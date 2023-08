fe18c73bb7

Nacional Política Ministro Marcel responde a la oposición por críticas al pacto fiscal: “Suponen una mala intención del Ejecutivo” El titular de Hacienda llamó a no actuar sobre la base de prejuicios en particular por las conjeturas que se han realizado respecto al proyecto de evasión y elusión tributaria. Además, detalló las iniciativas que van a ingresar por la Cámara Baja. Bárbara Paillal Miércoles 2 de agosto 2023 14:57 hrs.

Esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el marco de una extensa presentación de eficiencias de las medidas pro inversión que está planteando el Ejecutivo dentro de su pacto fiscal, dio un detalle más acabado de los proyectos que el Ejecutivo pretende ingresar a la Cámara de Diputadas y Diputados, y, además, salió al paso de las críticas de la oposición. Marcel señaló que todas las medidas correspondientes a la agenda tributaria serán incluidas en el proyecto de reforma al impuesto de la renta que se va a presentar a partir de marzo del 2024. Aparte de eso, el ministro explicó que desde el Ejecutivo analizan presentar tres o cuatro proyectos más, algunos que se encuentran rezagados dentro de la Cámara de Diputados y otros de autoría propia del Gobierno. “Acá hay algunos temas que requieren proyectos de ley y otros que no y de los que requieren proyectos de ley hay algunos que ya están en preparación o en tramitación, algunos que estaban olvidados, por ejemplo, el tema de concesiones marítimas que es un proyecto que se presentó el año 2012, en el primer gobierno del Presidente Piñera y quedó ’empantanado’ en el trámite legislativo y por lo tanto, lo que se va a buscar en este caso es reactivar ese proyecto con los ajustes que se requieran”, afirmó Marcel. El secretario de Estado también tuvo lugar para referirse a la postura que ha tomado la UDI, sector político que ha rechazado abordar el debate del pacto fiscal, acusando una ilegalidad en la iniciativa de evasión y elusión tributaria. “Este es un planteamiento que se ha hecho sobre la base del supuesto de que el Gobierno va a querer mandar ahora un proyecto que supuestamente sería igual al que se rechazó en marzo, es decir, es un doble supuesto”, acusó el ministro. “Nos parece que es adelantarse o aplicar un cierto prejuicio respecto de lo que el Gobierno estaría planteando“, agregó Marcel. En esa línea, el ministro de Hacienda aprovechó de ejemplificar la actitud de la derecha con una anécdota del protagonista de la historieta nacional Condorito. “Esto es como un antiguo chiste de Condorito que muchos de ustedes no recordarán, en el cual se queda sin azúcar, le va a pedir azúcar al vecino, pero en el camino va pensando ‘¿me dará azúcar? A lo mejor me va a mentir, me va a decir que no le queda’. Y cuando finalmente llega donde el vecino, le golpea y (el vecino) le abre la puerta, Condorito le dice ‘mira, no me interesa tu azúcar, quédate con ella’ y le tira el azucarero por la cabeza. Entonces, es más o menos esa misma lógica, es suponer una mala intención del Ejecutivo y transformar eso en un hecho político”. El secretario de Estado precisó que el interés del Ejecutivo es “dialogar, no actuar sobre la base de prejuicios, no darnos portazos mutuamente”. Por esa razón, declaró que “las puertas del ministerio y del Gobierno estarán abiertas, vamos a hacer una invitación a los partidos políticos a revisar en conjunto lo que está propuesto en el pacto fiscal y ahí será el momento de discutir estos temas, de cuáles serán los proyectos de ley y cómo se seguirá procediendo con el proceso legislativo”. Cabe señalar que, además, el ministro Marcel reafirmó que este proyecto de evasión y elusión tributaria ingresará por la Cámara de Diputadas y Diputados Imagen de Portada: Agencia ATON

