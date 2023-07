6a00251f59

Nacional Política Andrés Jouannet por eventual AC en contra de Jackson: “Si no hay mérito, naturalmente no la voy a presentar” El diputado e integrante de Amarillos por Chile aseguró que se encuentra estudiando la acción, y que para ello tendrá en cuenta si es que están los votos: "No estoy dispuesto a fortalecer a un mal ministro”, indicó Jouannet. Diario UChile Martes 25 de julio 2023 10:17 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado de la Región de la Araucanía e integrante del movimiento Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, se refirió a la eventual acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Jouannet aseguró que se encuentra evaluando la acción, pese a que se declara “no muy amigo de las acusaciones constitucionales y creo que además se han cometido aberraciones respecto a eso”. Sin embargo, el diputado planteó que en el caso del ministro Jackson, “tenemos una serie de situaciones que han debilitado al Presidente”. “Yo quiero preguntarme: ¿cuál es la política pública en materia indígena? ¿Qué pasa con el Ministerio de Pueblos Indígenas que prometían que iban a sacar? ¿Qué pasa con el proyecto de pueblos indígenas? ¿Qué pasa con la política hacia las familias? Tenemos una tremenda crisis de seguridad y sobre todo las familias más precarias, requieren mucho apoyo. Aquí no hay una política pública hacia las familias”, afirmó. A lo anterior, Jouannet agregó que “tenemos un Gobierno débil, sin lugar a dudas, pero tenemos un Gobierno con tareas que hay que apoyar, que es el tema de la seguridad, de volver a este país a la senda del crecimiento económico, de la distribución, etcétera. Entonces, tenemos un problema con un ministro que, como es amigo del Presidente, lo premian con un vale otro”, acusó el parlamentario, haciendo referencia al paso de Jackson por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Consultado respecto a los fundamentos jurídicos detrás de la posible acusación, y a la manera en que el ministro Jackson habría pasado a llevar lo estipulado en la Constitución, Jouannet indicó que lo que se encuentra estudiando es el artículo 52 de la carta magna, que “habla de aquellas infracciones que pueden hacer los ministros, respecto de dejar o no dejar hacer su tarea”. “Lo que nosotros estamos haciendo, y se lo digo seriamente, es estudiando esto. Si no hay mérito, naturalmente no la voy a presentar. Segundo, si no tenemos los votos tampoco lo vamos a presentar. Vamos a hacer la presentación en términos jurídicos, pero no la vamos a presentar, porque no estoy dispuesto a fortalecer a un un mal ministro”, aseveró. Revisa la entrevista completa aquí:

