea generando obras para todo público. La obra expresa: ¿Cuántos momentos sin entender? ¿cuántas preguntas sin resolver? así todo seguimos. ¿Y si todo comenzara con un grito? Dirección: Melisa Maturana intérpretes: Daniela Saavedra, Vanessa Hernández, Paulina González, Elizabeth Tejo, Danya Jerez y Andrea Nahuelcoy; Músico: José Tomas Molina. Música: La Charrawilla. La Charrawilla es cantora, payadora chilena y poeta decimista dedicada a la enseñanza y difusión del Canto a lo poeta y la cueca, sus creaciones interpretadas con guitarra traspuesta con sonidos campesinos que se nutren de la travesura y la picardía. En 2018 lanza su primer trabajo musical como solista, llamado: “La diabla en paraíso”. Teatro: La Osa. Una mujer relata el paso fugaz que tuvo por las estrellas, sueña con sus hermanas y habita su cotidianeidad. Habla a través de flujo de consciencia y organización de palabras que se agolpan en recuerdos familiares e históricos. OSA es mujer, es un fractal que resuena en otros cuerpos. Compañía La Próspera Teatro. Sábado 29 Teatro: Enemigo de papel. Un pueblo enfrentado a la disyuntiva del progreso y sus consecuencias, por defender cada uno sus propios intereses, las autoridades, la prensa, el pueblo y la ciencia, nos mostrarán una reflexión acerca de las fuerzas que se enfrentan cuando se deben tomar grandes decisiones para el futuro. Escenificación teatral mixta, que integra diversos lenguajes, el teatro de papel, teatro de muñecos, música en vivo, sombras, entre otros, que, por medio de un lenguaje sencillo y sensible, invita al espectador a viajar con creatividad, por una historia llena de contradicciones. Compañía El grito de Olimpia. Danza: Desligar. Retrato atemporal de una mujer, siendo la abuela y la nieta, que carga en su linaje pesados lamentos. Una propuesta de danza ritual que conecta con la memoria del linaje e invita a desligar, cortar y volver a mirar atrás, para resignificar nuestro andar. Interpretada por Bernardita Prieto. Música: Voces de la Tierra. Un proyecto coral y musical integrado por cuatro mujeres del Valle de Rari, Colbún – Región del Maule. “Ponemos nuestras voces, corazones y manos al servicio de la voz de la tierra, para ser canales de sus mensajes a través del arte de la música”. Esta agrupación nace desde el año 2015 como un impulso de elevar cantos de pueblos originarios y culturas tradicionales de manera coral, reconociendo la memoria que habita en esta música tan antigua.

