Deportes Cobresal y Universidad Católica repartieron puntos en un electrizante compromiso Buen resultado para los locales, que siguen consolidados como líderes, pero pobre marcador para unos capitalinos que siguen sin acercarse a la cima de la tabla.v Diario UChile Sábado 29 de julio 2023 18:35 hrs.

Cobresal y Universidad Católica protagonizaron un electrizante encuentro que terminó en una repartija de puntos tras un peleado y disputado 2-2, en el Cobre del Salvador. Los legionarios se ven más beneficiados con esta igualdad, pues siguen como líderes del torneo; en tanto, los estudiantiles perdieron la chance de acercarse más a la punta de la clasificación. Compromiso entretenido, que enfrentaba a unos mineros que llegaban encumbrados en la parte alta de la tabla, y a unos cruzados que vienen de contratar a Nicolás Núñez como su nuevo entrenador y el encargado de darle un segundo aire al equipo más ganador de los últimos años en el fútbol chileno. De todas maneras, los locales salieron a demostrar sus fortalezas y en el minuto 20 avisaron gracias a una mala salida de Nicolás Peranic. Cecilio Waterman remató en busca del gol, pero Branco Ampuero sacó a pocos metros de la línea de gol, y pese a que el panameño insistió una segunda vez, el central nuevamente estuvo impecable para evitar el 1-0. En el 27′, los cobresalinos reclamaron un supuesto penal de Ignacio Saavedra sobre Leonardo Valencia, pero el juez central desestimó las alegaciones. Tres minutos más tarde, pasaban susto con un despeje erróneo de Leandro Requena que Marcelo Jorquera sacó desde el área chica. Finalmente, llegaría la apertura de la cuenta en una jugada iniciada con un pase largo de Cristian Cuevas. Por el centro del campo y en carrera al área apareció Alexander Aravena (45+2′), quien con un control impecable logró definir a la salida de Leandro Requena. Otro golazo para la novel figura de la franja. La segunda mitad inició con todo, primero con un palo de Leonardo Valencia en el minuto 48. Más tarde, se presentaría una oportunidad inmejorable para la visita, con una tremenda jugada del “Monito” por la izquierda del área. Aravena cedió para un solitario Fernando Zampedri (56′) que entraba por el centro del área, pero el remate del “Toro” fue despejado desde la línea por Guillermo Pacheco. Una de las máximas del fútbol señala que los goles que no se convierten en un arco, se hacen en el otro. Esto se cumplió en la jugada siguiente, con un remate desde fuera del área de Cristopher Mesías tras un mal despeje de la zaga de la franja. Tiro ajustado que sorprendió a Nicolás Peranic. Seis minutos más tarde, Cobresal lo daba vuelta cumpliendo otra máxima del balompié mundial: la ley del ex. Gastón Lezcano intentó sorprender a Peranic con un derechazo potente, que dio de lleno en el horizontal. No obstante, el “Gato” no se dio por vencido, e insistió con un zurdazo fulminante que terminó inflando las redes de los forasteros. No obstante, en el minuto 69, el árbitro del encuentro cobró una falta penal por un toque sutil de Mesías a Aravena en el área. Inicialmente, Zampedri definió de buena manera, pero el primer intento fue invalidado por invasión. En segunda instancia, el “Toro” no falló y anotó su onceavo tanto del Campeonato. Una nueva chance para la UC pudo asomar en el minuto 89, con un supuesto penal de Francisco Alarcón sobre el artillero cruzado, por un supuesto agarrón en zona caliente, pero tras revisión del VAR, Fernando Vejar desestimó el cobro. Con este resultado, Cobresal sigue manteniéndose como líder exclusivo del torneo con 36 unidades, tomando una distancia de cuatro puntos con un Huachipato que a las 17:30 se mide ante Colo Colo. El próximo domingo 06 de agosto, a las 12:30, visitará a Ñublense de Chillán. En tanto, Universidad Católica se mantiene en séptimo puesto con 27 puntos, misma cantidad que Unión Española y Colo Colo, que tienen un y dos partidos menos respectivamente. El próximo sábado 05 de agosto, a las 17:30 horas, recibirá a Audax Italiano. Cobresal Leandro Requena; Guillermo Pacheco, Diego Céspedes, Francisco Alarcón, Marcelo Jorquera; Cristopher Mesías (Walter Rueda, 82′), Alejandro Camargo; Leonardo Valencia (Nelson Sepúlveda, 90′); Franco García, Cecilio Waterman, Benjamín Osses (Gastón Lezcano, 46′). (DT: Gustavo Huerta) Universidad Católica Nicolás Peranic; Byron Nieto, Branco Ampuero, Gary Kagelmacher, Alfonso Parot (Eugenio Mena, 73′); Ignacio Saavedra, Alexander Aravena, Bryan Rovira; Clemente Montes (Gonzalo Tapia, 65′), Fernando Zampedri, Cristian Cuevas. (DT: Nicolás Núñez) Árbitro: Fernando Vejar

Estadio: El Cobre, El Salvador Fuente: ATON Chile Foto: Photosport

