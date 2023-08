Pacto fiscal: UDI insiste en rechazo a la iniciativa mientras el oficialismo rescata medidas para cumplir agenda y mejorar pensiones

1b442ad8d6

a7491f7eb1

En cadena nacional desde la comuna de Independencia, el Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó finalmente la propuesta de pacto fiscal que el Ejecutivo planea ingresar al Congreso y además informó que ya no insistirá con la propuesta por el Senado. En su lugar y en vistas de que el escenario no pronosticaba un buen avance de la reforma tributaria, el Ejecutivo decidió presentar una serie de medidas dentro de este Pacto Fiscal que van a ser ingresadas en un “corto plazo”. Ante estos lineamientos, ¿Cuáles fueron las reacciones de las fuerzas políticas? El diputado y jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauermann, señaló que todavía se deben mejorar los ánimos de entendimiento para sentarse a la mesa a conversar de estas medidas, pero valoró que se incluyeran algunas propuestas realizadas desde el partido en vista de las recientes cifras de la IMACEC. “Yo quiero destacar que aquí el Presidente ha anunciado cosas que nosotros le hemos pedido en reiteradas oportunidades, hoy día hemos tenido una mala noticia para los trabajadores y para la economía conociendo un nuevo IMACEC que por quinto mes consecutivo va a la baja (…) Y, por lo tanto, es importante que una parte importante de sus anuncios vayan a hablar de crecimiento, la inversión y la generación de puestos de trabajo”, afirmó Sauermann. También, el diputado adelantó que “todo lo que tenga que ver con exención, evasión y elusión tributaria va a tener un rápido trámite porque era una discusión que nosotros veníamos haciendo desde el gobierno del Presidente Piñera donde hay un claro consenso. Eso podría recaudar casi 6 mil millones de dólares”. Por otro lado, desde la UDI es donde más reticencia existe para con el pacto fiscal. Pese a que comparten los fines del proyecto, esto es delincuencia y Pensión Garantiza Universal (PGU), lamentaron que no consideraran la propuesta que el partido realizó la semana pasada que implicaba subir la PGU a 250 mil pesos sin impuestos con porcentajes provenientes del Royalty y programas mal evaluados. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, también cuestionó el origen de esta propuesta. “Lamento la forma en que se da nacimiento a este pacto tributario, primero porque no es un pacto, ellos no acordaron nada con nosotros, no se sentaron a conversar, no hubo propuestas concretas para que la discutiéramos antes de la presentación, tampoco con las pymes, tampoco con las medianas y grandes empresas, simplemente esto es presentar nuevamente una reforma tributaria, sin cumplir con la palabra del Presidente que dijo iba a insistir en el Senado”. Además advirtió que estarán atentos por si esta iniciativa que el Ejecutivo planea ingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados es similar a la anterior porque podría incurrir en una ilegalidad y dado que “saltarse la institucionalidad también es una forma de corrupción“. Por su parte, el diputado Cristián Labbé (UDI), afirmó que “mientras el Presidente no haga un cambio de gabinete y no le diga a toco Chile que Jackson hoy día no es garante de seguir como ministro”, van a seguir -desde el partido- con la misma disposición de no conversar con el Ejecutivo tal como ocurre hoy día con la reforma de pensiones. Desde la otra vereda, el oficialismo valoró que el foco con estas medidas presentadas, estuviese en el sector de la población chilena de menores recursos. “El Presidente se puso en la estatura de estadista y convocó al país a sumarse al pacto social“, afirmó el diputado Jaime Naranjo. El parlamentario criticó además las declaraciones emitidas desde la derecha: “Sorprende las reacciones de algunos parlamentarios y fuerzas de derecha que han reaccionado negativamente ¿por qué sorprende? Porque siempre cuestionaron que la propuesta del gobierno no consideraba el crecimiento, la inversión, la productividad, generar fuentes de empleos, la seguridad, pues bien esta nueva propuesta genera incentivos para que los empresarios puedan invertir, aumentar la productividad, siempre y cuando estén dispuestos a hacerlo van a tener una rebaja tributaria“. “Aquellas familias que son las más adineradas del país, que no son más de 10 mil, que ellos de manera solidaria contribuyan con un aumento a sus impuestos para pagar esa inmensa deuda social, es decir, aquí no se le están aumentando los impuestos a diestra y siniestra a los chilenos, sino que focalizadamente a quienes tienen más, y aún así, teniendo esta propuesta elementos que ellos antes cuestionaban que no tenían, ahora los tienen, e igual vuelven a insistir que no están de acuerdo con esta propuesta. Entonces, resulta insólito porque piden una cosa, el gobierno la concede e igual ellos se oponen”, afirmó Naranjo. Por otro lado, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, destacó que la propuesta sea “una reforma modesta que pretende recaudar 1,2% del PIB vías nuevos impuestos, el resto es solo exigir que se cumpla la ley, que no se eludan y evadan impuestos”. “Por lo tanto, si la derecha política y económica entienda que no hay espacio para rechazar esta reforma y resolver los temas de las pensiones de hambre que reciben los jubilados, las colas en los consultorios, los problemas de salud mental que se han gestado los últimos años y si no logramos incorporar un nuevo sistema nacional de cuidados se está incubando un nuevo estallido social que no va a haber forma de resolver (…) Esperamos que este la derecha disponible para llegar con sus votos a aprobar esta reforma“, concluyó Torrealba. Imagen de Portada: Agencia ATON

