Caso Convenios: Fundación Democracia Viva presentó recurso de reposición para no devolver los montos al Minvu La ONG impugnó las observaciones del Ministerio de Vivienda y recurrió a la justicia. Desde la oposición llamaron a Revolución Democrática como querellante a pedir la medida cautelar de congelamiento de las cuentas bancarias de la Fundación. Martes 25 de julio 2023 19:50 hrs.

La Fundación Democracia Viva, presentó un recurso de reposición ante la justica asegurando su disconformidad con la solicitud de devolver los montos recibidos desde el Estado. En un comunicado dado a conocer este martes, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, informó que el viernes 21 de julio, Democracia Viva interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, un recurso jerárquico, “el cual está siendo analizado por la autoridad regional para determinar los méritos del mismo”. La fundación, que dirige Daniel Andrade, se niega a devolver $391.768.516 de los $426 millones que originalmente se le transfirieron desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, a raíz de tres convenios suscritos en septiembre de 2022. “La fundación, en su escrito, señala su disconformidad con las observaciones planteadas respecto de las rendiciones de los convenios, alegaciones que serán evaluadas dentro del contexto de estos recursos”, señala el comunicado de la Seremi. Recordemos que el ministerio que dirige Carlos Montes decidió poner término anticipado a los mismos y liquidar los contratos, tras constatar, una serie de irregularidades. “Cabe señalar que la reposición no suspende el acto, es decir, siguen corriendo los 30 días. Sin embargo, la fundación solicita la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el mismo escrito. Eso es lo que se está analizando“, expresaron. De todas maneras, “como ha señalado el ministro Carlos Montes, el Ministerio de Vivienda insistirá, dentro de lo que permita la ley, que se deben devolver los recursos entregados”, expresaron desde la cartera. Ante esta situación, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó que “lo que va a hacer la Seremi es resolver el recurso prontamente mientras no se ordene lo contrario, cosa que no ha sucedido, el plazo de devolución sigue estando vigente, pero además creo que es conveniente aclarar otra cosa indispensable. Las fundaciones son entidades sin fines de lucro cuyos fondos, creados por sus fundadores son para la beneficencia, la enseñanza o la educación y por eso son sin fines de lucro. Las fundaciones no son consultoras, ni tampoco pueden abusar de la personalidad jurídica que le otorga el Estado para realizar actividades que no le corresponde”. La autoridad afirmó que “el recurso de Democracia Viva se va a resolver, pero es conveniente tener presente de qué estamos hablando”. Por otro lado, en relación a las imputaciones de la oposición que asegura que hay una dinámica para esconder las pruebas, como ocurriría con otro robo esta vez en el Ministerio de las Culturas, el secretario de Estado afirmó que “desconozco cuáles son las razones que servirían a la oposición para justificar que se está eliminando evidencia. Si ellos consideran que es así, eso constituye un delito que se llama obstrucción a la justicia y por lo tanto, si consideran que esa afirmación es correcta, debieran presentar los antecedentes al Ministerio Público. Creo que es conveniente que todos quienes participen en el debate público no abusen de la retórica de la intransigencia”. En tanto, la posición adoptada por la ONG generó una reacción immediata de la derecha. La senadora RN, Paulina Núñez afirmó que “la negativa de Democracia Viva a restituir los dineros públicos, habiendo una investigación por fraude al fisco, malversación de fondos públicos y tráfico de influencia, es inaceptable. Hago un llamado a Revolución Democrática como querellante a pedir la medida cautelar de congelamiento de las cuentas bancarias de la Fundación y de los exmilitantes que hoy están imputados. El dinero de todos los chilenos no puede desaparecer”. Foto de portada, referencial fachada sede Democracia Viva. Agencia ATON

