85de2a5ccc

4561951961

Nacional Pensiones Política Parlamentarios UDI presentaron propuesta paralela a la reforma previsional del Gobierno En la instancia, el timonel Javier Macaya reafirmó el quiebre en las conversaciones con el Ejecutivo. Mientras en el oficialismo y la DC desestimaron que la iniciativa suponga una mejora real en las pensiones, tildándola, incluso, como "deshonesta". Natalia Palma Jueves 27 de julio 2023 14:19 hrs.

Compartir en

Tal y como se esperaba para esta semana, el presidente de la UDI, Javier Macaya, junto a parlamentarios de la colectividad presentaron una propuesta a la reforma previsional que impulsa el Gobierno, a casi una semana de que se bajara de la mesa técnica de pensiones. En concreto, se trata de una ley corta que plantea aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos por medio de impuestos generales, destinar el 6% de cotización adicional a las cuentas de capitalización individual y un cambio en el cobro de comisiones de parte de las Administradoras de los Fondos. En un punto de prensa en la sede del partido, el timonel destacó la tramitación de la iniciativa a través del Congreso y reafirmó el quiebre en las relaciones con el Gobierno, apuntado como factor de esta determinación a una “incapacidad” por parte del Presidente Gabriel Boric de remover al ministro Giorgio Jackson de la cartera de Desarrollo Social, en el marco del caso Convenios. “Tenemos sí una obligación en los espacios políticos que establece nuestra democracia y es la obligación en la discusión parlamentaria, en el Congreso y, por supuesto, si esta propuesta es aceptada, nosotros aquí y ahora ofrecemos los 23 votos de la bancada de diputados de la UDI. Eso es algo que está absolutamente considerado en nuestra propuesta”, expresó. Mientras el diputado e integrante de la comisión de Trabajo, Henry Leal, reiteró el carácter “refundacional” de la reforma del Ejecutivo. “Nosotros los estamos invitando con esta propuesta concreta a centrar el punto en lo realmente importante, que es subir las pensiones a nuestros adultos mayores”. “Nuestro emplazamiento respetuoso a la ministra (Jeannette Jara) es decirle ‘ministra, subamos las pensiones ahora’, no esperemos un año o dos más, no nos enredemos más en una mega reforma que no tiene los respaldos ni políticos ni técnicos al respecto”, manifestó. Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada Frank Sauerbaum, si bien recordó que los parlamentarios no tienen la facultad de presentar iniciativas en materia de pensiones, se mostró de acuerdo con los planteamientos de la UDI, instando nuevamente a La Moneda a descartar su reforma previsional. “La sugerencia que hace la UDI me hace sentido, en el sentido de que el Gobierno ha anunciado que está renunciando a una serie de normativas que había propuesto inicialmente. De hecho, creemos nosotros sensato que el Gobierno detenga la discusión de este proyecto y presente una ley corta mucho más acotada como ellos mismos lo han propuesto, porque sí se han abierto, por ejemplo, a detener la eliminación del Decreto 3.500, que refundaba el sistema previsional, terminar con las cuentas nocionales y, por lo tanto, ya la base del proyecto se va desdibujando”, dijo el legislador. En el oficialismo, el diputado independiente del Frente Amplio, Andrés Giordano, desestimó la efectividad de la iniciativa, indicando que “me parece deshonesta la propuesta que hoy día presentan porque no se hace cargo de cuestiones fundamentales. Por ejemplo, lo que proponen no va a subir las pensiones de los actuales jubilados como se requiere. De hecho, no va a subir las pensiones más allá de la PGU para las actuales y próximos jubilados durante 40 años de jubilaciones que vengan, es imposible que a través de la capitalización individual se logre aquello y ellos lo saben”. Mientras el diputado independiente-PPD, Héctor Ulloa, dijo que “finalmente la UDI se desnuda, se presenta tal cual es, de alguna manera ya lo intuíamos. Qué es lo que pretenden, sólo aumentar las pensiones de los jubilados en 44 mil pesos, es decir, la propuesta de la UDI comienza y termina con la PGU y con cargo a impuestos generales. Por tanto, ellos no pretenden tocar para nada la industria millonaria de las AFPs, las grandes utilidades que han obtenido durante 40 años”. Por su parte, el diputado de la DC, Alberto Undurraga, también se unió a estas críticas, señalando que en el gremialismo “hace cinco años estaban de acuerdo en que parte de una de las cotizaciones de los empleadores, de las empresas fuera a solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y hoy día se niegan a eso”. “Es necesario aumentar la PGU, por supuesto, pero no basta con ello, hay que hacer un apoyo especial a los actuales jubilados y en eso la UDI tiene que explicar por qué cambió de posición”, emplazó. Cabe destacar que este anuncio se da en la antesala de una nueva sesión de la mesa técnica de pensiones del Gobierno con diversos actores políticos y expertos, fijada para mañana viernes en dependencias del Ministerio del Trabajo. Revisa la propuesta de la UDI