En cadena nacional desde la comuna de Independencia, el Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó finalmente la propuesta de pacto fiscal que el Ejecutivo planea ingresar al Congreso y además informó que ya no insistirá con la propuesta por el Senado. En su lugar y en vistas de que el escenario no pronosticaba un buen avance de la reforma tributaria, el Ejecutivo decidió presentar una serie de medidas dentro de este Pacto Fiscal que van a ser ingresadas en un “corto plazo”. Ante estos lineamientos, ¿Cuáles fueron las reacciones de las fuerzas políticas? El diputado y jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauermann, señaló que todavía se deben mejorar los ánimos de entendimiento para sentarse a la mesa a conversar de estas medidas, pero valoró que se incluyeran algunas propuestas realizadas desde el partido en vista de las recientes cifras de la IMACEC. “Yo quiero destacar que aquí el Presidente ha anunciado cosas que nosotros le hemos pedido en reiteradas oportunidades, hoy día hemos tenido una mala noticia para los trabajadores y para la economía conociendo un nuevo IMACEC que por quinto mes consecutivo va a la baja (…) Y, por lo tanto, es importante que una parte importante de sus anuncios vayan a hablar de crecimiento, la inversión y la generación de puestos de trabajo”, afirmó Sauermann. También, el diputado adelantó que “todo lo que tenga que ver con exención, evasión y elusión tributaria va a tener un rápido trámite porque era una discusión que nosotros veníamos haciendo desde el gobierno del Presidente Piñera donde hay un claro consenso. Eso podría recaudar casi 6 mil millones de dólares”. Por otro lado, desde la UDI es donde más reticencia existe para con el pacto fiscal. Pese a que comparten los fines del proyecto, esto es delincuencia y Pensión Garantiza Universal (PGU), lamentaron que no consideraran la propuesta que el partido realizó la semana pasada que implicaba subir la PGU a 250 mil pesos sin impuestos con porcentajes provenientes del Royalty y programas mal evaluados. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez, también cuestionó el origen de esta propuesta. “Lamento la forma en que se da nacimiento a este pacto tributario, primero porque no es un pacto, ellos no acordaron nada con nosotros, no se sentaron a conversar, no hubo propuestas concretas para que la discutiéramos antes de la presentación, tampoco con las pymes, tampoco con las medianas y grandes empresas, simplemente esto es presentar nuevamente una reforma tributaria, sin cumplir con la palabra del Presidente que dijo iba a insistir en el Senado”. Además advirtió que estarán atentos por si esta iniciativa que el Ejecutivo planea ingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados es similar a la anterior porque podría incurrir en una ilegalidad y dado que “saltarse la institucionalidad también es una forma de corrupción“. Por su parte, el diputado Cristián Labbé (UDI), afirmó que “mientras el Presidente no haga un cambio de gabinete y no le diga a toco Chile que Jackson hoy día no es garante de seguir como ministro”, van a seguir -desde el partido- con la misma disposición de no conversar con el Ejecutivo tal como ocurre hoy día con la reforma de pensiones. Desde la otra vereda, el oficialismo valoró que el foco con estas medidas presentadas, estuviese en el sector de la población chilena de menores recursos. “El Presidente se puso en la estatura de estadista y convocó al país a sumarse al pacto social“, afirmó el diputado Jaime Naranjo. El parlamentario criticó además las declaraciones emitidas desde la derecha: “Sorprende las reacciones de algunos parlamentarios y fuerzas de derecha que han reaccionado negativamente ¿por qué sorprende? Porque siempre cuestionaron que la propuesta del gobierno no consideraba el crecimiento, la inversión, la productividad, generar fuentes de empleos, la seguridad, pues bien esta nueva propuesta genera incentivos para que los empresarios puedan invertir, aumentar la productividad, siempre y cuando estén dispuestos a hacerlo van a tener una rebaja tributaria“. “Aquellas familias que son las más adineradas del país, que no son más de 10 mil, que ellos de manera solidaria contribuyan con un aumento a sus impuestos para pagar esa inmensa deuda social, es decir, aquí no se le están aumentando los impuestos a diestra y siniestra a los chilenos, sino que focalizadamente a quienes tienen más, y aún así, teniendo esta propuesta elementos que ellos antes cuestionaban que no tenían, ahora los tienen, e igual vuelven a insistir que no están de acuerdo con esta propuesta. Entonces, resulta insólito porque piden una cosa, el gobierno la concede e igual ellos se oponen”, afirmó Naranjo. Por otro lado, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, destacó que la propuesta sea “una reforma modesta que pretende recaudar 1,2% del PIB vías nuevos impuestos, el resto es solo exigir que se cumpla la ley, que no se eludan y evadan impuestos”. “Por lo tanto, si la derecha política y económica entienda que no hay espacio para rechazar esta reforma y resolver los temas de las pensiones de hambre que reciben los jubilados, las colas en los consultorios, los problemas de salud mental que se han gestado los últimos años y si no logramos incorporar un nuevo sistema nacional de cuidados se está incubando un nuevo estallido social que no va a haber forma de resolver (…) Esperamos que este la derecha disponible para llegar con sus votos a aprobar esta reforma“, concluyó Torrealba. Imagen de Portada: Agencia ATON