Deportes Universidad Católica quiere comenzar con el pie derecho la era de Nicolás Núñez El conjunto cruzado visitará esta tarde al líder Cobresal, buscando un triunfo que le permita afianzar su alza tras la salida de Ariel Holan e iniciar de la mejor manera el ciclo de su nuevo entrenador. Diario UChile Sábado 29 de julio 2023 11:45 hrs.

A contar de las 15 horas de hoy, Universidad Católica visitará el estadio El Cobre para medirse ante el líder Cobresal, en un duelo clave para confirmar el alza de los cruzados. Tras la salida de Ariel Holan el pasado viernes, el cuadro precordillerano venció a Coquimbo Unido y este lunes, presentó al ex DT de Magallanes, Nicolás Núñez como su nuevo entrenador. La labor del ex futbolista no será fácil, ya que no solamente tendrá que reencantar al hincha de los estudiantiles, sino también trepar desde la octava posición para empezar a ilusionarse con pelear el título. Para su primera formación al mando de la UC, Núñez optaría por darle labores de creador a Alexander Aravena, quien era utilizado regularmente por Holan como extremo por los costados. Así, los cruzados saltarían a la cancha con Nicolás Peranic; Byron Nieto, Branco Ampuero, Gary Kagelmacher, Alfonso Parot; Brayan Rovira, Ignacio Saavedra, Alexander Aravena; Clemente Montes, Cristián Cuevas y Fernando Zampedri. Por su parte, la escuadra minera intentará quedarse con la victoria para seguir estirando su ventaja en la cima del torneo, donde se encuentra desde hace cuatro jornadas, ahora con 35 puntos, tres más que el segundo, Huachipato. Los albinaranjas se presentarían con Leandro Requena; Guillermo Pacheco, Sebastián Silva, Francisco Alarcón, Marcelo Jorquera; Alejandro Camargo, Cristopher Mesías; Gastón Lezcano, Leonardo Valencia, César Munder; y Cecilio Watermann, quien retornó al norte del país luego de ser subcampeón de la Copa de Oro junto a Panamá. Fuente: ATON Chile

Foto: Photosport

