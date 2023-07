6a00251f59

Deportes Isidora Niemeyer e histórica plata en Mundial Sub 23 de Remo: “Fue la primera regata en la que no estuve nerviosa” La deportista chilena terminó segunda en la categoría 4X sin timonel junto a sus compañeras de equipo Antonia Liewald, Antonia Pichott y Magdalena Nannig. Diario UChile Martes 25 de julio 2023 11:27 hrs.

El remo chileno sigue cosechando triunfos. Este fin de semana, un cuarteto femenino logró un resultado histórico en las aguas de Plovdiv, ciudad de Bulgaria, donde se realizó el Mundial Sub 23 de la especialidad. El equipo compuesto por Isidora Niemeyer, Antonia Liewald, Antonia Pichott y Magdalena Nannig logró llegar en segundo lugar en la final de la categoría 4x sin timonel, un hito sin precedentes en el remo chileno y latinoamericano en esta clase de competencia grupal. En ese sentido, Isidora Niemeyer, representante nacional de 21 años y medallista de plata en Lima 2019 en dobles par cortos de peso ligero, se refirió a este especial triunfo para el equipo chileno, indicando que “el día de la final sentíamos que estaba todo perfecto, nos sentíamos bien y todo fluía. Fue la primera regata en la que no estaba nerviosa. Pensábamos que podíamos llegar a la final A, pero ganar una medalla no me lo había planteado hasta después de competir”. Con esta medalla de plata, el cuarteto del Team Chile se posicionó de la mejor manera de cara a Santiago 2023, algo que Niemeyer aprovechó de resaltar a tan sólo tres meses del inicio de los Juegos. De este modo, la bogadora sostuvo que “cuando llegamos a la meta no lo podíamos creer. Nos bajamos del bote y nos pusimos a llorar. Terminamos felices y motivadas, así que vamos con todo a los Panamericanos”. Las competencias de remo en los Juegos Panamericanos se desarrollarán en la Región del Biobío, específicamente en las aguas de la Laguna Grande de San Pedro de la Paz, Santuario de la Naturaleza donde se llevarán a cabo las pruebas entre el sábado 21 y el jueves 26 de octubre y que será una competencia de libre acceso. Fuente: Prensa Santiago 2023.