Tal y como se esperaba para esta semana, el presidente de la UDI, Javier Macaya, junto a parlamentarios de la colectividad presentaron una propuesta a la reforma previsional que impulsa el Gobierno, a casi una semana de que se bajara de la mesa técnica de pensiones. En concreto, se trata de una ley corta que plantea aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos por medio de impuestos generales, destinar el 6% de cotización adicional a las cuentas de capitalización individual y un cambio en el cobro de comisiones de parte de las Administradoras de los Fondos. En un punto de prensa en la sede del partido, el timonel destacó la tramitación de la iniciativa a través del Congreso y reafirmó el quiebre en las relaciones con el Gobierno, apuntado como factor de esta determinación a una “incapacidad” por parte del Presidente Gabriel Boric de remover al ministro Giorgio Jackson de la cartera de Desarrollo Social, en el marco del caso Convenios. “Tenemos sí una obligación en los espacios políticos que establece nuestra democracia y es la obligación en la discusión parlamentaria, en el Congreso y, por supuesto, si esta propuesta es aceptada, nosotros aquí y ahora ofrecemos los 23 votos de la bancada de diputados de la UDI. Eso es algo que está absolutamente considerado en nuestra propuesta”, expresó. Mientras el diputado e integrante de la comisión de Trabajo, Henry Leal, reiteró el carácter “refundacional” de la reforma del Ejecutivo. “Nosotros los estamos invitando con esta propuesta concreta a centrar el punto en lo realmente importante, que es subir las pensiones a nuestros adultos mayores”. “Nuestro emplazamiento respetuoso a la ministra (Jeannette Jara) es decirle ‘ministra, subamos las pensiones ahora’, no esperemos un año o dos más, no nos enredemos más en una mega reforma que no tiene los respaldos ni políticos ni técnicos al respecto”, manifestó. Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada Frank Sauerbaum, si bien recordó que los parlamentarios no tienen la facultad de presentar iniciativas en materia de pensiones, se mostró de acuerdo con los planteamientos de la UDI, instando nuevamente a La Moneda a descartar su reforma previsional. “La sugerencia que hace la UDI me hace sentido, en el sentido de que el Gobierno ha anunciado que está renunciando a una serie de normativas que había propuesto inicialmente. De hecho, creemos nosotros sensato que el Gobierno detenga la discusión de este proyecto y presente una ley corta mucho más acotada como ellos mismos lo han propuesto, porque sí se han abierto, por ejemplo, a detener la eliminación del Decreto 3.500, que refundaba el sistema previsional, terminar con las cuentas nocionales y, por lo tanto, ya la base del proyecto se va desdibujando”, dijo el legislador. En el oficialismo, el diputado independiente del Frente Amplio, Andrés Giordano, desestimó la efectividad de la iniciativa, indicando que “me parece deshonesta la propuesta que hoy día presentan porque no se hace cargo de cuestiones fundamentales. Por ejemplo, lo que proponen no va a subir las pensiones de los actuales jubilados como se requiere. De hecho, no va a subir las pensiones más allá de la PGU para las actuales y próximos jubilados durante 40 años de jubilaciones que vengan, es imposible que a través de la capitalización individual se logre aquello y ellos lo saben”. Mientras el diputado independiente-PPD, Héctor Ulloa, dijo que “finalmente la UDI se desnuda, se presenta tal cual es, de alguna manera ya lo intuíamos. Qué es lo que pretenden, sólo aumentar las pensiones de los jubilados en 44 mil pesos, es decir, la propuesta de la UDI comienza y termina con la PGU y con cargo a impuestos generales. Por tanto, ellos no pretenden tocar para nada la industria millonaria de las AFPs, las grandes utilidades que han obtenido durante 40 años”. Por su parte, el diputado de la DC, Alberto Undurraga, también se unió a estas críticas, señalando que en el gremialismo “hace cinco años estaban de acuerdo en que parte de una de las cotizaciones de los empleadores, de las empresas fuera a solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y hoy día se niegan a eso”. “Es necesario aumentar la PGU, por supuesto, pero no basta con ello, hay que hacer un apoyo especial a los actuales jubilados y en eso la UDI tiene que explicar por qué cambió de posición”, emplazó. Cabe destacar que este anuncio se da en la antesala de una nueva sesión de la mesa técnica de pensiones del Gobierno con diversos actores políticos y expertos, fijada para mañana viernes en dependencias del Ministerio del Trabajo. Revisa la propuesta de la UDI